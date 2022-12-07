‘Tình chị duyên em’ đời thật, cận ngày cưới thì vợ sắp cưới bỏ trốn, tôi bị ‘ép duyên’ với người khác, ai ngờ đêm tân hôn lại say đắm lạ kỳ

Tôi chỉ học hết cấp 3 rồi đi xuất khẩu lao động 3 đợt liền nhau, mỗi đợt 3 năm. Khi về nước thì cũng đã bước sang tuổi 30. Dù có một chút vốn trong tay nhưng tôi xa quê hương lâu ngày nên về nhà mọi thứ đều khá bỡ ngỡ và ngượng ngập.

Câu chuyện của tôi nghe ra có vẻ kỳ lạ và hoang đường, mọi người hẳn sẽ bảo thời buổi này rồi làm gì còn có chuyện như vậy song đó hoàn toàn là sự thật đấy.

Nào ngờ vừa định ngày xong, còn chưa kịp chuẩn bị thủ tục gì thì bố mẹ Tiên đột nhiên gọi gia đình tôi sang có chuyện muốn bàn gấp. Lúc ấy cả nhà tôi mới ngã ngửa khi biết Tiên đã bỏ trốn với người tình cũ rồi.

Bố mẹ sốt sắng tìm đối tượng mai mối cho tôi kết hôn. Tôi nghĩ đến tuổi này rồi thì cũng chỉ có thể lấy vợ qua mai mối nên gật đầu đồng ý. Rồi tôi quen được Tiên, điều kiện gia đình tương xứng, cô ấy cũng có công việc dù lương không cao lắm. Bố mẹ Tiên sốt ruột mong tổ chức đám cưới sớm, tôi hỏi thẳng Tiên muốn làm vợ tôi không và cô ấy gật đầu. Khi đó chúng tôi mới quen nhau được có 2 tháng. Thế là bố mẹ tôi lập tức sang nhà Tiên bàn chuyện cưới xin.

- Bác biết hai đứa chưa có tình cảm gì cả. Mà hình như cháu lấy ai cũng được đúng không, miễn là một cô gái tốt? Vậy thì cháu nghĩ thế nào về đứa con gái nhỏ của bác. Cháu với cái Tiên chưa có gì xảy ra cả nên việc cháu kết hôn với chị nó cũng không có gì nhạy cảm…

Ảnh minh họa: Internet

Cả nhà tôi há hốc kinh hãi trước lời đề nghị của bố mẹ Tiên. Em gái Tiên ngồi im lặng bên cạnh, lúc đó tôi mới nhìn kỹ cô ấy. Vì nhỏ tuổi hơn Tiên nên Loan có vẻ trẻ trung và hồn nhiên hơn. Nhìn ánh mắt, cử chỉ và giọng nói của cô ấy thì biết Loan hiền lành, nhút nhát hơn chị gái.

Sau đó tôi mới biết vốn Loan chưa có ý định kết hôn, hiện tại cũng không có người đàn ông nào. Nhưng bởi vì giải quyết rắc rối do chị gái để lại nên cô ấy mới chấp nhận cuộc hôn nhân với tôi.

Thực ra giữa tôi và Tiên chưa hề có gì cả, đến một nụ hôn cũng chưa có, vì Tiên bị cha mẹ ép buộc chứ không tự nguyện nên luôn né tránh. Chúng tôi cũng chưa thông báo rộng rãi, người ngoài đều không biết là tôi với Tiên sắp tổ chức đám cưới, chỉ biết tôi đang qua lại tìm hiểu con gái nhà này. Thực ra Loan đổi cho Tiên không có vấn đề gì, cả trong tình cảm của tôi và cả luân thường đạo lý.

Hôm đó bố mẹ tôi giận lắm, tức giận bỏ về chỉ để lại một câu là nếu tôi chấp nhận thì ông bà cũng đồng ý. Tôi và Loan đã có buổi nói chuyện riêng với nhau rất thẳng thắn, nghiêm túc. Thú thực đối với tôi thì lấy ai cũng được, chỉ cần một người vợ để kết hôn có đủ phẩm chất. Tôi nói rõ với Loan như vậy, yêu cầu cô ấy suy nghĩ cho thật kỹ và có trách nhiệm với hành động của mình. Đừng có như Tiên, ban đầu đồng ý rồi sau lại trở mặt khiến mọi người phải rối tung lên.

Thế rồi tôi và Loan kết hôn mọi người ạ, suôn sẻ thuận lợi vô cùng. Càng tiếp xúc gần gũi với Loan tôi lại thấy có cảm tình với cô ấy hơn Tiên. Khuôn mặt ngây thơ còn vương chút trẻ con của cô ấy mỗi khi xấu hổ đỏ bừng lên lại khiến tôi phải xao xuyến. Đó là cảm giác mà tôi chưa từng có với Tiên.

Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn của chúng tôi diễn ra không được thuận lợi cho lắm. Những năm đi làm, tôi mải mê với công việc, cũng không có nhiều thời gian yêu đương. Mà Loan thì dường như rất thiếu kinh nghiệm. Sáng ra khi lật chăn, nhìn thấy vệt máu đỏ trên ga giường, tôi bần thần ngỡ ngàng. Biết Loan là một cô gái ngoan mà không ngờ tôi lại là người đàn ông đầu tiên của cô ấy.

Tôi hạnh phúc lắm, ôm chầm vợ vào lòng. Tôi không để ý tới chuyện trinh tiết của vợ nhưng nếu là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của Loan thì tôi tất nhiên là rất vui.

Ngẫm lại mọi chuyện đúng thật là kỳ diệu. Dường như nếu có duyên thì bằng cách này hay cách khác chúng ta cũng có thể đến được bên nhau. Không ngờ cuối cùng tôi lại kết hôn với Loan, em gái của đối tượng được mai mối cho mình. Để rồi lấy được cô ấy rồi, tôi mới thấy mình may mắn. Bố mẹ tôi cũng cực kỳ hài lòng với cô dâu thay thế này nữa.