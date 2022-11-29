Chồng say bí tỉ, tôi chưa kịp ra thì chị giúp việc đã thoăn thoắt dìu anh vào phòng, hết cởi giày cởi áo rồi lau mặt và nhờ câu nói hồn nhiên của con mới khiến tôi vỡ lẽ

Tâm sự 29/11/2022 09:52

Gần đây, tôi thấy chị giúp việc có nhiều biểu hiện khác với bình thường, chị ít nói hơn, hay ở trong phòng một mình, ít chơi đùa với các con tôi như trước.

Tôi năm nay 34 tuổi, chồng tôi 36 tuổi, chúng tôi kết hôn đến nay cũng đã tròn 10 năm. Hiện nay hai vợ chồng tôi đã có với nhau 2 con, đứa lớn 8 tuổi còn đứa bé năm nay vào lớp 1. Công việc của vợ chồng tôi rất bận rộn, chồng tôi hay phải đi công tác, hàng ngày đi làm về muộn… Không có thời gian chăm sóc con, chúng tôi buộc phải thuê giúp việc để đảm bảo nhà cửa sạch sẽ, các con được chăm sóc chu đáo. Thật may, sau vài lần đổi giúp việc thì cuối cùng vợ chồng tôi đã tìm được chị giúp việc đảm đang, tháo vát, yêu thương các con tôi.

Chị giúp việc chỉ hơn chồng tôi vài tuổi, xuất thân từ nông thôn nên tính tình thật thà, chất phát. Trước đây chị ấy từng kết hôn, nhưng không may chồng qua đời, chị sống một mình từ đó đến nay, chưa có con nên chị luôn chăm sóc các con của tôi như người mẹ thứ hai vậy. Tôi rất quý trọng chị giúp việc, coi chị như người nhà. Tôi nhiều lần giới thiệu người cho chị ấy, song chị ấy không đồng ý. Chồng tôi hay nâng lương cho chị giúp việc, có lần chị ấy có việc gia đình, chồng tôi đích thân lái ô tô đưa chị về quê và về đón chị ấy lên.

Chồng say bí tỉ, tôi chưa kịp ra thì chị giúp việc đã thoăn thoắt dìu anh vào phòng, hết cởi giày cởi áo rồi lau mặt và nhờ câu nói hồn nhiên của con mới khiến tôi vỡ lẽ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gần đây, tôi thấy chị giúp việc có nhiều biểu hiện khác với bình thường, chị ít nói hơn, hay ở trong phòng một mình, ít chơi đùa với các con tôi như trước. Tôi nghĩ là chị ấy nhớ nhà, hoặc đang muốn có một gia đình hạnh phúc như gia đình tôi… Chị giúp việc cũng quan tâm chồng tôi nhiều hơn, hay giành việc giặt tay một số loại quần áo của chồng tôi. Chị giúp việc còn rành rọt sở thích của chồng hơn cả tôi, chị ấy thường xuyên nấu các món chồng tôi thích ăn.

Cách đây 3 hôm, chồng tôi đi nhậu về khuya trong tình trạng say xỉn, nghe thấy tiếng chuông cửa, tôi chưa kịp ra đã thấy chị giúp việc chờ ở đó từ bao giờ để mở cửa rồi. Chồng tôi gặp chị ấy, bị say nên nhầm là vợ cứ gọi "mình ơi, tôi thương mình lắm" và cầm tay chị… Chị giúp việc nhanh thoăn thoắt dìu chồng tôi vào phòng, nhanh lẹ tháo giầy, cởi tất, áo khoác cho chồng tôi và đi lấy khăn để lau mặt, tay chân cho chồng tôi. Tôi là vợ, đứng trố mắt ra nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cả đêm đó tôi không tài nào ngủ nổi vì chứng kiến những điều bất thường giữa chồng mình và chị giúp việc. Chồng say xỉn toàn mùi bia rượu nên tôi sang phòng các con ngủ, đứa nhỏ của tôi mách mẹ: "Mẹ ơi, bố lạ lắm, mấy lần con tình cờ thấy bố vào phòng bác giúp việc rất lâu".

Tôi bật dậy, gọi chị giúp việc xuống phòng khách nói chuyện. Biết không thể chối cãi, chị giúp việc đã thừa nhận việc lén lút quan hệ với chồng tôi. Chị ấy khóc rất nhiều và xin lỗi tôi. Sáng hôm sau, chị giúp việc đã trở về quê từ lúc nào mà không nói lời từ biệt. Chị về đến quê rồi mới nhắn hứa sẽ không gặp chồng tôi nữa.

Chồng say bí tỉ, tôi chưa kịp ra thì chị giúp việc đã thoăn thoắt dìu anh vào phòng, hết cởi giày cởi áo rồi lau mặt và nhờ câu nói hồn nhiên của con mới khiến tôi vỡ lẽ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi rất sốc khi biết được sự thật, tôi không ngờ chồng tôi lại phản bội vợ con như vậy. Dù biết rằng chị giúp việc sẽ cắt đứt quan hệ với chồng tôi, song tôi vẫn chưa thể yên tâm tin tưởng vào chồng được nữa. Tôi bị chồng phản bội, tôi có nên tha thứ hay ly hôn chồng?

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