Chồng quyết ly hôn để làm rể nhà giám đốc, bẵng đi 4 năm sau anh bỗng đến tặng tôi cả căn nhà 3 tỷ với lý do choáng váng

Tâm sự 13/01/2023 05:38

Sau ly hôn, anh ta trở thành rể nhà giàu, hàng tháng không chuyển tiền chu cấp nuôi con, cũng chẳng qua thăm nom con gái. Anh ta coi như mẹ con tôi không tồn tại.

Tôi bị chồng bỏ cách đây 4 năm. Chính xác là bị chồng bỏ vì khi đó dù anh ta đã ngoại tình nhưng tôi vẫn không muốn ly hôn. Tôi chẳng mong gia đình ly tán, con cái phải khổ mà tôi cũng không thể một mình chăm sóc con gái được. Vậy nhưng anh ta kiên quyết ly hôn, tôi đành phải chấp nhận.

Tôi biết mình không thể so sánh được với người đàn bà kia, vì cô ta là con gái giám đốc công ty chồng cũ làm việc. Còn anh ta, xuất thân nghèo khó, nặng gánh gia đình nên lúc nào cũng hừng hực khát khao đổi đời. 

Nói về người phụ nữ đó, cô ta làm mẹ đơn thân nuôi một đứa con gái nhưng không kết hôn. Nhan sắc thì thuộc hàng trung bình, do đó những người đàn ông môn đăng hộ đối chẳng ai thèm ngó ngàng tới cô ta. Cô ta làm mẹ đơn thân cũng do bị một gã đàn ông nào đó quất ngựa truy phong đấy thôi. Chồng cũ tôi thì có ngoại hình, có chút tài năng nhưng lại nghèo. Hai người đó đúng là một cặp tương xứng, có những thứ mà người kia còn thiếu. 

Sau ly hôn, anh ta trở thành rể nhà giàu, hàng tháng không chuyển tiền chu cấp nuôi con, cũng chẳng qua thăm nom con gái. Anh ta coi như mẹ con tôi không tồn tại. Tôi chẳng rõ vợ mới của anh ta cấm cản hay anh ta làm vậy để thể hiện rằng mình chẳng còn vương vấn gì vợ cũ con riêng? 

Ai mà ngờ được, sau 4 năm ly hôn, chồng cũ đột ngột tìm đến gặp và ngỏ ý tặng cho tôi căn nhà cả 3 tỷ đồng. Tôi lắp bắp kinh hãi, bỗng dưng anh ta tặng nhà cho tôi làm gì? Hay là cảm thấy có lỗi với tôi nên muốn bù đắp vì bây giờ giàu sang lắm tiền rồi? 

Sau khi biết nguyên do, tôi không khỏi choáng váng. Anh ta tặng tôi căn nhà là có mục đích cả, muốn “nhờ” tôi đẻ cho một đứa con trai nối dõi. Tôi thì mới có một đứa con gái, còn vợ anh ta cũng sinh thêm cho chồng đứa con gái nữa. Anh ta muốn cô ta đẻ tiếp nhưng cô ta kiên quyết không chịu vì bản thân đã có 2 đứa con rồi. 

Chồng quyết ly hôn để làm rể nhà giám đốc, bẵng đi 4 năm sau anh bỗng đến tặng tôi cả căn nhà 3 tỷ với lý do choáng váng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh ta lép vế vợ, sợ không dám ly hôn nên bần cùng mới nghĩ ra phương án nhờ tôi đẻ giúp: 

“Nếu là em thì vợ anh không nghi ngờ gì. Chứ thấy anh qua lại với người khác, cô ta sẽ để ý và biết được ngay. Thi thoảng đến thăm em, anh sẽ lấy cớ là đến thăm con gái. Cô ta không tới mức bắt anh phải tuyệt giao hoàn toàn với con ruột đâu”. À, vậy ra khi trước tuyệt giao với chúng tôi là do anh ta tự muốn thế mà chẳng ai gây áp lực cả.

Mấy năm qua, nói thật tôi sống không dễ dàng gì, một mình đi làm nuôi con với mức lương không cao. Ở thành phố xô bồ đắt đỏ này, hai mẹ con đã phải tằn tiện, cố gắng rất nhiều. Nếu bỗng dưng có một căn nhà để ở, không cần phải thuê trọ nay đây mai đó thì còn gì bằng. Vừa ổn định cuộc sống mà cũng tiết kiệm được khoản tiền thuê nhà đáng kể. Nếu tôi sinh con trai thì chồng cũ chắc chắn sẽ chu cấp hậu hĩnh, có khi tôi chỉ việc ở nhà nuôi con không cần đi làm nữa. 

Tuy nhiên, tôi lo một điều là nhỡ không sinh được con trai thì sao? Anh ta nói khi nào tôi mang thai sẽ lập tức sang tên căn nhà, chứ chưa cần biết là trai hay gái. Nhưng lời nói đó liệu có đáng tin, khi tôi có thai rồi mà anh ta chần chừ đợi xác định rõ giới tính mới sang tên thì tôi cũng làm gì được! Đã có 2 đứa con gái, hẳn là anh ta không cần đứa con gái thứ 3. Chẳng cần đoán cũng biết nếu tôi đẻ con gái thì sẽ tiếp tục bị bỏ rơi. 

Chồng quyết ly hôn để làm rể nhà giám đốc, bẵng đi 4 năm sau anh bỗng đến tặng tôi cả căn nhà 3 tỷ với lý do choáng váng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thực sự tôi thấy lời đề nghị của chồng cũ rất có lợi đối với mình, với điều kiện tôi phải sinh con trai. Tôi có nên đồng ý không, rồi tìm mọi cách để sinh quý tử cho anh ta. Xin mọi người cho tôi lời khuyên!

Quyết cưới chồng liệt nửa người, đêm tân hôn định tắt đèn đi ngủ thì anh bỗng có hành động lạ khiến tôi phải khóc lóc xin tha

Quyết cưới chồng liệt nửa người, đêm tân hôn định tắt đèn đi ngủ thì anh bỗng có hành động lạ khiến tôi phải khóc lóc xin tha

Khi biết tôi nhận lời yêu một người đàn ông tàn tật, ai cũng giãy nảy lên phản đối, nhất là bố mẹ tôi. Ông bà bảo tôi lấy anh khác gì đâm đầu vào bụi rậm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân tâm sự vợ chồng góc tâm sự tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Sao quốc tế 27 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 2 giờ 1 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 2 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả