Chồng mất 6 năm mới quyết định đi bước nữa, vậy mà trong hôn lễ, tôi sốc cực độ khi đám trẻ được thuê đến tận nhà, hành động của chúng phũ phàng khiến tôi xót xa, ê chề

Dù được chồng động viên nhưng tôi vẫn thấy tủi thân vô cùng. Tôi không biết mình đã sai ở đ.iểm gì, có chăng là do số phận bạc đãi tôi quá. Người ta ở tuổi 30 thì vợ chồng hạnh phúc, còn tôi đã 2 đời chồng, lại chưa có đứa con nào.

Vì ngay từ đầu bố mẹ chồng cũ đã phản đối nên tôi giấu kín chuyện này. Đám cưới của tôi cũng sơ sài lắm. Tôi lấy chồng lần 2 rồi, chẳng cần phải tổ chức rình rang. Chồng tôi cũng ủng hộ vợ hết mực, mặc dù anh là trai tân và cũng là người con trai duy nhất của cả nhà.

Nghe anh nói, tôi đau lòng hứa sẽ làm tròn bổn phận một người vợ với anh đến ngày cuối cùng. Thế rồi 10 ngày sau, anh ra đi. Tôi ở vậy, không con cái, hàng ngày về nhà lại hương khói, cúng cơm cho người chồng đã khuất. Còn đối với bố mẹ anh, tôi chưa bao giờ cãi lại dù chỉ một câu.

Tôi là người truân chuyên trong chuyện tình cảm. Người chồng trước đây của tôi qua đời vì bạo bệnh. Ngày ấy kinh tế chẳng có, tôi vay mượn khắp nơi để đưa anh đi chạy chữa. Khi sức khỏe của anh yếu hơn, biết mình chẳng thể nào qua khỏi, anh dặn tôi: “Sau này nếu có tình cảm với ai, em cứ đến với họ. Kể cả 1 năm hay nửa năm cũng được, anh không bắt em phải ở vậy cho đến khi hết tang”.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đây tình cảm của tôi và bố mẹ chồng cũ rất tốt. Ông bà đối xử với tôi như con gái. Chỉ có điều, họ quan niệm khi chồng đã mất, tôi phải ở vậy thủ tiết thờ chồng. Thú thật tôi đã từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng một người phụ nữ ở cái tuổi ngoài 20 đã chấm dứt cuộc sống tình cảm của mình như vậy, làm sao tôi có thể chịu được? Chưa kể những người bạn tôi lần lượt đi lấy chồng, sinh con khiến tôi khao khát có một đứa con vô cùng.

Thấm thoắt chuyện cũ đã qua được 6 năm, tôi cũng tìm được hạnh phúc mới. Mặc dù vấp phải ý kiến phản đối từ nhà chồng cũ, tôi vẫn quyết định sẽ làm lại cuộc đời thêm một lần nữa. Chồng hiện tại của tôi tên Cường. Anh tốt lắm, biết tôi nặng tình với chồng cũ, anh đồng ý để tôi đưa bát hương về thờ cúng. Sau một năm tìm hiểu, tôi quyết định đi đến hôn nhân với Cường.

Vì ngay từ đầu bố mẹ chồng cũ đã phản đối nên tôi giấu kín chuyện này. Đám cưới của tôi cũng sơ sài lắm. Tôi lấy chồng lần 2 rồi, chẳng cần phải tổ chức rình rang. Chồng tôi cũng ủng hộ vợ hết mực, mặc dù anh là trai tân và cũng là người con trai duy nhất của cả nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Đám cưới của tôi diễn ra khá riêng tư. Thế nhưng buổi trưa, khi mọi người đang ngồi ăn có thì có vài đứa trẻ đi qua rồi hắt mắm tôm vào sân nhà tôi. Lúc đó tôi có nhìn và nhận ra, những đứa trẻ ấy đều là hàng xóm nhà chồng cũ của tôi.

Chẳng cần giải thích mọi người cũng hiểu ai đã gây ra chuyện này. Tôi chỉ cảm thấy tủi thân. 6 năm qua tôi ở vậy, không hôn thú, không con cái, ai hiểu cho nỗi cô đơn của tôi? Mọi người luôn bắt tôi phải thủ tiết thờ chồng, nhưng ở cái tuổi này, chẳng lẽ tôi không thể sinh con? Tôi rất muốn đến nhà mẹ chồng cũ để nói chuyện một lần cho ra lẽ, nhưng lại sợ tình cảm cả hai càng rạn nứt hơn. Theo mọi người, tôi có nên về đó và nói tiếng thanh minh với bà không?