Nửa đêm nghe tiếng lục đục trong nhà tắm, tôi lén theo dõi thì bắt gặp cảnh tượng hãi hùng mà chồng giải thích mang gối sang phòng con ngủ

Tôi sốc quá, vẫn còn đang ngồi thừ người. Giờ tôi đã biết lý do vì sao bấy lâu nay anh không gần gũi vợ.

Vợ chồng tôi lấy nhau đã 8 năm, vì mưu sinh nên anh ấy phải đi làm xa, còn mẹ con tôi ở quê tự chăm sóc nhau. Tiền lương mỗi tháng anh được hơn 20 triệu đồng và chuyển vào tài khoản cho vợ gần hết. Chính vì thế tôi rất tin tưởng chồng. Suốt một năm chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng cũng đến Tết Nguyên Đán. Chồng về với thân thể gầy và già hơn khiến tôi thương lắm, tôi khuyên anh ấy nên về quê kiếm việc khác. Nhưng anh nói sẽ làm đến khi nghỉ hưu mới thôi, chồng không muốn thay đổi công việc và nơi làm mới.

Chồng về, tôi định xin nghỉ ở nhà nguyên một ngày. Thế nhưng chồng lại liên tục bắt tôi đi làm, anh nói là đi đường xa nên mệt mỏi chỉ muốn ngủ giấc cho đã. Anh nói thế nên tôi đành phải đi làm, chứ ở nhà lại làm phiền giấc ngủ của chồng. Ảnh minh họa: Internet Buổi tối sau khi các con đã say giấc, tôi bảo chồng đi ngủ sớm cho khỏe. Anh nói là cả ngày ngủ rồi nên giờ chưa buồn ngủ, muốn đọc báo mạng một chút. Tôi cố tình đến gần chồng để được ôm ấp nhưng anh lại bảo vợ đi nghỉ trước. Xa nhau cả năm trời, thế mà anh lại không động chạm vào vợ, phải chăng chồng phản bội vợ?

Không thể chịu nổi sự xa lánh của chồng, tôi hỏi thẳng anh ấy có người con gái khác ở bên cạnh không? Chồng nói không có rồi bực bội buông điện thoại và cầm gối sang phòng con ngủ. Suốt đêm nằm một mình trằn trọc tôi không thể nào chợp mắt được. Đến khi nghe tiếng động trong phòng tắm, tôi đi khẽ ngó xem chồng làm gì trong đó. Tôi choáng váng khi thấy chồng đang bôi thuốc vào vùng kín. Tôi đẩy cửa ra và hỏi chồng bị sao mà phải dùng thuốc? Đến lúc này chồng không thể giấu giếm vợ được nữa nên thú nhận là đang bị bệnh xã hội. Không muốn lây nhiễm vợ nên phải tìm cách xa lánh tôi. Nghe lời chồng nói, tôi sửng sốt, xa vợ sao anh lại sống hư hỏng thế? Ảnh minh họa: Internet Tôi đau khổ hỏi tại sao chồng lại phản bội vợ? Anh nói là chồng không có nhân tình, chỉ là tò mò đi theo bạn bè đồng nghiệp có một lần, thế mà mang bệnh vào người. Từ đó chồng sợ và mặc cảm nên không dám nói với ai. Tôi nói là sau Tết này chồng nghỉ luôn việc ở trong đó, về quê tìm việc mới, nếu không chịu thì ly hôn. Nhưng chồng bảo làm việc ở đó thành thạo rồi, giờ mà đổi việc thì biết làm gì? Anh nhất định không chịu về quê. Không ngờ vì tiền mà vợ chồng phải xa cách, khiến hạnh phúc gia đình phải trả cái giá quá đắt. Theo mọi người bây giờ tôi làm sao để kéo anh ấy về quê với vợ con và lo chữa trị bệnh đây?

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