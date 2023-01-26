Chồng ly hôn bằng tờ ‘sớ’ dài dằng dặc với vợ cũ, kiên quyết cưới cho bằng được nhân tình về nhà, 3 tháng sau, anh nhận cái kết đầy hổ thẹn

Giờ tan sở, trong khi đồng nghiệp xung quanh về nhà cơm nước với vợ con thì Cường ngồi thơ thẩn ở công viên, lòng cắn rứt về những lỗi lầm đã qua. Cường đã ngoại tình rồi quyết định ly hôn Hiền – vợ cũ của anh để kết hôn với người phụ nữ khác.

Lúc sắp sửa ly hôn, còn nhớ Hiền đã khóc lóc cầu xin Cường nghĩ về tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nhưng mọi cố gắng cứu vãn của cô đều vô ích. Khi đó Cường mê muội nhân tình đến mức mù quáng…

Lúc sắp sửa ly hôn, còn nhớ Hiền đã khóc lóc cầu xin Cường nghĩ về tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nhưng mọi cố gắng cứu vãn của cô đều vô ích. Khi đó Cường mê muội nhân tình đến mức mù quáng. Anh khăng khăng cho rằng Quyên là tình yêu lớn của cuộc đời. Cường không ngờ việc kiên quyết dứt bỏ vợ ngày ấy lại khiến anh phải đ.ánh đổi một cái giá quá lớn sau này.

Thời điểm lén lút qua lại với Quyên, Cường không bao giờ nhớ đến chuyện có Hiền cơm nước, chờ anh ở nhà. Cường viện mọi lý do để có thể ở bên cạnh nhân tình thật lâu. Sự ngọt ngào của Quyên như thứ chất gây nghiện khiến Cường mê đắm không dứt ra được. Đặt lên bàn cân so sánh, Cường cảm thấy chán ghét khi Hiền suốt ngày chỉ biết càm ràm, ép anh phải kiêng khem bia rư ợu.

Ảnh minh họa: Internet

Dạo gần đây, cảm thấy có vấn đề về sức khỏe, Cường đến bệnh viện xét nghiệm và được bác sĩ thông báo anh bị suy gan. Nếu vẫn còn bên nhau, Hiền sẽ chăm sóc Cường không một lời oán trách. Nhưng đáng tiếc là Cường đã từ bỏ người vợ tần tảo như cô để cưới Quyên. Mặc kệ sức khỏe của Cường ngày càng sa sút, cô không quan tâm, còn liên tục vòi vĩnh mọi thứ và dồn hết việc nhà cho Cường làm.

Tối hôm đó, Quyên hí hửng khoe với Cường chiếc váy đắt tiền vừa mua được. Điều đáng nói là chiếc váy ấy được mua bằng tiền lương mà Cường mới nhận được. Cường khẽ nhắc nhở Quyên chi tiêu dè xẻn bởi anh còn phải mua thuốc điều trị. Quyên nhăn mặt và đáp trả bằng cách vò nát chiếc váy và ném đi ngay trước mặt anh.

Cường thở dài thườn thượt khi thấy hành động quá quắt của Quyên. Cường bất chợt nghĩ đến vợ cũ, Hiền không bao giờ sắm sửa phung phí cho riêng mình, còn Quyên cứ hả hê xài tiền của anh mà chẳng màng đến tương lai.

Trưa hôm ấy, khi đang ngồi làm việc trong văn phòng, Cường bất ngờ nhận được một giỏ trái cây và thuốc bổ từ bảo vệ. Cường vội đến bên cửa sổ và nhìn xuống thì thấy Hiền đang rảo bước dưới cổng công ty. Cường nháo nhào chạy xuống tìm cách giữ cô lại. Khi thấy chồng cũ đứng trước mặt, Hiền bối rối giải thích: “Em có nghe mọi người nói về bệnh tình của anh nên muốn đến thăm vậy thôi…”. Nhìn theo bóng lưng vợ cũ rời đi, Cường cảm thấy có lỗi với cô vô cùng.

Ảnh minh họa: Internet

Tan sở, Cường xách về giỏ trái cây và thuốc bổ về nhà, Quyên nhếch mép cười nhạo khi trông thấy anh. “Mua những thứ này anh không tiếc tiền à? Sao anh nói còn phải mua thuốc trị bệnh?”, cô chanh chua gặng hỏi. Cường khó chịu đáp lời: “Vợ cũ gửi tặng anh, cô ấy quan tâm anh còn nhiều hơn em” . Quyên “à” một cái vỡ lẽ rồi lặng thinh không đáp. Sau đó cô ngúng ngẩy xách túi đi chơi với hội bạn mà chẳng thèm đoái hoài đến Cường.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Cường choáng váng khi thấy thứ mua bị vất hết đi. Anh hỏi thì cô cay nghiệt bảo: “Đừng quên anh bỏ vợ là vì em! Giờ anh nhận quà từ vợ cũ khi ở bên em chẳng hợp lý chút nào!” . Cường tức nổ đom đóm mắt. Cả hai tranh cãi nảy lửa rồi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân chỉ vừa bắt đầu.

Sau 3 tháng ly hôn với Quyên, Cường từng nhiều lần có ý nghĩ muốn nối lại tình cảm với Hiền nhưng dường như điều đó là không thể. Có một lần, anh vô tình chạm mặt mẹ Hiền trên đường tan sở về. Bà thẳng thừng nói với anh: “Tôi nghe tin anh đã ly hôn ả. Tôi mong anh đừng nghĩ đến chuyện tái hợp với Hiền. Nó cố gắng lắm mới thoát khỏi đau khổ do anh gây ra năm xưa”.

Hy vọng tái hợp chỉ vừa mới nhen nhóm trong đầu Cường phút chốc bị đ.ập tan bởi lời nói phũ phàng của mẹ vợ cũ. Anh biết mình không xứng đáng xin Hiền tha thứ. Mọi chuyện đã quá muộn màng để cứu vãn.