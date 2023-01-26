Chồng đi làm về áo lúc nào hơi mùi kì lạ, tôi đi theo thì sốc nặng khi dừng lại trước một căn nhà, bên trong anh đang ru đứa nhỏ với người phụ nữ và lời nói không thể đau đớn hơn

Tâm sự 26/01/2023 17:50

Tôi định lao vào đánh ghen, nhưng khi tới nơi lại nghe cuộc nói chuyện mùi mẫn của họ. Quá tức giận, tôi tiếp tục hành động của mình.

Đi theo chồng vào con ngõ nhỏ, dừng xe trước căn phòng trọ cấp 4 cũ kỹ tôi sốc khi biết tại sao áo chồng lại mùi đến thế.

Chồng tôi vốn ưa sạch sẽ, dị ứng với bẩn và mùi cơ thể của người khác. Vậy mà 2 tuần nay anh thay đổi khác thường, quần áo đi làm về thay ra lúc nào cũng có mùi chua khó chịu. Nhiều khi ôm chồng tôi còn thấy khó ngửi vậy mà anh lại tỏ ra bình thường và giải thích rằng: “Do anh đi đá bóng mồ hôi tiết ra mới vậy” .

Trước đây chồng cũng hay đi đá bóng nhưng không bao giờ tôi thấy anh để quần áo có mùi như vậy. Bây giờ chồng lại xuề xòa, không kỹ tính đến khó tin. Bận công việc, con cái tôi cũng không xét nét, soi mói gì chồng nhiều. Quần áo mùi anh tự phải giặt tay trước mới cho vào máy giặt bởi tôi chẳng có thời gian mà xử lý.

Chồng đi làm về áo lúc nào hơi mùi kì lạ, tôi đi theo thì sốc nặng khi dừng lại trước một căn nhà, bên trong anh đang ru đứa nhỏ với người phụ nữ và lời nói không thể đau đớn hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thứ 7 tuần vừa rồi, cả công ty nghỉ làm đi du lịch riêng tôi xin ở nhà. Tôi đang ốm, vả lại địa điểm du lịch đó tôi đi rồi không còn hứng thú nữa. Dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho 3 bố con, cơm nước xong xuôi chồng vội vàng dắt xe đi làm không muộn. Loay hoay trong bếp đi ra thấy điện thoại anh để quên trên bàn. Tối qua tôi nghe nói trưa nay anh đi gặp đối tác cùng sếp mà quên điện thoại ở nhà thì liên lạc thế nào.

Vội phóng xe đuổi theo chồng đưa điện thoại cho anh, may chồng đi chậm, tôi vẫn đuổi được nhưng gọi với theo anh không nghe thấy gì. Đến ngã 3, thay vì đi thẳng tới công ty thì chồng lại rẽ vào con ngõ nhỏ. Chồng dừng xe lại trong khu nhà trọ cấp 4. Không hiểu chồng vào đây làm gì, tôi hoang mang theo sau.

Cảnh tượng trong căn phòng trọ 15m khiến tôi sốc vô cùng. Chồng tôi đang ẵm đứa trẻ sơ sinh khoảng 3 – 4 tháng tuổi. Anh cho nó bú bình một cách điệu nghệ, cô gái chừng 24 tuổi vui vẻ khoe với chồng tôi hôm qua đứa bé tiêm thế nào. Nhìn chồng có gia đình nhỏ bên ngoài, tôi rùng mình kinh hãi. Thì ra áo anh có mùi chua là do sữa trẻ con trớ ra, hôm nào anh cũng vào nhà cô gái này bế con. Hóa ra anh đã lừa dối mẹ con tôi.

Đau đớn vì bị chồng phản bội, tôi định lao vào đ.ánh g.hen, tố cáo người đàn bà trơ trẽn kia thì lại sốc tập 2 khi chồng rút ra 2 triệu đưa cho cô ta: “Em cầm lấy mua bỉm sữa cho con. Đừng vì ngại để con mình khổ. Mẹ đơn thân đã khổ rồi, không có ai nương tựa còn khổ hơn. Anh nhận là bố nuôi của con em thì cũng phải có trách nhiệm chứ?” . Cô ta nhận tiền sụt sùi rồi cảm ơn.

Chồng đi làm về áo lúc nào hơi mùi kì lạ, tôi đi theo thì sốc nặng khi dừng lại trước một căn nhà, bên trong anh đang ru đứa nhỏ với người phụ nữ và lời nói không thể đau đớn hơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không thể đứng nhìn được nữa, tôi lao vào giật tiền trên tay ả rồi tặng ngay chồng cái tát rồi chỉ trích anh ngoại tình, phản bội vợ con. Cô gái kia ôm chặt lấy con xin tôi tha cho chồng, cô ấy giải thích 2 người không có gì cả. Chồng tôi là ân nhân của 2 mẹ con cô ấy. Hai tuần trước cô ấy bị giật túi xách chồng đã lấy lại cho, biết cô ta là mẹ đơn thân, sống trên này một mình thiếu thốn đủ đường chồng tôi thương mới giúp, ngỏ ý làm bố nuôi đứa trẻ.

Chồng xin tôi hiểu cho anh, anh cũng vì thương người, muốn giúp đỡ cô gái trẻ kia thôi. Vì sợ nói ra tôi hiểu lầm nghĩ chồng ngoại tình chứ anh không làm gì có lỗi với tôi cả. Chồng bảo, vì đồng cảm với hoàn cảnh của cô gái kia do mẹ chồng tôi cũng không có chồng, chồng tôi lớn lên trong lời dị nghị, chê cười của hàng xóm, vì thế anh muốn giúp đỡ mẹ con cô gái này.

Nghe chồng thuyết phục, tôi cũng tin nhưng cách anh làm tôi không đồng tình. Cô gái kia hứa sẽ không gặp chồng nữa, trả lại anh toàn bộ số tiền anh đã giúp đỡ mẹ con cô ta, chỉ mong tôi đừng hiểu lầm chồng. Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định sẽ cùng chồng trở thành bố mẹ nuôi của đứa bé, giúp đỡ mẹ con cô ấy. Tôi quyết định tin chồng mình, tin cô gái hiền lành, nhút nhát kia sẽ không dám làm điều trái với đạo lý.

 

Đêm khuya có tiếng đập cửa inh ỏi, chồng tôi cáu gắt vì bị làm phiền nhưng tôi trắng bệch khi nhận được món đồ kèm lời đe dọa rùng rợn đến rơi nước mắt

Đêm khuya có tiếng đập cửa inh ỏi, chồng tôi cáu gắt vì bị làm phiền nhưng tôi trắng bệch khi nhận được món đồ kèm lời đe dọa rùng rợn đến rơi nước mắt

Chồng không ra nên tôi đành là người mở cửa trong thời gian này nhưng tôi có nào ngờ, lại nhận về món đồ không giống ai.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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