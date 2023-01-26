Chồng hờ hững với vợ suốt cả tháng trời, sau buổi hẹn cà phê đột xuất, tôi liếc vào phòng tắm thì bàng hoàng trước cảnh tượng anh đang làm kèm câu nói với một cô gái lạ

Tôi với Hùng mới kết hôn được nửa năm trời, nhưng cuộc hôn nhân đã rơi vào bế tắc… Suốt cả tháng nay, chồng cứ tỏ ra hờ hững với vợ, thậm chí “chuyện ấy” anh cũng không chủ động, dù anh là một người có nhu cầu cao. Tôi không hiểu lý do là gì, nhiều lần nhỏ to tâm sự nhưng Hùng lại quay sang ôm rồi dỗ dành cốt để tôi im miệng. Và anh luôn lý giải rằng, anh mệt rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi cho lại sức.

Đặc biệt, tôi thấy anh vẫn đi làm về đúng giờ, lương lậu đưa vợ đủ cả, thi thoảng mới xin tiền đi ăn uống, nhậu nhẹt, gặp gỡ bạn bè 1 chút. Hiếm hoi lắm mới thấy Hùng xin khoảng 5 trăm, 1 triệu để mua quà tặng sinh nhật đồng nghiệp hoặc quà đầy tháng cho con bạn bè. Anh ngoan như thế, tôi không tiếc, và càng không thể nghĩ anh cặp kè bồ nhí bên ngoài được.

Nhưng cũng hơi khó xảy ra, bởi đầu tiên là Hùng không hề thay đổi ngoại hình chút nào. Áo quần vẫn thế, vợ xếp gì ra là mặc nấy, không đòi hỏi, không chải chuốt. Nước hoa thì hôm nhớ hôm không, nhưng cũng chỉ xài loại vợ mua sẵn.

Nhưng nghĩ mãi tôi vẫn chẳng hiểu lý do mà Hùng hờ hững, lạnh nhạt với vợ được? Mặc dù anh cứ bảo tôi cả nghĩ, nhạy cảm, nhưng rõ ràng anh thay đổi. Anh hay lơ đãng với những câu chuyện mà tôi kể. Anh có ôm vợ, hôn vợ trước khi đi làm nhưng tôi cảm nhận được nó không tình cảm như xưa, kiểu làm cho có. Anh cũng chẳng hay thi thoảng nhắn tin nói nhớ nhung vợ nữa… Sống như thế này, tôi thật sự rất sợ. Muốn làm gì đó để hâm nóng nhưng lại chẳng hiệu quả, bởi tôi đâu “gãi đúng chỗ ngứa” của chồng đâu!

Ảnh minh họa: Internet

Mọi chuyện chỉ sáng tỏ vào hôm cuối tuần vừa rồi. Tôi rủ Hùng đi dã ngoại nhân ngày thời tiết đẹp, nhưng anh bảo anh mệt, chỉ muốn nằm nhà ngủ. Chán, tôi hẹn hội bạn đi cà phê. Vừa là muốn cho chồng thấy không có anh tôi vẫn vui, quan trọng là tôi muốn tâm sự với hội chị em chuyện khó nói của mình.

Nhưng tâm trạng tôi rơi xuống đáy vực khi tới nơi thì các bạn lại hủy kèo. Đứa thì bảo tới giờ mà chồng lại đi chưa về nên không có ai trông con, đứa thì bảo con sốt không đỡ, đứa khác nữa thì bảo mẹ chồng ra nên phải ở nhà… Tôi giận chúng lắm, chạy xe lang thang vô định trên phố 1 hồi, khóc thật to. Sau khi thấy tâm trạng tốt hơn 1 chút, tôi về nhà.

Vì giận Hùng, tôi cũng không báo anh mà về thẳng. Thế nhưng, vừa mở cửa ra tôi đã nghe thấy âm thanh nho nhỏ từ phòng ngủ. Tiếng anh cười khúc khích, bé lắm nhưng vì phòng kín, đóng hết cửa sổ rồi nên tôi nghe rất rõ. Tôi tháo giày, đi nhè nhẹ vào xem ai đã khiến chồng mình vui như thế – điều mà tôi không thể làm được suốt cả tháng nay.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng hóa ra không phải Hùng ở phòng ngủ, anh đang chui trong phòng tắm ở trong phòng ngủ. Cửa chỉ khép hờ, có lẽ Hùng nghĩ tôi sẽ về muộn. Xong, tôi sốc hơn bởi những lời lẽ bẩn thỉu, tởm lợm mà anh nói với đối phương bên kia. Và chồng tôi đang trong trạng thái kh ỏa thân, gọi video cho một cô cái.

Chứng kiến thế hơn 10 phút, tim tôi như bị ai bóp nghẹt, đau đớn vô cùng. Nhưng khi nghe thấy cô gái kia nói rằng: “Anh có sợ vợ phát hiện không”, Hùng bình thản đáp: “Cô ta đi chơi rồi, với mấy đứa bạn đại học chắc phải tối muộn mới về. May quá, có lẽ tối nay nó sẽ không đòi hỏi anh nữa. Mỗi lần gọi video cho em xong, anh chỉ nhớ em thôi, chẳng có cảm xúc gì với vợ”.

Lúc này, tôi giận quá mà hét lên. Hùng sốc, vội vàng tắt máy, quấn chiếc khăn tắm rồi ra ngoài dỗ tôi. Nhưng tôi không thể bình tĩnh được, lao ra khỏi nhà ngay lúc đó không buồn nghe giải thích. Từ hôm đó tới giờ, Hùng liên tục nhắn tin, gọi điện nhưng tôi cũng không nghe. Lý do anh đưa ra là trót nảy sinh tình cảm với tình cũ. Cô ta đã về quê, 2 người liên lạc như thế khoảng 1 tháng, đó cũng là nguyên nhân anh chán chuyện chăn gối với vợ…

Hùng đang năn nỉ tôi tha thứ, nhưng tôi không thể quên được. Hơn nữa, chính anh cũng nói vì tình cũ mà không còn cảm xúc với vợ, tôi không tin anh sẽ lại yêu thương tôi như xưa. Nhưng phải ly hôn sau 6 tháng cưới, tôi càng sợ hơn. Tôi không biết mình phải làm sao cho đúng nữa, tôi ra ngoài thuê nhà nghỉ 2 hôm nay, kéo dài mãi cũng không ổn…