Chồng mang nợ về vì say tình 'gái lạ', tôi gào khóc thảm thiết khi đối mặt với 'điều khủng khiếp' tiếp theo

Tâm sự 22/01/2023 08:45

Tôi ù tai, choáng váng khi Nguyên thú nhận bấy lâu nay anh giấu tôi lén lút quan hệ với một cô gái trẻ đẹp là tiếp viên của quán bia ôm.

Tôi là chị cả trong nhà, sau tôi còn 2 đứa em trứng gà, trứng vịt, em trai kề tôi 13 tuổi đang học lớp 7, còn bé út mới bước vào lớp 3, nên khi biết mình trượt đại học tôi quyết định ở nhà tham gia ruộng vườn với bố mẹ. Bởi không muốn dồn hết gánh nặng cơm áo, gạo, tiền lên đôi vai gầy của mẹ và nỗi lo toan ngày nào cũng trĩu nặng bước chân cha, vì người là trụ cột cả gia đình.

Lớn lên từ quê nghèo, lại thấm thía cuộc sống thiếu thốn vất vả của gia đình nên tôi có ý thức tiết kiệm chi tiêu ngay khi lĩnh tháng lương đầu tiên. Vì vậy sau 3 năm tích cực cống hiến cho doanh nghiệp, cộng cả lương thưởng và những ngày công làm thêm, tôi cũng đã có cho mình một số dư kha khá ở ngân hàng. Tôi còn dành một khoản thu nhập để gửi về phụ giúp bố mẹ lo cho hai em tôi ăn học.

Rồi tôi tìm được người yêu của mình. Đó là dịp tôi được nhà máy cử đi thi tay nghề giỏi ở tỉnh. Nguyên - chàng trai đạt giải nhất trong cuộc thi đã làm con tim tôi tan chảy khi tôi biết Nguyên là đồng hương và cũng như tôi, Nguyên tâm sự anh “chết tôi ngay cái nhìn đầu tiên”! Nguyên 26 tuổi, là công nhân của một nhà máy may công nghiệp có trụ sở không xa nơi tôi làm việc nên việc gặp gỡ, tìm hiểu của tôi và Nguyên diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.

Chồng mang nợ về vì say tình 'gái lạ', tôi gào khóc thảm thiết khi đối mặt với 'điều khủng khiếp' tiếp theo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để rồi sau 2 năm chúng tôi về chung nhà với một đám cưới đầm ấm, vui vẻ có đủ bố mẹ, họ hàng và đại diện bạn bè đôi bên. Chưa đủ điều kiện để có nhà riêng, tôi và Nguyên thống nhất thuê một phòng trọ khép kín tiện cho việc ăn ở và cố gắng tằn tiện, tích cóp mua 1 một miếng đất nhỏ để vợ chồng an cư lạc nghiệp rồi đón thành viên mới cũng chưa muộn.

Biết chồng không dính vào rượu chè cờ bạc gì, nên tôi dồn hết tiền tiết kiệm của tôi có được bấy lâu nay cộng với tiền mừng cưới để Nguyên đứng tên gửi ngân hàng, cùng số tiền Nguyên tích lũy được suốt thời gian anh còn độc thân.

Không những thế để ước mơ chóng thành hiện thực tôi còn nhận thêm may gia công hàng chợ, đứng máy thay bạn khi cần để có tiền đưa Nguyên gửi tiết kiệm. Chưa kịp mừng khi nhẩm tính số dư trong sổ đã hứa hẹn gần đủ cho một miếng đất để vợ chồng ra riêng, thì bất ngờ tối qua Nguyên thất thểu về nhà lí nhí bảo tôi có còn chút vốn riêng nào cho anh mượn để anh trả nợ kẻo không yên với chủ nợ!

Tôi ù tai, choáng váng khi Nguyên thú nhận bấy lâu nay anh giấu tôi lén lút quan hệ với một cô gái trẻ đẹp là tiếp viên của quán bia ôm. Cô gái trẻ giỏi chiều anh mỗi khi anh có “nhu cầu” khiến anh phải chi đậm để giữ chân người tình. Vì vậy tiền trong sổ tiết kiệm dần cạn kiệt, Nguyên phải vay bạn bè trong nhà máy, rồi vay luôn cả bên ngoài với lãi suất cắt cổ… Hoá ra suốt thời gian qua Nguyên lấy cớ tăng ca, làm thêm để có tiền mua đất làm nhà mà đi sớm về khuya, mèo mả gà đồng với gái quán bia ôm.

Hết lòng vì gia đình, tưởng chừng nhận lại tình yêu, nhưng cách cư xử của chồng khiến tôi 'ớn lạnh'

Hết lòng vì gia đình, tưởng chừng nhận lại tình yêu, nhưng cách cư xử của chồng khiến tôi 'ớn lạnh'

Một lần, tôi đi tiếp khách về muộn, về đến nhà tôi mở cửa không được. Nhìn kĩ ra thì chồng thay ổ khóa, gọi điện cho anh cũng tắt máy.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 4 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 5 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 7 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả