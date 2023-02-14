Chồng luôn miệng nói tôi không làm được tích sự gì dù lương anh bằng tôi, lúc cãi nhau anh hỏi một câu tôi nhói lòng khiến tôi chỉ muốn ly hôn ngay lập tức

Trước khi chuẩn bị làm đám cưới, chồng tôi mua trả góp một căn chung cư. Sau khi lấy nhau về, anh ngầm thống nhất rằng tôi lo con cái, chi tiêu sinh hoạt hàng ngày còn lương của anh sẽ dành để trả nợ căn nhà. Vốn là người độc lập lại suy nghĩ đơn giản nên tôi ngầm đồng ý với anh.

Nhiều người nói tôi dại vì từ khi cưới nhau đến nay tôi chưa bao giờ cầm lương của chồng, và chồng cũng chưa bao giờ có ý niệm đưa tiền cho vợ, kể cả khi sinh con. Ban đầu tôi chỉ cười cho qua chuyện, nhưng giờ 5 năm trôi qua, khi hôn nhân đứng bên bờ vực đổ vỡ tôi mới thấy mình ngu dại.

Tới khi quá túng quẫn không thể xoay sở được nữa tôi mới nói chồng gửi tiền để tôi đóng tiền bảo hiểm, tiền học của con. Anh gửi cho tôi, nhưng kèm theo lời nói xỉa xói, mỉa mai:

Nhưng thời gian trôi qua, tôi mới thấm thía. Một lần, tôi chuyển việc nhưng 2 tháng đầu đi làm không lương. Dù có chia sẻ chuyện này với chồng nhưng anh cũng chẳng thèm hỏi xem ở nhà mẹ con tôi chi tiêu thế nào mà đưa tiền.

- Anh gửi tiền về cho ba mẹ con rồi, nhưng em ở nhà thì lo mà tiêu cho hợp lý đi, đừng thấy chồng gửi tiền về mà cười tít mắt. Đó là tiền mồ hôi nước mắt, tiền anh đánh đổi bằng việc xa gia đình, đi làm ăn xa mới ra đấy.

Tôi sốc ngửa. Đó là lần đầu tiên chồng gửi tiền về cho tôi, các khoản chi tiêu đều có lý do chính đáng cả, vậy mà anh lại nói ra những lời lẽ đó. Nhưng vì để êm cửa êm nhà, tôi đành nhẫn nhịn chịu đựng.

Một thời gian sau, tôi chuyển sang công việc khác, thu nhập bằng mức lương hiện tại của chồng. Thế nhưng khi chia sẻ chuyện này với chồng, anh lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi:

- Quanh đi quẩn lại cũng là làm công ăn lương, em không có đột phá gì nhỉ? Em đi làm hành chính rảnh rang thì tranh thủ bán hàng online hay nhận công việc ngoài mà làm nữa đi để tăng thu nhập.

Tôi không hiểu anh còn muốn gì ở tôi nữa đây. Lương anh cũng ngang ngửa lương tôi, cớ sao anh lại giở giọng chê bai, thất vọng như vậy? Giữa bộn bề, áp lực công việc, anh không hỏi han, động viên được một câu thì thôi, đằng này lại… Một lần nữa anh lại khiến tôi nhói lòng.

Cách đây không lâu, hai vợ chồng lại cãi nhau về chuyện tiền bạc. Không thể chịu đựng được nữa, tôi buông ra hai chữ “ly hôn”. Nào mà ngờ, anh lại dõng dạc tuyên bố:

- Cô thử nhìn lại mình đi, bao năm qua cô tiết kiệm được đồng nào không, cô có sắm sửa được cái gì cho cái nhà này không, chẳng phải tất cả mọi thứ đều là tôi mua ư? Từ trước tới giờ cô đi làm chỉ đủ nuôi con, thì giờ ly hôn cô bế con đi. Nhà này một mình tôi đi làm trả nợ thì là của tôi. Đồ đạc trong nhà do tôi sắm sửa nên cô đi không được mang theo cái gì hết.

Câu nói đó như gạt phăng đi tất cả những gì tôi cố gắng trước nay. Tại sao anh ta không thử hỏi tiền ăn hàng ngày, tiền đóng học phí cho con, tiền thuốc men, tiền biếu nội ngoại hai bên,… là từ đâu mà ra? Nếu không có tôi đứng ra lo liệu tất cả, anh có thể yên tâm đi làm xa kiếm tiền mà trả nợ căn nhà, sắm sửa đồ dùng không?

Anh ta đuổi hai mẹ con tôi ra đường bắt thuê trọ ở, đồ đạc cũng không được mang đi. Tôi không ngờ anh lại cạn tình, coi trọng tiền bạc đến mức vợ con cũng không nhận như vậy. 5 năm qua tôi luôn cố gắng nhẫn nhịn để con có bố, nhà có nóc nhưng chuyện đến nước này tôi chẳng lưu luyến gì nữa. Hiện tại tôi đã ôm con rời khỏi căn nhà đó khi thủ tục ly hôn vẫn còn dang dở, nhưng liệu tôi có được chia một phần ngôi nhà đó không? Cứ tay trắng ra đi thế này tôi thật sự không cam tâm.