Chồng luôn cuồng nhiệt trên giường, tôi thì khổ sở, phải giả vờ phấn khích trong 'chuyện chăn gối' vì lý do trớ trêu này

Tâm sự 16/01/2023 04:40

Hầu hết hiện tượng “tụt mood” này chỉ là tạm thời, dài ngắn tùy người.

Chuyện ấy “lặng tờ” được xem như hậu quả của chứng trầm cảm sau sinh, có thể ập đến với hơn 40% sản phụ. Thủ phạm khả dĩ gồm hoóc-môn, stress, tiền sử sinh khó, nỗi sợ có thai lần nữa…

Hầu hết hiện tượng “tụt mood” này chỉ là tạm thời, dài ngắn tùy người. Có cô sau vài tuần đã khơi lại lửa lòng nhưng cũng lắm cô phải đợi đến lúc chu kỳ kinh tái lập (sáu tháng hoặc hơn). Lãnh cảm mạn tính sau sinh tuy có nhưng không nhiều. Dù vậy, đa phần vẫn có thể điều trị bằng hoóc-môn hay dứt điểm được bệnh gốc trầm cảm…

Không biết tang chứng vật chứng nào khiến bạn tin rằng ông xã bạn “ra ngoài cải thiện” nhưng nếu đúng, đó là nguy cơ lớn. Thời gian bạn ở cữ, dù làm thế, anh nhà vẫn còn trong tâm thế “chẳng đặng đừng”, còn nếu chuyện này vẫn tái diễn sau khi bạn sinh thì bụng dạ đã khác đi nhiều.

Gác qua sự đáng trách của một người đàn ông, bây giờ bạn nên tìm cách “đả thông” cho anh nhà hiểu “lãnh cảm sau sinh” chỉ là tạm thời, là chút dây dưa chưa dứt của cơn rối loạn nội tiết tố, của những cú stress sâu xa và sớm hay muộn sau cơn mưa trời lại sáng.

Chồng luôn cuồng nhiệt trên giường, tôi thì khổ sở, phải giả vờ phấn khích trong 'chuyện chăn gối' vì lý do trớ trêu này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu e ngại bản thân nói không lọt tai, bạn có thể nhờ đến nhà chuyên môn, sách báo góp lời. Ngay cả khi chuyện đã rõ như ban ngày, thì kịch bản anh nhà “ra ngoài cải thiện” chỉ là kết quả thói bốc đồng của một người đàn ông đang gặp “giày vò” cả về sinh lý lẫn tâm lý.

Đề nghị với bạn một đồng minh hạng nặng cho việc này - thành viên mới của gia đình. Nhân vật bé xíu ấy hoàn toàn có thể giúp bố của bé ngộ ra sự thiệt thòi của mình suốt 9 tháng 10 ngày là xứng đáng và không lý gì không tiếp tục thiệt thòi để toàn tâm tận lực cho cục vàng. Mà cái sự “hy sinh” này, như đã nói, đâu phải là vĩnh viễn.

Sau cùng, có thể hơi phật lòng bạn nhưng còn một kịch bản có hậu khác: mọi chuyện là sản phẩm ra đời từ trí tưởng tượng của bạn, kiểu “nhìn đâu cũng thấy vi trùng” nơi một phụ nữ sau sinh đầy nhạy cảm.

Rất có thể biểu hiện “đi sớm về khuya” của chồng bạn, những thứ khiến anh nhà bị “chụp mũ” đơn giản chỉ là những lo toan của một ông bố mới lên chức, của một ông chủ gia đình đang nặng gánh cơm áo gạo tiền.

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