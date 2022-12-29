Chồng đi làm xa khiến vợ 'thèm khát' hơi ấm đàn ông, yếu lòng trải qua những đêm rạo rực bên trai trẻ và hành động bất ngờ của chồng khiến tôi cả đời cắn rứt

Tâm sự 29/12/2022 22:40

Mình đã có chồng nhưng chồng lại hay có công việc đi làm xa, nỗi nhớ nhung kèm theo khao khát của một người phụ nữ đã khiến mình vô tình sà vào bàn tay của người đàn ông khác.

Mình là phụ nữ đã có chồng, mình lấy chồng được 7 năm. Tuy nhiên 2 đứa vẫn chưa có em bé, vì chồng mình bị bệnh. Khoảng thời gian chồng mình đi công tác nước ngoài mình đỡ lỡ lầm, mình ngoại tình với 1 bạn trai nhỏ hơn là đồng nghiệp công ty.

Chồng đi làm xa khiến vợ 'thèm khát' hơi ấm đàn ông, yếu lòng trải qua những đêm rạo rực bên trai trẻ và hành động bất ngờ của chồng khiến tôi cả đời cắn rứt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khoảng thời gian đó với mình thật tươi đẹp hạnh phúc. Bạn ấy mang lại những cảm xúc trước đây chưa từng có. Chồng mình là người khô khan, không hay thể hiện tình cảm. Nhưng bạn ấy lại khác, bạn ấy luôn quan tâm, chăm sóc. Mình cảm nhận được tình yêu ấy một cách mãnh liệt lắm. Mình bị thích và nghiện cái cảm xúc đó. Mình chỉ thích anh ấy, muốn anh ấy chạm vào cơ thể, chồng mình chạm vào mình thì mình thấy thật dị ứng và không còn cảm xúc gì nữa.

Nhưng vì bạn trai đó cũng có vợ rồi nên ban đầu tụi mình không xác định gì cả. Nhưng càng về sau tụi mình lại càng yêu nhau hơn, và tụi mình quyết định ly hôn để đến chung sống với nhau. Bạn kia cũng hứa sẽ bỏ vợ để đến với mình. Lúc đó thật sự mình muốn ở cùng người kia không màng danh phận, mình không sợ dư luận đánh giá gì nữa hết.

Chồng đi làm xa khiến vợ 'thèm khát' hơi ấm đàn ông, yếu lòng trải qua những đêm rạo rực bên trai trẻ và hành động bất ngờ của chồng khiến tôi cả đời cắn rứt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mình nói chuyện ly hôn với chồng mấy lần nhưng anh đều khuyên bảo và không đồng ý. Khoảng thời gian đó mọi chuyện chỉ là hết yêu nên muốn ly hôn. Nhưng không may vợ của bạn trai kia biết chuyện. Cô ấy gọi điện cho chồng mình và mọi chuyện giữa mình với bạn trai kia bị bung bét hết lên.

Lúc đó mình mới biết sợ, biết so sánh, biết rằng mình không thể bỏ được chồng. Mình đã hứa với chồng là sẽ cắt đứt liên lạc với bạn trai kia rồi. Hiện tại mình đang cố gắng gây dựng lại tình cảm của 2 đứa.

Tụi mình ở cùng nhau nhiều hơn, hay nói những lời yêu thương nhau. Mình cũng giành tặng chồng những món quà, thường xuyên nấu ăn dọp dẹp cho 2 đứa. Nhưng thỉnh thoảng chồng mình lại nhắc lại chuyện kia, đả kích mình. Mình cũng rất xấu hổ và muốn xóa chuyện đó đi khỏi cuộc đời mình. Chuyện đó với mình bây giờ như 1 vết nhơ, mình biết mình làm chuyện như vậy chẳng tốt đẹp gì cả. Nhưng mình biết sai và biết sửa.

Chồng đi làm xa khiến vợ 'thèm khát' hơi ấm đàn ông, yếu lòng trải qua những đêm rạo rực bên trai trẻ và hành động bất ngờ của chồng khiến tôi cả đời cắn rứt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mình đang cố gắng để hàn gắn mối quan hệ vợ chồng này, nhưng liệu chồng có thể tha thứ chuyện cũ và yêu mình lại lần nữa hay không ?

Nguồn: Internet

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