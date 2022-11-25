Chồng giở thói gia trưởng, chỉ tay mắng nhiếc vợ 'có mắt như mù', vợ nói thẳng một câu khiến chồng đỏ mặt tía tai nhưng phải im bặt

Tâm sự 25/11/2022 22:55

Anh chồng còn trợn mắt thách thức, bảo vợ bước chân ra đi cấm kỳ trở lại. Cô vợ ngẩng cao đầu bước luôn.

Một người vợ đăng đàn tâm sự câu chuyện gia đình mình. Cô đã bế con về nhà mẹ đẻ mấy ngày, chồng xuống nước nhắn tin gọi về nhưng cô nhất định không về, dằn lòng lần này nhất định phải làm căng để chồng biết đâu là giới hạn.

Chuyện là, chồng cô tuy đã 37 tuổi nhưng vẫn lông bông, tính nết bảo thủ ương bướng, sống vô tâm vô lo không nghĩ gì cho vợ. Anh này có thú chơi chim, chơi cá cảnh. Đi làm lương 18 triệu/tháng thì đưa cho vợ được 3 triệu, còn lại nướng hết vào mua thức ăn cho thú cưng, vào sinh hoạt hội nhóm chơi thú cảnh. Tuần đi đôi ba lần là tiêu hết sạch cả tiền.

Vốn đã ấm ức với chồng về kinh tế, nhưng chưa hết, cô vợ còn khó chịu cả chuyện dành thời gian cho gia đình của chồng. Cả ngày anh ấy cho chim, cho cá ăn, dọn bể, cọ lồng, thay nước, tắm cho chim... trong khi vợ con thì lại không đoái hoài.

Tức nhất là hôm cô vợ đi đẻ trong túi chỉ có đúng chục triệu, hỏi chồng đưa thêm thì anh bảo không có, nhưng mấy ngày sau cô ở viện về, thì thấy chồng vác về nhà hẳn con cá rồng mười mấy triệu.

"Đợt ấy em ức lắm, có điều vừa sinh xong không tiện cãi vã to tiếng với lão ấy nên đành phải nhịn cho qua", cô vợ viết.

Từ ngày sinh con, cuộc sống hàng ngày càng làm cô vợ stress. Con ốm, vợ ốm vẫn phải ngồi dậy vừa trông con, vừa nấu cơm, giặt đồ. Trong khi ngày nghỉ chồng vẫn cắm cổ vào chim với cá. Cô nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng lo đỡ việc nhà, chăm con giúp mình mà không được, anh cứ phớt lờ như người điếc.

Chồng giở thói gia trưởng, chỉ tay mắng nhiếc vợ 'có mắt như mù', vợ nói thẳng một câu khiến chồng đỏ mặt tía tai nhưng phải im bặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đỉnh điểm hôm ấy, cô vợ đang nấu cơm thì con khóc trên phòng. Vội chạy lên xem thằng bé thế nào, không may cô đá vào túi cây thủy sinh chồng mới mua về để trồng thêm vào bể cá.

Thấy thế anh chồng quát: "Mù à? Mắt để làm gì mà cái túi cây to như thế không nhìn thấy?".

Đến lúc này thì ba máu sáu cơn, không chịu nổi nữa, cô đi thẳng tới chậu cá cảnh chồng vừa vớt ra để rửa bể, gồm cả con cá rồng chục triệu, bưng phi thẳng ra sân. Chồng hoảng quá chạy ra bắt vội con cá thả vào chậu nước khác, rồi đỏ mặt tía tai chỉ tay mặt vợ: "Cô điên hả?".

Sẵn đang tức khí, cô mới nói thẳng cho chồng một trận: "Đúng là tôi điên, tôi mù mới đi lấy người như anh làm chồng. Sống với anh, tôi không điên mới là lạ. Từ nay anh ôm cá cảnh, ôm chim cảnh mà sống, tôi không thể sống cùng người ích kỷ như anh nữa. Ly hôn đi!".

Nói xong cô bế luôn con về ngoại. Anh chồng vẫn còn trợn mắt thách thức, bảo vợ bước chân ra đi cấm kỳ trở lại. Cô vợ ngẩng cao đầu bước luôn.

Đến ngày thứ ba vợ ở bên ngoại, anh chồng mới bắt đầu nhắn tin gọi vợ về. Nhưng cô vợ mặc kệ. Cô đã quyết lần này em sẽ làm căng tới cùng, nếu chồng không sửa đổi, cô sẽ ly hôn.

Chồng giở thói gia trưởng, chỉ tay mắng nhiếc vợ 'có mắt như mù', vợ nói thẳng một câu khiến chồng đỏ mặt tía tai nhưng phải im bặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Qua câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ, mới thấy rằng trước khi kết hôn, việc thỏa thuận kế hoạch sau hôn nhân là điều rất cần thiết. Vì cuộc sống chung là mới mẻ với cả hai người, nên sẽ có một số thỏa thuận cần đạt được giữa đôi bên để hôn nhân không trở nên chênh vênh, khó kiểm soát.

Ví dụ như các kế hoạch về tài chính, anh làm được bao nhiêu, tôi làm ra bao nhiêu, chúng ta sẽ đóng góp bao nhiêu vào ngân sách gia đình, chi tiêu ra sao, các kế hoạch tiết kiệm cho mục tiêu dài hơi (sinh con, mua xe, mua nhà...) như thế nào. Thỏa thuận được chuyện này, các cặp vợ chồng sẽ không rơi vào cảnh một người làm một người phá, hoặc cán cân đóng góp tài chính bị thiên lệch quá mức khi một người phải gánh vác gia đình còn người kia lại ung dung tự tại không biết thương người kia.

Chia sẻ việc gia đình cũng là một hạng mục không thể bỏ qua trong danh sách những điều cần thương lượng. Chia sẻ việc nhà là cách để mỗi cặp đôi thể hiện sự yêu thương, chăm sóc, đỡ đần nhau, nhưng không phải cặp đôi nào cũng biết "lợi dụng" việc nhà làm gia vị cho tình yêu. Đáng ngại nhất là cảnh chồng nằm khểnh chơi trong khi vợ đầu tắt mặt tối. Đó là sự bất công trong gia đình, cũng là mầm mống của những ấm ức, mệt mỏi tích tụ khiến người phụ nữ trở nên bất mãn với hôn nhân và phản ứng gắt như người vợ trong câu chuyện. 

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