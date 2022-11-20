Tôi yêu chồng nhưng càng đắm đuối trước 'vật chất' của chồng bạn thân, anh ấy còn cầu xin tôi làm người yêu suốt đời

Không biết bắt đầu từ bao giờ, tôi bắt đầu ghen tị với việc bạn có thể mua sắm suốt ngày. Và rồi, ngày bạn thân đi công tác, tôi và chồng cô ấy đã cùng nhau có buổi ăn tối định mệnh.

Tôi và bạn thân nhau từ thời trung học. Sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai đều ở thành phố để tìm việc làm. Tôi kết hôn sớm hơn bạn 2 năm... Khi bạn tôi yêu chồng cô ấy bây giờ, anh ta đã là một người rất giàu có. Tôi từng bảo bạn rằng sao không tìm một người đàn ông xuất thân gia đình bình thường để sống ổn định có hơn không. Thái độ của bạn tôi lúc đó kiểu: Sống giàu có không tốt hơn sao?

Ảnh minh họa: Internet Những ngày sau đó, mặc dù tôi cũng nghe được một số tin đồn không hay về chồng của bạn, nhưng thành thực mà nói, tôi khá ghen tị với việc bạn có thể mua sắm suốt ngày. Không biết bắt đầu từ bao giờ, tôi không còn thành kiến với chồng của bạn. Mỗi lần hai nhà họp mặt, tôi còn có thể đùa giỡn với chồng bạn một cách thoải mái và có phần dễ dãi. Cách đây một thời gian, khi bạn tôi đi công tác, chồng bạn gọi cho tôi nói anh ấy vừa được cho một ít cua biển rất tươi ngon, hỏi tôi có muốn đến ăn không. Thực ra tôi cũng biết anh ấy dùng món tôi thích làm mồi nhử để rủ tôi đến nhà hẹn hò, nhưng tôi không từ chối. Ngày hôm đó chúng tôi đã cùng trải qua một cuộc yêu sấm sét. Chồng bạn còn cầu xin tôi hãy làm người yêu của anh ấy suốt đời.

Ảnh minh họa: Internet Tôi rất suy nghĩ về chuyện này. Thực ra tôi yêu chồng, nhưng lại thích sự hào phóng về vật chất mà chồng của bạn thân dành cho tôi. Từ khi chúng tôi có quan hệ mập mờ với nhau, anh ấy đã gửi cho tôi rất nhiều quà tặng xa xỉ. Điều tôi lo lắng nhất bây giờ là nếu tiếp tục duy trì mối quan hệ này, lỡ bạn tôi hay chồng tôi phát hiện thì phải giải quyết như thế nào. Suy cho cùng, chồng của bạn tôi sẽ không vì tôi mà ly hôn, tôi cũng không đủ can đảm ly hôn với chồng mình. Nếu anh ấy phát hiện ra và muốn bỏ tôi thì tôi chỉ có nước chết. Vậy mà, thỉnh thoảng trong đầu tôi vẫn lóe lên cảm giác lãng mạn khi ở bên chồng bạn. Tôi biết mình như vậy cũng tồi tệ, nhưng tôi không dứt khoát được.

Tin tưởng chồng tuyệt đối, tôi tình nguyện để bạn thân thử lòng chồng và rồi phát hoảng với cách xưng hô của hai người Để chứng minh với cô bạn thân rằng đàn ông không phải ai cũng ngoại tình, tôi tự tin đưa chồng mình làm phép thử và nhận lại kết quả bất ngờ.

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