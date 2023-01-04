Chồng cũ đột ngột gọi điện ân cần hỏi thăm, ngờ đâu lời tâm sự của anh ta khiến tôi bật khóc nức nở

Cách đây một tuần, tôi nhận được cuộc điện thoại của chồng cũ, khác hẳn thái độ lạnh lùng như mọi khi, chồng tôi quan tâm tới vợ cũ và con gái.

Tôi năm nay 33 tuổi và đã ly hôn được 3 năm chỉ sau 4 năm chung sống. Thời gian đầu tôi và chồng khá hòa hợp, ít xảy ra cãi vã, nghi ngờ lẫn nhau. Nhưng càng về sau đời sống hôn nhân cứ nhạt dần, chồng tôi bận bịu chuyện làm ăn, ít về nhà và vì thế số cuộc cãi vã cứ ngày một nhiều. Chúng tôi lựa chọn sống cùng nhà nhưng không ai liên quan gì đến nhau, việc ai người đó làm. Được một thời gian thì tôi và chồng ly hôn. Cuộc sống làm mẹ đơn thân cũng thật vất vả, chịu nhiều điều tiếng, tôi cố gắng làm việc thật nhiều để có tiền nuôi con. Cũng may con gái của tôi ngoan ngoãn, khỏe mạnh nên tôi cũng có thêm thời gian để làm ăn, chứ ở thành phố chỉ hai mẹ con thì rất khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet Hồi ly hôn, chồng tôi cũng không đòi hỏi nhiều về quyền lợi, vì con còn nhỏ nên phải theo mẹ nên anh ấy chỉ yêu cầu vợ phải bán nhà cũ để mua sang nhà mới, giấy tờ hoàn toàn đứng tên tôi. Hay cãi nhau nhiều là thế, nhưng tôi thấy chồng cư xử cũng rất đàng hoàng khi ly hôn. Tuy nhiên, sau khi chia tay, tôi ít khi gặp lại chồng cũ, anh ấy nói là đi làm ăn xa, cũng ít khi gọi điện hỏi thăm con gái. Tôi cũng vì công việc bận rộn mà cũng không để ý gì đến chồng cũ nữa, bởi tôi nghĩ rằng anh ta đã lập gia đình, chung sống với người phụ nữ khác. Trước khi ly hôn, chồng tôi đã thú nhận rằng đã có người bên ngoài, muốn ly hôn để chung sống với người đó. Chắc anh ta sống bên vợ trẻ, giầu có nên quên cả con.

Cách đây một tuần, tôi nhận được cuộc điện thoại của chồng cũ, khác hẳn thái độ lạnh lùng như mọi khi, chồng tôi quan tâm tới vợ cũ và con gái. Anh ấy hỏi han, động viên tôi và nói lời cảm ơn đã chăm sóc con gái suốt quãng thời gian không có bố ở bên. Khi tôi hỏi về cuộc sống của chồng thế nào, có hạnh phúc bên vợ mới không thì anh ấy im lặng, không nói gì. Một lúc sau chồng tôi bật khóc và nói lời xin lỗi: "Xin lỗi vì đã lừa dối em. Anh đã bịa ra mọi chuyện để ly hôn cho thật nhanh. Hồi đó công ty anh làm ăn thua lỗ, nợ nần số tiền rất lớn, những người liên quan đã bỏ trốn hết đẩy hết trách nhiệm cho anh. Sợ vợ con liên lụy, chủ nợ đến lấy nhà nên anh nghĩ ra cách gây sự với em, nhận là có bồ để sớm ly hôn, mua nhà khác đứng tên em để không liên quan gì tới anh. Bây giờ mọi chuyện đã qua, anh đã trả nợ được hết và cuộc sống cũng đã ổn định. Anh vẫn quan tâm tới em và con, nhiều lần chỉ dám đứng ở xa nhìn hai mẹ con". Ảnh minh họa: Internet Chồng cũ tâm sự mọi chuyện, tôi cảm thấy day dứt và tự trách bản thân mình, sống với nhau mà không quan tâm đến chồng, để mọi chuyện xảy ra mà không biết gì. Chồng cũ chắc hẳn phải khổ sở, vất vả thế nào để trả nợ, tôi thấy mình thật vô tâm. Suốt một tuần nay, chồng tôi cũng hay nhắn tin, gọi điện cho hai mẹ con tôi và còn rủ đi ăn, xem phim... Con gái tôi rất thích vì được cả bố và mẹ yêu thương. Không may cho tôi là đã có bạn trai được mấy tháng, anh ấy rất quan tâm và thật lòng với tôi. Tôi cảm thấy khó xử, phần vì thương chồng cũ, phần vì không muốn bạn trai đau khổ nếu tôi quay về với chồng cũ. Tôi phải làm gì bây giờ, có nên quay lại với chồng cũ không?

Gần đây chồng cứ bê một đống thùng chất đầy phòng ngủ, tới kho tò mò mở xem thì lặng người trước thứ bên trong Vài ngày trước tôi đi làm về sớm, nấu cơm. Một lúc sau chồng tôi bê một đống thùng về rồi chất đầy phòng ngủ. Có lẽ vì phòng khách chật chội nên anh mới chuyển vào phòng ngủ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-cu-dot-ngot-goi-dien-an-can-hoi-tham-ngo-dau-loi-tam-su-cua-anh-ta-khien-toi-bat-khoc-nuc-no-540280.html