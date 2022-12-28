Từ tòa ly hôn về, mẹ chồng đột nhiên hớt hải chạy ra nói cả hai đã 'trúng kế ly gián', bà không đồng ý cho tôi bỏ chồng

Vào lúc tôi muốn chia tay thì mẹ Quyền đã đến và vun đắp cho tình yêu của hai đứa và tôi đã đồng ý cưới anh.

Khi biết tôi và Quyền yêu nhau, bố mẹ tôi phản đối rất gay gắt. Bố bảo tôi là gái tân, lấy đâu chẳng được người đàn ông tốt, sao lại yêu người đàn ông vợ bỏ và đang nuôi con riêng.

Không muốn chồng bị mang tiếng dựa dẫm vào nhà vợ nên mấy năm nay tôi nhường lại quyền quản lý công ty cho chồng. Còn bản thân lui về chăm sóc gia đình.

Sau khi chúng tôi cưới được 7 năm thì bố mẹ tôi lần lượt qua đời. Vì tôi là con gái duy nhất nên sau khi bố mẹ mất, công ty riêng của gia đình thuộc hết về tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Một năm trước, tôi phát hiện ra chồng làm ăn không sòng phẳng với đối tác, có tiền mà không chịu trả nợ người ta, toàn tìm cách quỵt nợ. Cứ đà này, tôi sợ sự nghiệp bố mẹ tôi vất vả gây dựng cả một đời sẽ bị phá hoại trong tay con rể.

Tôi để lại con cho bà nội chăm sóc, còn bản thân đến công ty làm việc cùng chồng. Từ khi hai vợ chồng cùng điều hành công ty, mâu thuẫn xảy ra ngày càng nhiều, cãi nhau như cơm bữa mỗi ngày.

Ở công ty đã căng thẳng, về nhà mẹ chồng lại tạo áp lực cho tôi. Bà không còn đối xử tốt với tôi như khi trước nữa, suốt ngày bắt tôi ở nhà chăm sóc con. Tôi bảo thuê người làm thì bà không cho, vì không muốn có người lạ sống trong nhà.

Không biết từ đâu mà bà nói tôi cặp kè với trai trẻ và tính bỏ chồng. Hằng ngày cứ nhìn mặt tôi là mẹ lại cáu gắt và mắng những từ ức chế vô cùng. Không chịu nổi áp lực bốn phía đè lên người, tôi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm thứ 6 tuần trước, khi tôi từ tòa về, mẹ chồng hớt hải chạy ra nói: "Chúng ta đã bị "trúng kế ly gián" của chồng con rồi". Tôi ngẩn ngơ, không hiểu ý bà muốn gì? Mẹ bảo nhân lúc vợ chồng tôi đi đến tòa để ly hôn, bà đã đến công ty để gặp chị trợ lý của bố mẹ đẻ tôi.

Sau khi nghe chị ấy kể mọi chuyện, bà rất thất vọng về chồng tôi. Bà bảo từ trước đến nay cứ tưởng là con trai giỏi giang ai ngờ chỉ giỏi phá. Một năm nay mà không có tôi đứng ra điều hành công ty thì chắc đã phá sản.

Thế mà ở trước mặt mẹ, chồng tôi vu khống cho tôi ngoại tình, để chia rẽ tình cảm mẹ chồng nàng dâu. Nếu chúng tôi mà ly dị thì công ty sẽ chia đôi.

Mẹ nói tôi nhất định không được ly dị chồng, không được chia tài sản, bởi với tài phá hoại của chồng tôi thì dù giao cho cả công ty rồi cũng trắng tay. Tôi phải giữ lại tất cả để nuôi 3 đứa con.

Tôi rất mừng, cuối cùng mẹ chồng đã hiểu được bản chất con trai của bà. Nhưng tình cảm vợ chồng đã hết, giờ sao tôi có thể níu kéo tình yêu lại được đây?