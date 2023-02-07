Chồng cũ đột ngột dọn ra khỏi nhà, tá hỏa khi vô tình biết được nguyên nhân cuộc đời éo le của vợ

Mọi thứ vẫn như trước khi ly hôn, khác biệt duy nhất là trên tay họ đã có thêm tờ giấy ly hôn. Người phụ nữ chịu đựng ba năm, cảm thấy cuộc sống như thế này là quá đủ rồi. Trước khi chồng cũ dọn ra ngoài, hai người cãi nhau rất to. Cô hét lên: "Chỉ cần anh dọn đi để tách hẳn nhau ra. Anh đi rồi tôi mới có cuộc sống tốt".

Cô và chồng cũ ly hôn đã ba năm, nhưng ly hôn xong người chồng vẫn không ra khỏi nhà mà sống trong căn nhà thuê cùng cô và hai con trai. Mục đích ban đầu của việc ly hôn là xem chồng cũ có thay đổi hay không, nhưng cô rất thất vọng vì anh ta không khác trước, hai người vẫn ít nói chuyện với nhau, không có điểm gì chung. Chồng cũ không bao giờ chủ động xin lỗi, dỗ dành cô khi họ cãi vã, và họ thờ ơ với con cái của chính họ.

Chồng cũ không mắc lỗi gì nghiêm trọng nhưng anh ta không chăm sóc con cái, không quan tâm đến vợ, không biết vợ nghĩ gì. Hai người giao tiếp không hiệu quả dẫn đến cãi vã nhiều hơn. Cô và bố mẹ chồng cũ đã ba bốn năm không gặp, ngay cả lễ Tết cũng chỉ có chồng cũ của cô về nhà nội, bỏ lại mẹ con cô.

Tình cảm của cô với chồng cũ rất phức tạp. Gốc gác, gia cảnh chồng cũ không tốt, lấy anh ta cô đã phải chịu thiệt thòi nhiều. Hôn nhân không phải bến đỗ bình yên mà đã khiến cô phải chịu quá nhiều đau khổ, phần lớn là bị tra tấn về mặt tinh thần. Sau khi kết hôn, cô không còn cười nhiều như trước.

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Khi anh ta rời đi, cô vô cùng tức giận. Tại sao anh ta đi ngay mà không quỳ trước mặt cô van xin? Dù chỉ một lần, chỉ cần anh ta khóc lóc thảm thiết trước mặt cô, cô sẽ tha thứ. Nhưng không, anh ta "dứt tình ra đi" khiến cô mất phương hướng hoàn toàn.

Khi kết hôn với chồng cũ, là cô ấy muốn thoát khỏi môi trường gia đình gia trưởng, bị bố mẹ đánh mắng suốt ngày. Cô coi hôn nhân là vị cứu tinh, cảm thấy rằng chừng nào kết hôn, cô sẽ được sống một cuộc sống bình thường. Vì không có sự lựa chọn tốt trước hôn nhân nên cô không lấy được chồng tốt. Gia cảnh anh ta nghèo, bố mẹ anh không có học thức, mẹ còn có bệnh về thần kinh. Nhưng lúc đó, cô nghĩ rằng hai người họ còn trẻ, có thể tự mình sống tốt trong tương lai.

Nhưng cô đã thua trong ván cược này. Bây giờ hai người thật sự chia tay như vậy, cô cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy quá đau lòng, không cam tâm với việc đã cho đi quá nhiều những năm qua, và tuổi trẻ của mình bị lãng phí một cách vô ích.

"Tại sao tôi lại xui xẻo như vậy?", người phụ nữ ấy hỏi. Thực ra câu trả lời nằm ở chính bản thân cô ấy. Nếu nhận thức của cô ấy tốt hơn một chút thì cuộc sống của cô ấy không đến nỗi tồi tệ như vậy.

Cuộc sống từ nhỏ bất hạnh khiến cô ấy muốn dùng hôn nhân để thay đổi vận mệnh của mình, nhưng lại bỏ qua một yếu tố quan trọng nhất: Hôn nhân có thể hạnh phúc không tùy thuộc vào việc bạn kết hôn với người như thế nào, gia đình ra sao.

Coi hôn nhân như "cứu tinh" nhưng lại không biết gì về hôn nhân, suy nghĩ mọi thứ quá đơn giản khiến cô ấy lựa chọn sai ngay từ đầu. Hy sinh rất nhiều nhưng không đòi hỏi nhận được sự cảm kích từ chồng và gia đình chồng, cũng chính là cô ấy đã không biết yêu bản thân mình.

Về nhận thức, cô ấy cũng là người nông cạn. 3 năm trước cô ấy kết hôn như trò đùa, 3 năm sau vẫn coi chuyện ly hôn như trò đùa, ly hôn chỉ để "xem chồng cũ có thay đổi không" và vẫn thuê nhà ở cùng nhau, bản thân không muốn ly hôn nhưng lại muốn dùng ly hôn để ép chồng cũ sửa đổi.

Cô ấy không hiểu rằng, sau ly hôn, điều kiện sống không thay đổi, thì chẳng có lý do gì chồng cũ của cô phải thay đổi. Cô đã có những nỗ lực mà bản thân cho là rất cố gắng vì cuộc hôn nhân, nhưng không có gì thay đổi, vì cô "kê đơn không đúng thuốc".