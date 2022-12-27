Chồng chuẩn bị đi công tác, vợ chuẩn bị đồ, vừa mở vali thì anh 'tái mặt' ngã xuống đất rồi hủy bay gấp

Tâm sự 27/12/2022 04:50

Chiếc tất ấy có màu đúng với đôi tất mình thấy tối hôm trước. Tới đây thì mình tái mặt, cảm giác tim ngưng đập luôn. Ngay lúc đó, mình đã định gọi chồng hỏi cho rõ ràng nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình quyết định im lặng để xem những ngày tới anh thế nào.

Vợ chồng mình cưới được 5 năm, hiện có 1 bé gái 3 tuổi. Chồng mình làm quản lý nhân sự cho một tập đoàn, lịch công tác dày đặc. Cách đây 2 tuần, chồng mình cũng có chuyến công tác Sài Gòn. Theo thường lệ, tối trước khi đi ngủ anh luôn gọi facetime nói chuyện với vợ con. Song lần đó anh đi 2 ngày vẫn không gọi về, sang tối thứ 3 mình phải chủ động gọi đi.

Anh giải thích rằng công việc bận nhưng trong lúc nói chuyện với vợ, anh cầm điện thoại đi lại trong phòng, lúc ngang qua chiếc sofa cạnh giường, vô tình mình thấy có 1 đôi tất da chân của phụ nữ để đấy. Tuy nhiên vì lúc đó anh ấy lướt điện thoại rất nhanh, mình chỉ kịp nhìn trong vài giây là anh đưa máy qua chỗ khác nên không dám chắc

Ngày hôm sau chồng về, mình mở vali của chồng mang quần áo bẩn đi giặt thì sững người thấy trong đám đồ của anh lẫn 1 chiếc tất chân phụ nữ. Chiếc tất ấy có màu đúng với đôi tất mình thấy tối hôm trước. Tới đây thì mình tái mặt, cảm giác tim ngưng đập luôn. Ngay lúc đó, mình đã định gọi chồng hỏi cho rõ ràng nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình quyết định im lặng để xem những ngày tới anh thế nào.

Thi thoảng khi chồng không để ý, mình lại vào các tài khoản cá nhân của anh để xem tin nhắn nhưng không phát hiện ra điều gì. Mãi sau mình để ý, khoảng 2 hơn tháng trở lại đây, mỗi khi chồng chia sẻ ảnh của anh lên trang cá nhân luôn có một tài khoản tên T.M.A vào thả tim hoặc 1 icon nhìn rất tình cảm. Linh tính mách bảo, mình nhấp vào trang cá nhân của thì thấy cách đó khoảng hơn tháng cô ta có đăng ảnh 2 bàn tay đan ngón vào nhau cùng dòng chia sẻ: 'Tình yêu của đời em, mãi bên nhau anh nhé'.

Cô ả đó không tag tên ai nhưng nốt ruồi ở mu bàn tay người đàn ông cô ta cầm tay làm mình giật mình. Không thể lẫn vào đâu được, nốt ruồi ấy, bàn tay ấy chính là của chồng mình. Cả ảnh phòng khách sạn cô ta chụp khoe lên trang đúng thời gian chồng mình đi công tác cũng có chiếc giường, chiếc ghế sofa y như những gì mình thấy qua facetime chồng gọi tối hôm ấy. Không cần nói nhiều, tất cả những gì mình thấy đã đủ chứng tỏ chồng phản bội. Còn cô ả kia là ai, mình không muốn tìm hiểu thêm làm gì.

Chồng chuẩn bị đi công tác, vợ chuẩn bị đồ, vừa mở vali thì anh 'tái mặt' ngã xuống đất rồi hủy bay gấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuần trước, chồng mình lại thông báo có chuyến công tác miền Nam 5 ngày. Buổi tối trước khi anh đi, mình vẫn vui vẻ gấp đầy đủ quần áo, đồ dùng cá nhân bỏ vali cho chồng mặc dù trong lòng rối bời suy nghĩ không biết anh đi công tác thật hay hẹn người tình đi du lịch. Sáng mai, mình dậy cho con ăn sáng, đi làm sớm khi chồng còn chưa dậy.

Như thường lệ, trước khi đi chồng mình sẽ mở vali kiểm tra xem vợ đã chuẩn bị đủ tư trang cho mình chưa mới yên tâm lên đường. Quả đúng như mình đoán định, 9h sáng hôm đó, anh gọi điện cho vợ: 'Anh xin hoãn chuyến công tác lần này. Anh đợi em, tối về mình nói chuyện'.

Nghe giọng chồng khẩn khoản mình chỉ cười chua chát. Trong lúc gấp đồ cho chồng, mình để chiếc tất da chân của cô ả kia gọn gàng bên trong vali, anh mở ra sẽ thấy ngay lập tức. Cùng với đó mình viết mẩu giấy: 'Anh mang chiếc tất này đưa trả người ta. Tất phải có đôi, không đi cọc cạch được. Em cũng không thích đồ người khác thất lạc vào nhà mình'.

 

Chồng mình quá hiểu ý vợ mới vội vàng gọi và hủy chuyến đi như thế. Tối đó mình nói hết những gì đã biết và tuyên bố thẳng nếu lòng anh đã 'muốn đi', mình sẽ không giữ người. Ngay từ ngày cưới mình đã nói vậy, chỉ cần anh muốn, chắc chắn mình mở rộng cửa cho đi. Chồng mình thừa nhận mọi chuyện, anh nói rằng đã qua lại với cô gái kia được hơn 2 tháng, cũng chỉ là đổi gió chứ tình cảm không sâu đậm gì. Anh hứa sẽ chấm dứt tất cả, chỉ xin vợ cho cơ hội sửa sai. Mình bảo mình không tin vào lời hứa, vì anh đã từng hứa nhưng không thực hiện.

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