Chồng bỏ thang máy đi thang bộ, vợ theo dõi rồi 'loạng choạng' khi thấy đứa bé anh đón từ tay người phụ nữ lạ mặt

Tâm sự 01/02/2023 09:39

Cuối cùng chồng tôi mới chịu thú nhận, người yêu cũ của anh không bỏ đứa bé. Sinh xong, cô ta ném con cho chồng tôi.

Chào mọi người. Tôi đang đứng giữa ngã ba đường và không biết cuộc hôn nhân của mình rồi sẽ đi đến đâu. Vợ chồng tôi mới kết hôn được 1 năm. Hiện tại, tôi đã có em bé được 3 tháng.

Trước khi chúng tôi đến với nhau, chồng tôi có quen một người con gái. Hai người yêu nhau sâu đậm, chẳng biết sau đó vì lý do gì lại chia tay. Về phần chúng tôi, hồi yêu nhau, tôi và chồng có khoảng thời gian tạm xa. Tôi không ngờ trong lúc ấy, anh đã lỡ qua đêm với người yêu cũ.

Chồng bỏ thang máy đi thang bộ, vợ theo dõi rồi 'loạng choạng' khi thấy đứa bé anh đón từ tay người phụ nữ lạ mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày chúng tôi chuẩn bị đám cưới, người yêu cũ của chồng mới đến và nói đã có thai. Cô ta yêu cầu chúng tôi phải chu cấp cho đứa bé đến 18 tuổi hoặc đưa tiền để giải quyết. Đứng trước lựa chọn ấy, tôi để chồng tự quyết định. Dù sao đó cũng là con anh, nếu tôi đứng ra sẽ không hay bằng chồng.

Đợt ấy về, chồng tôi bảo hai người quyết định bỏ đứa bé. Tôi cũng không can thiệp vào nữa, dù sao tôi vẫn tôn trọng chồng. Thế rồi đợt này dịch, công ty của tôi cho ở nhà làm việc, tôi mới phát hiện một chuyện rất lạ.

Nhà tôi ở tầng 10 của một chung cư, vậy mà sáng đi làm, chồng tôi lại không sử dụng thang máy. Mấy lần tôi kiểm tra, thấy tối về, áo của anh không hề có mùi mồ hôi. Hôm qua tôi cố tình đi theo chồng, cuối cùng nhìn thấy anh xuống ngay tầng 9. Chồng tôi đi vào một căn nhà rồi đón một đứa bé từ tay người giúp việc.

Chồng bỏ thang máy đi thang bộ, vợ theo dõi rồi 'loạng choạng' khi thấy đứa bé anh đón từ tay người phụ nữ lạ mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc ấy chân tay tôi run lẩy bẩy, tối về, tôi đối chất với anh chuyện này. Cuối cùng chồng tôi mới chịu thú nhận, người yêu cũ của anh không bỏ đứa bé. Sinh xong, cô ta ném con cho chồng tôi. Vì sợ tôi sẽ ghen nên chồng mới thuê người giúp việc rồi hàng ngày sẽ xuống thăm vài lần. Nghe đến đó, tôi sốc vô cùng. Cả đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi không biết phải làm gì cho phải. Chuyện đến nước này, mọi người có thể cho tôi xin lời khuyên không?

Cả ngày chỉ ăn một bữa cơm nhưng gạo vẫn hết nhanh như cơn gió, vợ trẻ lén lắp camera rồi điếng người khi thấy mặt thủ phạm

Cả ngày chỉ ăn một bữa cơm nhưng gạo vẫn hết nhanh như cơn gió, vợ trẻ lén lắp camera rồi điếng người khi thấy mặt thủ phạm

Nghi ngờ có chuyện sau lưng mình, em lén lắp camera. Sau một tuần thì phát hiện mẹ chồng thậm thụt mở cửa bước vào, thế rồi bà lấy hoa quả và thịt, gạo mang về.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 6 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 7 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống