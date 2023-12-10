Chiều nào vợ đi làm về cũng lén lút đặt chậu hoa trên ban công xuống đất, 1 lần tôi làm giúp em thì điếng người phát hiện sự thật bên trong bọc đất đen

Tâm sự 10/12/2023 06:11

Thời gian gần đây tôi thấy có một việc rất kì lạ. Cứ khi tôi về nhà là thấy vợ vội vàng chạy ra ban công, đặt chậu hoa từ ban công xuống sàn đất.

Vợ chồng tôi lấy nhau đã 3 năm, có một bé gái đáng yêu. Tôi khá hài lòng với cuộc hôn nhân hiện tại. Vợ tôi không phải là kiểu phụ nữ khéo léo nhưng tôi rất yêu cô ấy. Vợ tôi không giỏi nấu ăn, nhưng tôi luôn thích về nhà ăn cơm cùng vợ con. Vợ tôi không đi làm, nhưng tôi luôn biết ơn cô ấy ở nhà chăm sóc con cái, gia đình.

Từ khi con gái của tôi chào đời thì tôi đã nghe nhiều người nói con bé chẳng có mấy phần giống tôi. Họ nói con gái tôi có làn da ngăm, trong khi vợ chồng tôi đều da dẻ trắng trẻo. Khuôn mặt của con bé cũng chẳng có mấy nét giống tôi.

Nhưng ai nói gì mặc kệ, tôi không quan tâm nữa. Tôi tin tưởng và yêu thương vợ nhất.

Chiều nào vợ đi làm về cũng lén lút đặt chậu hoa trên ban công xuống đất, 1 lần tôi làm giúp em thì điếng người phát hiện sự thật bên trong bọc đất đen - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây tôi thấy có một việc rất kì lạ. Cứ khi tôi về nhà là thấy vợ vội vàng chạy ra ban công, đặt chậu hoa từ ban công xuống sàn đất. Có một hai lần như thế thì tôi cũng chẳng để ý. Đằng này có một lần tôi bất ngờ về nhà thì nghe tiếng vợ niềm nở chạy ra mở cửa: “Đi có mấy bước mà chậm thế anh?”. Vừa thấy mặt tôi thì vợ tôi tái mặt, ấp úng nói đang đợi người giao hàng. Sau đó tôi lại thấy vợ chạy ra ban công đặt chậu hoa xuống đất.

Thấy lạ quá, tôi hỏi sao vợ lại làm thế. Cô ấy chỉ trả lời: “Trời sắp mưa nên em để chậu hoa xuống, nhỡ mưa gió lớn thì hoa dễ bị gãy cành lắm”. Nhưng hôm đó rõ ràng là trời nắng, chẳng lẽ vợ tôi nhìn nhầm? Nhưng cả chục chậu hoa thì vợ tôi chỉ bê duy nhất chậu này, rốt cuộc là vì sao? Hay vì vợ tôi đặc biệt thích chậu hoa này?

Đến cuối tuần, tôi ở nhà phụ vợ trông con để cô ấy đi chợ. Khi con đã ngủ thì tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Lúc đi ra ban công, tôi thấy trời nắng đẹp nên bê chậu hoa vợ tôi thích đặt trên ban công.

Chẳng ngờ, tầm vài phút sau thì tôi nghe có tiếng gõ cửa. Tôi cứ đinh ninh sao hôm nay vợ đi chợ về sớm thế? Đến lúc tôi mở cửa thì nghe giọng nói của một người đàn ông lạ: “Sao em nói hôm nay chồng em ở nhà, giờ lại muốn anh sang là thế nào?”.

Thấy tôi, người đàn ông này cứng mặt rồi quay lưng tính bỏ chạy, nhưng tôi đã nhanh tay bắt lại. Vừa nhìn qua tôi đã thấy khuôn mặt của gã quen quen, tôi sốc ngất nhận ra hóa ra gã rất giống con gái của tôi. Máu nóng trong người tôi cuồn cuộn, tôi tung ngay một cú đấm vào mặt gã, rồi kéo gã vào nhà nói chuyện cho ra lẽ.

Chiều nào vợ đi làm về cũng lén lút đặt chậu hoa trên ban công xuống đất, 1 lần tôi làm giúp em thì điếng người phát hiện sự thật bên trong bọc đất đen - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quả nhiên, gã đàn ông này là nhân tình của vợ tôi. Hai người âm thầm ra hiệu cho nhau bằng chậu hoa ngoài ban công kia. Nếu tôi không tình cờ giúp vợ đặt chậu hoa lên thì tôi sẽ còn bị hai người này lừa dối dài dài. Tôi phẫn nộ và đau lòng tột cùng. Khi tôi luôn hết lòng yêu thương vợ, miệt mài kiếm tiền để nuôi vợ con thì cô ấy chỉ biết ở nhà dan díu với người đàn ông khác.

Khi vợ tôi về thì kinh hoàng khi thấy mặt của nhân tình bị tôi đánh không thương tiếc. Vợ tôi vừa khóc vừa quỳ gối van xin tôi. Cô ấy nói sẽ viết đơn ly hôn, không làm khó tôi sau đó sẽ dọn đi ngay. Tôi thấy mình quá thất bại, như đánh mất tất cả, gia đình, vợ con đều không còn nữa!

Ly hôn vợ 3 năm, ngày tôi đến thăm con thì thằng bé chẳng những không nhận bố mà còn hét thất thanh bỏ chạy, tôi ngã quỵ khi vợ khóc nấc chỉ tay lên tấm ảnh trên bàn thờ

Ly hôn vợ 3 năm, ngày tôi đến thăm con thì thằng bé chẳng những không nhận bố mà còn hét thất thanh bỏ chạy, tôi ngã quỵ khi vợ khóc nấc chỉ tay lên tấm ảnh trên bàn thờ

Sau khi ly hôn vợ, tôi vẫn tiếp tục qua lại với nhân tình. 3 năm sau đó, tôi chỉ gửi tiền chu cấp cho con chứ chưa từng đến thăm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva Tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 8 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 13 giờ 51 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 13 giờ 53 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 13 giờ 56 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 13 giờ 58 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 13 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 14 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu