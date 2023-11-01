Chiều nào chồng cũng chăm chỉ đi đổ rác, tôi lén theo dõi thì 'sốc ngất' khi thấy anh làm việc này với chị lao công

Tâm sự 01/11/2023 05:35

Tôi còn giả vờ không nghe thấy để chị ấy tháo khẩu trang xuống. Đến tận lúc đó tôi mới nhận ra chị lao công chính là người yêu cũ của chồng. Chắc anh còn tình cảm nên mới quan tâm cả con của chị ấy.

Tôi không biết liệu có nên tin vào những lời chồng nói hay không. Bởi mỗi lần nhắc đến người yêu cũ của anh, tôi lại thấy tự ti trước chị ấy.

Chồng tôi đã từng trải qua một mối tình kéo dài 8 năm, đó cũng là tình đầu của anh. Ngày ấy, hai người họ tưởng chừng sẽ cưới nhau. Thế nhưng chưa kịp cầu hôn, người yêu của anh đã đến với người đàn ông khác. Mất 3 năm vật vã, chồng tôi mới vượt qua cú sốc tinh thần để mở lòng. Rồi chúng tôi quen biết và yêu nhau.

Có lẽ thời gian ở bên chồng chưa đủ lâu nên tôi luôn có cảm giác anh còn tình cảm với người yêu cũ. Điển hình như những món quà của chị ấy tặng, chồng tôi vẫn giữ lại. Chưa kể nhiều lần, tôi thấy anh lén lút vào facebook của chị ấy để kiểm tra cuộc sống hiện tại thế nào.

Chiều nào chồng cũng chăm chỉ đi đổ rác, tôi lén theo dõi thì 'sốc ngất' khi thấy anh làm việc này với chị lao công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thật lòng mà nói, trong lòng tôi có chút ghen tức nhưng chưa có chứng cứ xác đáng nên chỉ có thể nhắc nhở chồng, rằng anh đã có gia đình, thay vì tơ tưởng tới người khác, anh cần vun đắp cho tình cảm của chúng tôi. Chồng tôi cũng thề mọi chuyện đã là quá khứ, anh không hề có ý gì với người cũ.

Vậy mà dạo gần đây, tôi thấy chồng có sự quan tâm đặc biệt tới hai mẹ con chị lao công. Bình thường anh vẫn là người đi đổ rác nên thường xuyên tiếp xúc với họ. Chồng tôi kể ngày nào chị ấy cũng mang đứa con 5 tuổi đi thu gom rác, trông hai mẹ con rất tội nghiệp.

Nghe chồng nói, tôi còn bảo nếu được thì nên giúp đỡ họ. Và thế là hàng ngày, có thứ gì ngon, chồng tôi lại đóng hộp cho mẹ con cậu bé kia. Tôi thì hạnh phúc vì chồng mình biết giúp đỡ người khác.

Cho tới hôm ấy, nhiều ngày liền nên tôi hay để ý hành động của anh hơn. Bỗng đang đi, tôi nhận ra anh đang ngồi trong quán gà rán với một cậu bé 5 tuổi. Ngạc nhiên hơn khi tôi thấy chị lao công đứng ở một góc vẫy tay với cậu bé và nó chạy ra. Tôi khá sửng sốt vì không ngờ chồng lại đối tốt với đứa trẻ đó đến vậy, còn mời nó đi ăn gà rán.

Chiều nào chồng cũng chăm chỉ đi đổ rác, tôi lén theo dõi thì 'sốc ngất' khi thấy anh làm việc này với chị lao công - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Buổi chiều, tôi cố tình đi đổ rác để gặp chị lao công và quyết định đứng nói chuyện một lúc. Tôi còn giả vờ không nghe thấy để chị ấy tháo khẩu trang xuống. Đến tận lúc đó tôi mới nhận ra chị lao công chính là người yêu cũ của chồng. Chắc anh còn tình cảm nên mới quan tâm cả con của chị ấy.

Tôi buồn bã bỏ về nhà mẹ đẻ. Buổi tối chồng gọi mấy lần, tôi cũng không bắt máy. Trong lòng tôi mất niềm tin quá, có khi nào thằng bé kia là con của chồng tôi không? Nếu quả thật như vậy thì tôi biết làm thế nào đây?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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