'Ôn lại kỷ niệm' với tình cũ trong khách sạn, sáng thức giấc chẳng thấy em ấy đâu, tôi lò mò xuống trả phòng rồi 'chết điếng' khi thấy nhân vật này xuất hiện

Tâm sự 31/10/2023 10:35

Cả đêm nồng nàn, gần sáng tôi mới mệt nhoài lăn ra ngủ. Sáng ra tỉnh dậy thì không thấy Trang đâu, tôi nghĩ bụng chắc cô ấy bận nên đã ra về trước. Tôi đủng đỉnh mặc quần áo rồi xuống trả phòng.

Tôi và Trang - tên của người yêu cũ tình cờ gặp lại nhau cách đây 2 tuần. Qua 4 năm không gặp mà Trang thay đổi một cách chóng mặt. Khi xưa Trang gầy nhẳng, dáng người chẳng chút hấp dẫn, còn bây giờ cô ấy nóng bỏng chết người, vòng nào ra vòng ấy.

Không hiểu tại sao chồng cũ cô ấy lại ngu ngốc đến mức ly hôn Trang (cô ấy mới ly dị cách đó mấy tháng).

Trang bảo nhờ tăng cân và tập gym nên mới có được kết quả mỹ mãn như vậy. Chẳng những dáng người thay đổi mà cách trang điểm, ăn diện của Trang cũng khác một trời một vực trước đây, khiến tôi suýt không nhận ra.

Trao đổi số điện thoại xong, về nhà Trang chủ động nhắn tin kể về cuộc sống, công việc hiện tại, về cuộc hôn nhân tan vỡ và than thở số cô ấy tình duyên lận đận, mãi không thể tìm thấy một người đàn ông vững chãi cho riêng mình. Cô ấy còn nhắc rất nhiều về những kỷ niệm ngọt ngào, đáng nhớ trước đây của chúng tôi.

'Ôn lại kỷ niệm' với tình cũ trong khách sạn, sáng thức giấc chẳng thấy em ấy đâu, tôi lò mò xuống trả phòng rồi 'chết điếng' khi thấy nhân vật này xuất hiện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có mù cũng biết là Trang đang bật đèn xanh cho tôi tiến tới. Người yêu cũ nóng bỏng và quyến rũ như cô ấy chủ động dâng hiến, tôi dám chắc là không gã đàn ông nào có thể từ chối được. Mà tôi thì cũng chỉ là một người đàn ông bình thường.

Cuối tuần ấy vợ tôi đưa con về nhà ngoại chơi, tôi giả vờ bị ốm để được ở nhà rồi nhắn tin rủ Trang đi chơi. Trong quán bar ánh đèn mờ ảo, Trang diện một chiếc váy gợi cảm chết người, khiến những đường cong của cô ấy càng trở nên hút mắt hơn bao giờ hết. Vợ tôi cũng xinh xắn dễ thương nhưng xét về độ bốc lửa thì nói thật là thua xa Trang của hiện tại.

Gần 12 giờ chúng tôi mới từ quán bar trở ra, Trang ghé tai tôi thủ thỉ: “Đừng xa em đêm nay…”. Lúc ấy đến cả đường về tôi còn chẳng nhớ nổi thì làm sao nhớ được mình đã là đàn ông có vợ.

Hơn nữa tôi tặc lưỡi nghĩ một vài đêm tình cũng chẳng là gì, vợ tôi làm sao mà biết được. Trong tình cảnh này mà tôi còn từ chối Trang thì thật uổng phí quá!

'Ôn lại kỷ niệm' với tình cũ trong khách sạn, sáng thức giấc chẳng thấy em ấy đâu, tôi lò mò xuống trả phòng rồi 'chết điếng' khi thấy nhân vật này xuất hiện - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cả đêm nồng nàn, gần sáng tôi mới mệt nhoài lăn ra ngủ. Sáng ra tỉnh dậy thì không thấy Trang đâu, tôi nghĩ bụng chắc cô ấy bận nên đã ra về trước. Tôi đủng đỉnh mặc quần áo rồi xuống trả phòng.

Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi lảo đảo đứng không vững khi nhìn cảnh tượng trong khu vực lễ tân.

- Khách sạn đảm bảo bí mật cho khách hàng tốt quá, tôi không hỏi được số phòng đành phải ngồi đây đợi. Bằng chứng tôi đã có đủ ở đây rồi, anh không cần phải giải thích gì cả. Đơn ly hôn tôi cũng chuẩn bị sẵn, anh ký đi để tôi còn đem đi nộp ngay hôm nay.

Người ngồi ở bàn tiếp khách ở khu vực lễ tân không ai khác chính là vợ tôi. Tới lúc ấy tôi mới phát hoảng biết chính Trang trước khi rời khách sạn đã nhắn tin cho vợ tôi, thậm chí còn chụp ảnh chúng tôi nằm trên giường gửi cho cô ấy.

Tôi cứng họng không biết biện minh thế nào vì tang chứng vật chứng có đầy đủ. Chỉ còn biết sụp xuống xin vợ tha thứ, nói rằng tôi nhất thời ham vui không làm chủ được bản thân nhưng cô ấy kiên quyết không chấp nhận.

'Ôn lại kỷ niệm' với tình cũ trong khách sạn, sáng thức giấc chẳng thấy em ấy đâu, tôi lò mò xuống trả phòng rồi 'chết điếng' khi thấy nhân vật này xuất hiện - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lúc về nhà thu dọn đồ đạc, vợ cười giễu cợt bồi thêm một câu khiến tôi ruột gan như đứt thành từng khúc:

- Hôm qua tôi về bên nhà, bố bảo sẽ cho chúng ta mảnh đất, thích ở nhà trệt thì dồn tiền xây nhà, còn không bán đi mua chung cư. Đang định về hỏi anh muốn thế nào, tiếc quá câu hỏi ấy không cần phải hỏi nữa…

Tôi cay đắng tận cùng nhìn vợ xách hành lý bế con rời đi. Gọi điện cho Trang, gào lên chất vấn cô ta thì Trang phá lên cười ngặt nghẽo. Cô ta bảo đáng đời tôi khi trước chê cô ta gầy đen, xấu xí, nhà nghèo, bỏ cô ta đi yêu người khác (người đó không phải vợ tôi).

Đúng là một cái bẫy tình oan nghiệt, chỉ vì một đêm với người cũ mà tôi đã mất tất cả, mất hạnh phúc hiện tại cũng như tương lai tươi đẹp phía trước…

Giận chồng nên qua nhà hàng xóm ngủ nhờ, tỉnh dậy lúc nửa đêm, tôi hoảng loạn khi nghe tiếng gọi ngoài cửa, đang mơ màng thì tim như 'chết cứng' với câu nói bên tai

Giận chồng nên qua nhà hàng xóm ngủ nhờ, tỉnh dậy lúc nửa đêm, tôi hoảng loạn khi nghe tiếng gọi ngoài cửa, đang mơ màng thì tim như 'chết cứng' với câu nói bên tai

Hai chị em nằm nói chuyện tâm sự đến gần 1 giờ sáng thì đi ngủ. Vừa tắt điện lên giường, chúng tôi giật nảy mình khi nghe tiếng đ.ập cửa bên ngoài.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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