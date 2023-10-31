Từng lời nói của anh khiến tôi nghẹn cổ họng, muốn hủy đám cưới ngay lập tức. Khi tiễn anh về rồi, tôi gọi điện cho bố mẹ yêu cầu hủy cưới.

Tôi và Thân yêu nhau được 4 tháng rồi, cả hai chúng tôi đều lớn tuổi nên tình cảm không còn lãng mạn. Trong thời gian yêu nhau, cả hai chỉ dừng lại ở cái nắm tay và nụ hôn. Cũng nhiều lần Thân muốn vượt rào nhưng tôi không thích “ăn cơm trước kẻng” vì sợ lỡ bị bạn trai bỏ rơi lại khổ. Tuần trước chúng tôi đã đi đăng ký kết hôn, dự định sau Tết Nguyên Đán này sẽ tổ chức đám cưới. Khi có được tờ giấy kết hôn trong tay, coi như hai đứa đã là vợ chồng nên tôi yên tâm trao thân cho anh ấy.

Sau đêm đầu tiền mặn nồng bên nhau, tôi thấy mọi chuyện cũng ổn, thế nhưng anh ấy nói câu: “Quan hệ với em nhạt nhẽo thật, thua cả búp bê”. Nghe đến đây tôi tái mặt, tức giận nhưng vẫn cố nén vào trong lòng mà bình tĩnh hỏi chuyện. Ảnh minh họa: Internet Anh ấy thấy tôi không giận mà nhiệt tình muốn biết nên đã thật thà nói là đã dành toàn bộ tiền tiết kiệm của nhiều năm đi làm để mua một cô búp bê. Anh ấy cảm thấy như vậy an toàn hơn là quan hệ với gái làng chơi.

Tôi hỏi nếu cưới vợ rồi thì có bỏ búp bê đó vào thùng rác không? Anh ấy trợn trừng mắt lên bảo rằng mua mất bao nhiêu tiền, sao có thể nói bỏ là bỏ, bỏ vợ còn đỡ tiếc hơn. Dường như biết nói lỡ lời nên anh bảo đó là trò chơi lành mạnh không bệnh tật và khuyên tôi nên cởi mở, nghĩ thoáng lên. Ảnh minh họa: Internet Từng lời nói của anh khiến tôi nghẹn cổ họng, muốn hủy đám cưới ngay lập tức. Khi tiễn anh về rồi, tôi gọi điện cho bố mẹ yêu cầu hủy cưới. Sau khi nghe tôi trình bày lý do, bố bảo đã đăng ký kết hôn lại nói chuyện với các bác bên này về đám cưới, giờ có mỗi chuyện cỏn con đó mà đòi hủy cưới thì cũng không hay. Mẹ tôi còn gọi điện nói là con rể có sở thích đó cũng còn đỡ hơn là đi ăn chả ăn nem bên ngoài, mẹ động viên tôi “chung sống với lũ”. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

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