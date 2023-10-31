Vừa mặn nồng xong chồng xô ngã tôi xuống giường, bất ngờ đưa đơn ly dị rồi nói một câu nghe mà sốc tận óc

Tâm sự 31/10/2023 07:35

Sau khi h.ành h.ạ vợ hơn một tiếng đồng hồ, tôi mệt nhoài ngủ thiếp đi thì bất ngờ bị chồng hất xuống đất.

Tôi 23 tuổi, mới ra trường, công việc chưa ổn định, đang chưa biết đi về đâu thì quen được Thành. Anh ấy 40 tuổi, sự nghiệp rất vững chắc chỉ còn mỗi chuyện vợ con nữa là xong. Gặp được anh, tôi như người c.hết đ.uối vớ được cọc, dù biết tính anh rất gia trưởng, khô khan nhưng tôi vẫn yêu vì chỉ có Thành mới mang lại tương lai tươi sáng thôi.

Vừa mặn nồng xong chồng xô ngã tôi xuống giường, bất ngờ đưa đơn ly dị rồi nói một câu nghe mà sốc tận óc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Yêu nhau 4 tháng nhưng anh chưa một lần chúng tôi làm chuyện chăn gối với nhau, thậm chí nụ hôn cũng hiếm hoi, nhiều lúc tôi tự hỏi có phải anh ấy là người đồng tính không nữa? Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng Thành cũng chịu trao nhẫn đính kim cương cầu hôn tôi. Tôi hạnh phúc sung sướng vô cùng vì mình sắp lấy được chồng giàu.

Ngày cưới tôi được bố mẹ chồng trao rất nhiều vòng tay và kiềng vàng, bạn bè ai cũng ngưỡng mộ.

Vừa mặn nồng xong chồng xô ngã tôi xuống giường, bất ngờ đưa đơn ly dị rồi nói một câu nghe mà sốc tận óc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng cũng đến đêm tân hôn, tôi nằm trên giường hồi hộp và hi vọng cả hai sẽ có đêm đầu tiên viên mãn. Nhưng sự thật lại phũ phàng đến chính tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Sau khi h.ành h.ạ vợ hơn một tiếng đồng hồ, tôi mệt nhoài ngủ thiếp đi thì bất ngờ bị chồng hất xuống đất. Anh ta làm câu: “Cô đã lên giường với bao nhiêu người rồi? Là con gái mà như phụ nữ có 3 con rồi vậy hả? Thế mà tôi tưởng cô còn trong trắng hay chí ít thì cũng chưa trải mùi đời chứ”.

Từng lời chồng nói khiến tôi sốc vô cùng, không ngờ anh lại là người từng trải đến thế. Có lẽ cũng biết bao người con gái đã qua tay anh rồi nên mới hiểu thấu cơ thể phụ nữ đến thế. Đúng là ngày sinh viên tôi đã trải qua 3 mối tình và chuyện chăn gối không thể thiếu trong tình yêu.

Vừa mặn nồng xong chồng xô ngã tôi xuống giường, bất ngờ đưa đơn ly dị rồi nói một câu nghe mà sốc tận óc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng tôi vẫn cố tỏ vẻ oan ức nói mình vô tội, chỉ có yêu một người và quan hệ có 2 lần thôi. Nhưng anh ấy một mực không tin những lời tôi nói, anh tức giận yêu cầu viết đơn ly dị. Nghe đến đây tôi bàng hoàng bật khóc cầu xin anh đừng làm thế, mới cưới hôm trước hôm sau ly dị thì có khác nào sỉ nhục cả hai gia đình.

Thành ném hết quần áo tôi vào vali rồi ném ra sân nói là người như anh ấy lấy đâu chẳng được gái ngoan. Cớ sao phải lấy loại đàn bà đã lên giường với người đàn ông khác.

Tôi chẳng muốn rời khỏi ngôi nhà này vì nếu chia tay Thành tôi sẽ mất hết. Theo mọi người tôi phải làm sao để níu kéo được trái tim chồng đây?

Giận chồng nên qua nhà hàng xóm ngủ nhờ, tỉnh dậy lúc nửa đêm, tôi hoảng loạn khi nghe tiếng gọi ngoài cửa, đang mơ màng thì tim như 'chết cứng' với câu nói bên tai

Giận chồng nên qua nhà hàng xóm ngủ nhờ, tỉnh dậy lúc nửa đêm, tôi hoảng loạn khi nghe tiếng gọi ngoài cửa, đang mơ màng thì tim như 'chết cứng' với câu nói bên tai

Hai chị em nằm nói chuyện tâm sự đến gần 1 giờ sáng thì đi ngủ. Vừa tắt điện lên giường, chúng tôi giật nảy mình khi nghe tiếng đ.ập cửa bên ngoài.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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