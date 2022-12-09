Chỉ một câu nói của chồng sắp cưới trong lúc nhậu say với họ hàng, tôi nhất quyết đòi từ hôn ngay lập tức

A có một mối tình thanh xuân đẹp như tiểu thuyết, quen nhau trên giảng đường rồi cứ thế bên nhau mãi suốt 7 năm trời. Chúng A cũng trải qua đủ mọi cung bậc tình yêu, đầy lần sống chết đòi chia tay thề không quay lại nữa, nhưng chỉ được dăm bữa nửa ngày là lại tìm nhau rối rít. Người yêu A là dân tỉnh lẻ nhưng cao ráo ưa nhìn không kém gì trai thủ đô, tính cách thì hài hước thông minh nên yêu mãi không thấy chán.

Nói thật thì 28 tuổi A vẫn chưa muốn kết hôn, phần vì chưa sẵn sàng, phần vì A thích cuộc sống tự do thoải mái. Nhà A ở thành phố nhưng năm 22 tuổi tốt nghiệp ĐH xong là A dọn ra ngoài thuê phòng ở riêng, bố mẹ suốt ngày kêu la bắt lấy chồng mà A kệ.

Từ một cô gái cá tính mạnh mẽ, A dần mềm mỏng hơn và sửa cả chất giọng của mình vì người yêu chê "Em to mồm quá". Đi ăn uống bên ngoài A thường khoanh tay gác chân như đàn ông, tư thế nào thoải mái thì A ngồi nên anh chê A là "cục mịch". Trước đây A thích mặc áo phông quần thụng, đồ đi làm trông như đứa trẻ trâu, bạn trai suốt ngày kêu không ra nết con gái nên A bắt đầu học cách mặc váy, trang điểm điệu đà.

Cơ mà đời làm gì có ai hoàn hảo 100%, ngoài các ưu điểm kể trên thì bạn trai A có khá nhiều tật xấu khiến A phiền lòng. Anh không gia trưởng nhưng có quan điểm sống mâu thuẫn với A, 7 năm bên nhau A buộc phải thay đổi mình quá nhiều để phù hợp với những gì anh muốn. Ai cũng khen S và A đẹp đôi, cả 2 cũng xác định tương lai lâu dài nên A chấp nhận vì anh mà hi sinh hết.

A thích ăn hàng quán vỉa hè, người yêu thích cơm tự nấu, A cố gắng học hỏi từ sách dạy nấu ăn lẫn các kênh YouTube, sau 2 tháng đã thành "nghệ nhân" kho thịt xào rau. Bạn bè A choáng lắm, kêu không phải con A mà chúng nó quen vì A vốn được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ, quần áo còn chưa tự giặt bao giờ nói gì nữ công gia chánh! Cuối tuần nào S cũng nhậu với mấy anh em, thay vì phải book đồ nhắm trên mạng như trước đây thì giờ A có thể nấu 1 mạch 5 món cho 10 người thưởng thức.

Nhìn S sướng tít mắt khi mọi người khen có người yêu vừa khéo tay lại vừa xinh gái, A cũng thấy trong lòng vui vui. Bao nhiêu ấm ức khó chịu đều bay biến cả, nghĩ lại A thấy mình thay đổi cũng tích cực nên chẳng có gì phải phàn nàn. Bố mẹ không nỡ bắt A làm việc nhà nên giờ A mới nhận ra mình hơi vô dụng, mang tiếng gái thành phố mà chẳng biết đụng tay cái gì, nhờ S chê bai nên A mới biết cắm cơm vo gạo.

2 năm đầu chúng A yêu nhau say đắm, 5 năm gần đây thì cả 2 đứa đều tập trung vào sự nghiệp, ổn định cuộc sống để tính chuyện kết hôn. S cho phép A dùng tiền của anh nhưng chi tiêu gì thì nói với anh một tiếng, tránh chuyện lãng phí quá tay. A thích sắm đồ hiệu đắt tiền cũng được, nhưng không bao giờ quá 2 triệu đồng. Ban đầu nghe bạn bè xì xào nói A vớ phải thằng keo kiệt, A cũng thấy buồn nên tâm sự với người yêu. S bảo A không tiết kiệm thì làm sao cưới vợ mua nhà được? Hợp lý quá nên A im luôn.

Thấy chúng A yêu nhau quá lâu nên bố mẹ 2 bên bắt đầu sốt ruột, đòi tổ chức đám hỏi trước khi A bước sang tuổi 30. Tính ra cả 2 đều không trẻ trung gì nữa, sau mấy lần nói chuyện nghiêm túc thì A đồng ý về chung một nhà với S. Anh chẳng cầu hôn hay mua nhẫn gì cả, cứ thế dắt tay A về thưa chuyện với bố mẹ 2 bên rồi chốt luôn ngày bưng lễ tới.

Vì dịch cứ kéo dài nên đám cưới của chúng A hoãn 2 lần mới tổ chức được. Tuần trước về quê lại mặt họ nội, A xắn tay vào bếp 1 mình nấu 3 mâm cỗ khiến cô dì chú bác tấm tắc vỗ tay khen. S vui quá nên uống rượu say bét nhè, đến tối khuya vẫn còn ngật ngưỡng chém gió ngoài hiên với anh em họ hàng. A dọn dẹp xong xuôi định đi ngủ sớm, nhưng thấy chồng nói chuyện to quá nên đứng nép sau tủ để hóng. Không ngờ nghe được 2 câu A đã rụng rời.

- Này, đáng lẽ ra anh S phải cưới vợ từ mấy năm trước rồi ấy, giờ lấy muộn quá.

- Không muộn đâu, anh mày tính cả rồi. Con chị dâu mày gái thành phố nên chảnh, chả biết làm việc gì, tao mất công uốn nắn bao lâu mới được thế đấy. Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về mà, anh muốn gì là nó phải sửa theo như thế, yêu đương không quan trọng bằng việc mày huấn luyện được con vợ biết hầu hạ việc nhà, cơm nước đầy đủ, ăn mặc đúng như mình muốn, ra ngoài mới nở mày nở mặt được!

Chồng A vừa nói xong thì cả đám phá lên cười một cách thô tục. Bỗng dưng A thấy rùng cả mình, bao nhiêu gai ốc trên người nổi hết cả. Trời ơi hóa ra A chỉ là một con búp bê do người khác nặn ra ư?!? A chịu nhịn nhục thay đổi hết mọi thứ, tưởng rằng đó là vì tình yêu, nhưng A sai quá rồi!

Ảnh minh họa

Ngay lập tức A xách vali ra bến xe trước sự ngỡ ngàng của gia đình chồng mới cưới. Một đám tư tưởng cổ hủ lại nghĩ thế là hay? May mà A với S chưa kịp đăng ký kết hôn, coi như nhà A mất tiền ngu để tổ chức một lễ "rửa mắt"!