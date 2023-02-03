Chị dâu tương lai rủ đến nhà chơi, tôi kinh ngạc thấy người yêu cũ bước ra từ phòng tắm, nghe chị giới thiệu mà tôi không khỏi choáng

Tâm sự 03/02/2023 12:10

Trong lúc hai chị em đang nói chuyện vui vẻ, cánh cửa nhà tắm bật mở và một người thanh niên bước ra. Tôi kinh ngạc khi thấy Tài, mối tình đầu của tôi đang cười toe toét.

Tháng trước, chị Thúy, bạn gái của anh trai tôi, gọi điện mời tôi đến chơi nhà mới. Nghe anh tôi nói chị Thúy có cậu em trai làm ăn phất lắm, mới có vài năm ra ngoài mở công ty mà đã mua được nhà riêng.

Tôi cũng rất muốn biết em trai của chị Thúy mặt mũi như thế nào mà giỏi đến vậy. Thế nên hôm chủ nhật, tôi đã qua nhà chị ấy chơi.

Chị dâu tương lai rủ đến nhà chơi, tôi kinh ngạc thấy người yêu cũ bước ra từ phòng tắm, nghe chị giới thiệu mà tôi không khỏi choáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong lúc hai chị em đang nói chuyện vui vẻ, cánh cửa nhà tắm bật mở và một người thanh niên bước ra. Tôi kinh ngạc khi thấy Tài, mối tình đầu của tôi đang cười toe toét nói: "Không ngờ có ngày anh lại gặp em ở đây".

Nhìn thấy Tài mà tôi đỏ mặt, ấp úng không biết phải nói thế nào nữa. Anh ấy bây giờ béo trắng đẹp hơn khi mới ra trường rất nhiều. Cách nói chuyện tự tin đĩnh đạc khiến tôi không đủ dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

Chị Thúy nói Tài hiện đang là giám đốc công ty quản lý 800 công nhân. Bình thường rất bận nhưng hôm nay biết tôi sẽ đến nên chị ấy muốn giới thiệu tôi làm quen với Tài.

Chị bảo hai chúng tôi nhìn rất đẹp đôi, nếu đến được với nhau thì tốt biết mấy. Chị nói đã xem mắt nhiều cô gái rồi nhưng chỉ thấy có mỗi tôi hợp với Tài. Sau đó chị đi chợ chuẩn bị bữa trưa và dành cho chúng tôi không gian để nói chuyện.

Chị dâu tương lai rủ đến nhà chơi, tôi kinh ngạc thấy người yêu cũ bước ra từ phòng tắm, nghe chị giới thiệu mà tôi không khỏi choáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trước kia chúng tôi yêu nhau thời sinh viên, ngắn ngủi 2 năm nhưng bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Sau khi ra trường, tôi đã quen với một người đàn ông có tiền và bỏ rơi Tài. Bây giờ anh ấy đã có sự nghiệp vững chắc còn tôi chỉ là một cô nhân viên độc thân lương tháng hơn 10 triệu.

Lần này tiếp xúc với Tài, tôi thấy anh ấy vẫn còn tình cảm với tôi. Ánh mắt anh ấy nhìn tôi không chớp, thậm chí anh còn cố ý muốn được ngồi cạnh tôi nữa. Suốt bữa ăn anh chăm sóc tôi tận tình như lúc hai đứa còn yêu nhau.

Khi ra về anh còn xin số điện thoại của tôi. Vậy mà gần một tuần rồi, Tài chưa gọi điện cho tôi. Người ta bảo tình đầu thật khó quên, tôi tin anh ấy vẫn còn tình cảm với tôi. Theo mọi người, tôi có nên chủ động nối lại tình cảm của hai người không?

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