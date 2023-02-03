Trước thềm hôn lễ, tôi bị hủy hôn ngay phút chót chỉ vì chồng sắp cưới phát hiện tôi có thứ đặc biệt này trên cơ thể

Chú rể tên Tuấn, nhìn Hương nói: "Bởi vì ngực cô xăm tên người yêu cũ . Tôi không thể chấp nhận được”. Hương nghe xong, đau lòng khóc rống lên.

Hương, năm nay 27 tuổi, bị chú rể ép hủy hôn ngay đêm trước đám cưới . Điều bất ngờ ập xuống, cõi lòng tan nát, Hương hướng về phía hôn phu hét lên: “Tôi đã thú nhận tất cả với anh. Anh biết rõ quá khứ của tôi, còn nói không quan tâm, sao giờ lại làm thế này?”

Trong đó, người bạn trai cũ tên Bảo khiến Hương khó quên nhất. Anh cũng là người Hương ở bên lâu nhất, cũng là người con trai duy nhất cô tích cực theo đuổi. Cặp đôi nam thanh nữ tú này từng là đối tượng hâm mộ của rất nhiều cô gái xung quanh, cũng từng là điều khiến cô tự hào, có thể ngẩng mặt kiêu ngạo.

Hương là một cô gái từ nhỏ đã vô cùng thích vui chơi, hơn nữa tính cách hướng ngoại cùng gương mặt xinh đẹp nên luôn có thể hấp dẫn rất nhiều đàn ông bên cạnh.

Vấn đề là, giống Hương, Bảo không chỉ thu hút một mình cô mà còn đánh cắp trái tim của nhiều cô gái khác ngay lần gặp đầu tiên. Bởi vậy, để các đối tượng khác không lại gần ve vãn, để họ biết Bảo là “hoa đã có chủ”, Hương chủ động xăm tên bạn trai lên ngực. Hành động “đánh dấu chủ quyền” này khiến Bảo càng yêu Hương hơn. Họ từng nhiều lần đi quá giới hạn đến mức Hương hai lần mang thai.

Tuy nhiên, ở bên nhau nhiều, mâu thuẫn giữa hai người dần xuất hiện. nhất là chuyện Hương đã qua 25 tuổi, Bảo vẫn chưa muốn kết hôn. Cô đau lòng muốn chia tay, cuối cùng chủ động rời bỏ bạn trai. Lúc này, Hương ngoài vết tích của 2 lần hỏng thai, trên ngực vẫn còn dấu vết không thể xóa sạch, nội tâm cùng thân xác vết thương chồng chất.

Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, mẹ Hương mai mối cho cô quen biết Tuấn. Tuấn là con của đồng nghiệp cùng cơ quan mẹ Hương, hiện đang làm quản lý bán hàng cho một doanh nghiệp tư nhân. Tuấn thoạt nhìn cao lớn ôn nhu, đem lại cảm giác đặc biệt an toàn.

Sau khi hai người trở nên thân thiết, nhất là khi Tuấn thẳng thắn chia sẻ quá khứ của mình, Hương suy nghĩ một hồi, cũng kể cho Tuấn về lịch sử tình trường của cô, bao gồm việc “sống thử” với bạn trai cũ. Hương có thể nhìn thấy sự rối rắm trong mắt Tuấn khi đó. Tuy nhiên, cuối cùng, Tuấn nói rằng anh không quan tâm.

Điều này làm cho Hương vô cùng hạnh phúc. Sau đó, hai người yêu nhau ngọt ngào, đính hôn và tiến tới hôn nhân.

Tuy nhiên, ngay trước thềm hôn lễ, Hương đi thử váy cưới, Tuấn đã vô tình nhìn thấy trên ngực vợ sắp cưới có hình xăm. Hương lấy tay che lại nhưng không kịp, rõ ràng là Tuấn đã nhìn thấy nên liền tra vấn Hương: “Trên ngực em có hình xăm?”. Hương nói chỉ là mấy ký tự lung tung, không có ý nghĩa gì đặc biệt. Nhưng Tuấn thấy rõ ràng, đó là tên người, chữ “BẢO” cách điệu. Điều này làm anh chấn động, hỏi tiếp: “Xăm tên người? Là ai?” Hương biết không thể giấu được nữa nên thành thật đáp: “Người yêu cũ”.

Một người phụ nữ nếu xăm tên một người đàn ông lên ngực, chắc chắc lúc trước phải yêu điên cuồng, khó trách người đến sau cảm thấy chấn động. Tuấn dù biết quá khứ của Hương nhưng cũng không dám nghĩ đến chuyện này. Chữ “Bảo” trên ngực vợ sắp cưới, giờ phút này như ánh mắt trào phúng, nhìn vào hôn nhân của anh và cô, cưới cợt vào mặt anh - kẻ đến sau. Điều này làm Tuấn thấy thống khổ.

Hương nhìn ánh mắt thất vọng của Tuấn, lập tức giải thích, cô nói rất muốn cho anh biết chi tiết này, nhưng lại nhất thời quên mất. Sau kết hôn, cô sẽ tìm cách xóa hình xăm, sẽ không có bất kỳ liên quan gì đến người yêu nữa.

Nhưng, Tuấn theo bản năng lắc lắc tay, lảo đảo đi ra ngoài, cũng nói Hương không được đuổi theo. Anh muốn bình tĩnh lại. Lúc đầu, Hương cho rằng cuối cùng Tuấn sẽ chấp nhận mình, dù sao ngày kết hôn đã cận kề, nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới, anh lại hủy hôn lễ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuấn buồn bã nói: "Sau khi nhìn thấy cái tên đó, tôi nhận ra rằng tôi không thể chấp nhận em được. Tôi không thể tưởng tượng làm cách nào mình có thể sống với một người vợ mang tên người đàn ông khác trên cơ thể. Trái tim tôi đau đớn lắm. Chúng ta hãy kết thúc đi!”

Sau đó, mặc kệ Hương và người nhà nói thế nào, Tuấn đều không chấp nhận. Đoạn tình cảm này cứ như vậy chấm dứt.