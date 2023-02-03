Cưới nhau 5 năm chưa to tiếng lần nào, cho đến ngày mừng thọ bố chồng, mang phong bì 10 triệu đến biếu, vì một câu nói của mẹ chồng mà ly hôn

Tâm sự 03/02/2023 11:23

Từ sau kết hôn, vợ chồng Duyên sống riêng, không ở chung với bố mẹ chồng. Nhưng bố mẹ chồng vẫn thường xuyên nghe ngóng và cảm thấy không hài lòng với nàng dâu này.

Duyên và Tú kết hôn đã được 5 năm, chưa từng to tiếng cãi nhau lần nào, cho đến lần mừng thọ 65 tuổi của bố chồng. Duyên vui vẻ mua bánh sinh nhật, còn biếu 1 phong bì 10 triệu. Nhưng chỉ vì một câu nói của mẹ chồng mà ngày hôm sau Duyên nộp đơn ly hôn. Mẹ chồng rốt cuộc đã nói điều gì?

Nhà Duyên ở trung tâm thành phố, bố mẹ mở một cửa hàng bán đồ ăn sáng, bình thường làm ăn cũng không tệ, đương nhiên điều kiện gia đình cũng tương đối tốt. Duyên từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều, chưa từng phải làm việc nhà, chưa từng giặt qua quần áo, nấu cơm càng không biết, trên cơ bản trải qua những ngày sung sướng tính công chúa là có.

Duyên và Tú quen nhau trong một buổi tụ tập bạn bè. Tú bị vẻ xinh đẹp, tính cách hoạt bát của Duyên hấp dẫn nên theo đuổi mãnh liệt. Mà Duyên đối với anh chàng nhà nghèo này cũng có hảo cảm nhất định. Cứ như vậy, họ hẹn hò qua lại được hơn 1 năm thì kết hôn.

Lúc yêu đương, hai người trải qua cuộc sống vô lo vô nghĩ. Nhưng sau khi kết hôn, bắt đầu phải trải nỗi lo cơm  - áo - gạo - tiền nhưng Duyên vẫn giữ những thói quen như trước kia, thích dạo phố, mua sắm, làm đẹp, thảnh thơi tập thể dục thể thao… Nói chung là một cuộc sống chất lượng cao. Duyên làm nhân viên bán hàng tại 1 công ty, lương 1 tháng chỉ khoảng 12 triệu, số tiền này căn bản không đủ để cho cô tiêu xài. May nhờ có bố mẹ đẻ thường xuyên cho tiền mà Duyên vẫn luôn chi tiêu phóng tay.

Cưới nhau 5 năm chưa to tiếng lần nào, cho đến ngày mừng thọ bố chồng, mang phong bì 10 triệu đến biếu, vì một câu nói của mẹ chồng mà ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong 5 năm này, Duyên chưa từng làm việc nhà 1 lần, chưa từng nấu ăn 1 lần, mỗi ngày đều là Tú đi làm về, nấu ăn xong xuôi thì làm việc nhà. Đôi khi Tú phải làm thêm ở công ty về muộn, Duyên chỉ biết gọi đồ ăn sẵn. Tú nói vợ nhiều lần nhưng 5 năm qua, cô vẫn như vậy.

Từ sau kết hôn, vợ chồng Duyên sống riêng, không ở chung với bố mẹ chồng. Nhưng bố mẹ chồng vẫn thường xuyên nghe ngóng và cảm thấy không hài lòng với nàng dâu này. Chướng mắt 1 thời gian dài, cuối cùng thái độ của bố mẹ chồng với Duyên cũng bùng nổ vào ngày mừng thọ bố chồng.

Trước mừng thọ bố chồng mấy ngày, Duyên nói trước là sẽ tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ cho ông. Vì đây là lần đầu tiên kể từ sau kết hôn, gia đình cô tổ chức mừng thọ bố chồng nên bản thân Duyên là con dâu, cũng muốn thể hiện 1 chút. Cô đặt trước bánh sinh nhật, còn có phong bì 10 triệu.

Nhưng không ngờ mẹ chồng lại nói: “Duyên à, tiền con mừng thọ bố chồng chẳng phải cũng là tiền con trai chúng ta kiếm được sao? Tiền con kiếm ra, tháng nào con chẳng tiêu sạch. Con xem, về nhà này làm dâu 5 năm qua, con đã từng 1 lần làm việc nhà chưa? Con chỉ biết tiêu tiền của chồng thôi. Nó kiếm cũng đâu dễ dàng. Mẹ và bố nhịn con 5 năm rồi, đừng thấy chồng con không nói gì, kỳ thật nó sớm đã muốn ly hôn con từ lâu rồi!”

Cưới nhau 5 năm chưa to tiếng lần nào, cho đến ngày mừng thọ bố chồng, mang phong bì 10 triệu đến biếu, vì một câu nói của mẹ chồng mà ly hôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Duyên nhìn chồng bên cạnh, anh 1 câu cũng không phản biện, trong nháy mắt liền hiểu được. Ngay trong ngày hôm đó, Duyên thu dọn hành lý bỏ về nhà đẻ, hôm sau đưa chồng đơn ly hôn. 

Cuộc hôn nhân này hầu như toàn bộ đều là Tú cống hiến. Cuối cùng anh đã mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần, mà ngày mừng thọ bố chồng chính là cái cớ tốt nhất cho một cuộc chia tay.

Hôn nhân là phải dựa vào hai người cùng cống hiến, hy sinh vì nhau. Nếu chỉ 1 trong 2 người toàn tâm toàn ý cho hôn nhân thì sớm hay muộn cũng sẽ gặp vấn đề. Hy vọng trong những mối quan hệ sau, Duyên sẽ rút được kinh nghiệm và không mắc lại sai lầm.

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