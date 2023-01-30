Chị dâu rỉ tai nhờ tôi đến trông hộ nhà vài bữa, nào ngờ 3 ngày sau, anh chị sửng cồ đến tận nơi cầu xin tôi trả lại 9 cây vàng, nghe xong tôi chỉ kịp hét lên kinh hãi

Tôi vẫn không hiểu sao mình lại trở thành kẻ cắp một cách bất ngờ như vậy. 3 ngày trông nhà của tôi lại trở thành...

Nhà chồng tôi có hai người con trai, chồng tôi là con út. Từ trước đến nay tình cảm chị em dâu rất tốt. Gia đình chị dâu khá giả hơn vợ chồng tôi, mỗi khi thiếu tiền là tôi lại qua chị ấy vay. Mỗi lần đến chơi nhìn thấy các con tôi không có đồ ăn, chị liền ra chợ mua vài cân thịt về để tủ lạnh cho các cháu ăn. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của chị dâu lắm, chỉ mong có ngày được báo đáp. Tuần trước, bà nội chị dâu qua đời, chị ấy nhờ tôi đến trông nhà giúp để chị về quê chị tang. Vợ chồng tôi đều làm công nhân, chồng làm ca đêm, còn tôi làm ca ngày. Chính vì thế 3 đêm liền tôi đưa các con đến nhà chị dâu ngủ.

Ảnh minh họa: Internet Khi chị dâu trở về. tôi bàn giao lại chìa khóa cho chị. Đến sáng hôm qua, tôi đang định đi làm thì bất ngờ vợ chồng chị dâu đến. Nhìn mặt hai người rất khó coi, tôi lo lắng hỏi chuyện. Nào ngờ chị dâu cầm tay tôi rồi cầu xin: “Nhà chị bị mất 9 cây vàng, trước khi đi chị đã kiểm tra lại rồi, giờ về không thấy. Nếu em có lỡ cầm thì đưa trả cho vợ chồng chị. Sau này chúng ta vẫn là chị em dâu tốt của nhau”. Nghe câu nói của chị dâu mà tôi sửng sốt, không hiểu chị nói gì nữa, bất ngờ tôi bị chồng giáng cho một cái tát đau điếng. Anh bảo không ngờ tôi lại là kẻ trộm cắp , mau mang vàng ra trả ngay.

Tôi thề thốt khẳng định không lấy bất kỳ thứ gì trong ngôi nhà đó nhưng chẳng ai tin. Bị chồng mắng mỏ còn đ.ánh nữa, anh chị thì thúc ép giao vàng ra, khiến tôi uất quá bỏ chạy khỏi nhà. Ảnh minh họa: Internet Đến nửa buổi sáng thì bất ngờ chị dâu gọi điện nói lời xin lỗi. Chị bảo 2 năm trước chị đã bán vàng để lấy tiền cho mẹ đẻ làm lại nhà nhưng chị không dám nói với chồng. Đột nhiên hôm qua chồng hỏi đến số vàng đó, chị bí bách quá nên bịa ra chuyện tôi trộm vàng. Chị nhờ tôi đứng ra chịu tội để tránh gia đình chị ấy bị tan nát. Chị dâu quả thật tốt, tôi từng mong sẽ báo đáp chị nhưng chuyện lấy trộm vàng sẽ mang tiếng cả đời, sao tôi có thể gánh nổi điều tiếng này? Theo mọi người bây giờ tôi phải làm sao để giúp chị dâu vượt qua được giai đoạn khủng hoảng này đây?

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