Chị chồng đến chơi, tôi lén ghi âm cuộc nói chuyện giữa chị với mẹ chồng để rồi phát hiện một bí mật lạnh người

Tâm sự 05/01/2023 16:39

Trước nay mối quan hệ giữa tôi và chị chồng không tốt lắm, chị ấy rất hay xúi mẹ bắt nạt, chèn ép em dâu. Giờ thấy chị ấy thủ thỉ to nhỏ với mẹ, tôi không khỏi nghĩ có khi chị ấy đang nói xấu gì mình.

Dạo này mỗi lần chị H - chị chồng tôi đến chơi, tôi thường thấy chị ấy và mẹ chồng tôi thậm thụt nói chuyện với nhau ra chiều rất bí mật và mờ ám. Mỗi khi tôi đến gần họ lại ngừng câu chuyện đột ngột, không để cho tôi nghe được.

Trước nay mối quan hệ giữa tôi và chị chồng không tốt lắm, chị ấy rất hay xúi mẹ bắt nạt, chèn ép em dâu. Giờ thấy chị ấy thủ thỉ to nhỏ với mẹ, tôi không khỏi nghĩ có khi chị ấy đang nói xấu gì mình.

Hôm đó chị H lại đến chơi, nhà chồng chị ấy cách nhà mẹ đẻ có hơn 10 cây số, đi khoảng 20 phút xe máy thôi. Tôi lén đặt điện thoại mở sẵn chế độ ghi âm vào một góc khuất cạnh chỗ họ ngồi. Sau đó bảo với mẹ chồng rằng tôi đi chợ mua thức ăn về làm cơm mời chị chồng ở lại ăn trưa.

Chị chồng đến chơi, tôi lén ghi âm cuộc nói chuyện giữa chị với mẹ chồng để rồi phát hiện một bí mật lạnh người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc tôi về họ đã kết thúc cuộc nói chuyện. Tôi lấy lại điện thoại, mang đồ ăn vào bếp, đeo tai nghe lên giả vờ vừa nghe nhạc vừa nấu nướng. Song thực chất tôi đang nghe cuộc ghi âm vừa nãy. Và rồi những gì nghe được khiến tôi không khỏi lạnh người sợ hãi.

Anh rể, tức chồng của chị H, bị tai nạn nghiêm trọng 2 năm trước. Sau vụ tai nạn, anh ấy phải cưa chân đến đầu gối, cả đời ngồi trên xe lăn. Bố mẹ chồng chị H khá có điều kiện, ông bà lại chỉ có anh ấy là con trai. Trước đó anh rể cũng làm ăn giỏi giang kiếm ra tiền, vì thế dù anh mất đi khả năng lao động nhưng chị H chưa hề phải khổ về vật chất ngày nào.

Sau chuyện đó bên nhà ấy lại càng chiều chuộng chị H vì sợ chị bị thiệt thòi. Bố mẹ chồng chị H còn chăm nuôi luôn 2 đứa cháu, chị H không cần phải chịu bất cứ áp lực nào. Vậy mà chị H lại ngoại tình gần 1 năm nay! Kinh khủng hơn cả chị ấy đang lập mưu đào mỏ tài sản của chồng, sau đó ly hôn để đến với người đàn ông kia. 

Chị H nói với mẹ đẻ rằng người đàn ông kia rất tốt, có điều kiện lại yêu thương chị ấy thật lòng. Chị ấy không thể sống cả đời với một người chồng tật nguyền, trong khi chị ấy còn quá trẻ. Sự tuyệt tình và nhẫn tâm của chị H khiến tôi không khỏi lạnh người. Mẹ chồng tôi lúc thì can ngăn con gái, lúc lại xuôi xuôi nghe theo. 

Chị chồng đến chơi, tôi lén ghi âm cuộc nói chuyện giữa chị với mẹ chồng để rồi phát hiện một bí mật lạnh người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không rõ ở nhà anh rể đối xử với vợ ra sao nhưng theo những gì thể hiện bên ngoài thì anh ấy không đến nỗi nào. Ngoài ra tôi còn mang ơn anh ấy, chính anh rể giúp tôi xin được công việc hiện tại. Giờ đây tôi rối bời không biết phải làm sao. Cứ im lặng coi như không biết gì, mặc kệ chuyện nhà chồng hay báo với nhà anh rể để họ biết về âm mưu của chị H mà có hướng giải quyết?

Bắt vợ về quê ở cữ nhà nội, sau 2 tháng sau mới về thăm con, tôi sợ hãi khi vừa mở cánh cửa phòng ngủ

Bắt vợ về quê ở cữ nhà nội, sau 2 tháng sau mới về thăm con, tôi sợ hãi khi vừa mở cánh cửa phòng ngủ

Tôi nghĩ về quê chồng ở cữ là sướng quá rồi. Có mẹ chồng chăm, có rau sạch ngoài vườn, gà nhà nuôi trong vườn, đồ quê đều ngon và lành, không khí yên tĩnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự vợ chồng tâm sự eva góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 55 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 1 giờ 10 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 1 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Màn ứng xử khó hiểu của mẹ chồng trước dòng họ và giọt nước tràn ly đến từ người chồng

Màn ứng xử khó hiểu của mẹ chồng trước dòng họ và giọt nước tràn ly đến từ người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 25 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích