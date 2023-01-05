Chị chồng đến chơi, tôi lén ghi âm cuộc nói chuyện giữa chị với mẹ chồng để rồi phát hiện một bí mật lạnh người

Trước nay mối quan hệ giữa tôi và chị chồng không tốt lắm, chị ấy rất hay xúi mẹ bắt nạt, chèn ép em dâu. Giờ thấy chị ấy thủ thỉ to nhỏ với mẹ, tôi không khỏi nghĩ có khi chị ấy đang nói xấu gì mình.

Dạo này mỗi lần chị H - chị chồng tôi đến chơi, tôi thường thấy chị ấy và mẹ chồng tôi thậm thụt nói chuyện với nhau ra chiều rất bí mật và mờ ám. Mỗi khi tôi đến gần họ lại ngừng câu chuyện đột ngột, không để cho tôi nghe được.

Lúc tôi về họ đã kết thúc cuộc nói chuyện. Tôi lấy lại điện thoại, mang đồ ăn vào bếp, đeo tai nghe lên giả vờ vừa nghe nhạc vừa nấu nướng. Song thực chất tôi đang nghe cuộc ghi âm vừa nãy. Và rồi những gì nghe được khiến tôi không khỏi lạnh người sợ hãi.

Hôm đó chị H lại đến chơi, nhà chồng chị ấy cách nhà mẹ đẻ có hơn 10 cây số, đi khoảng 20 phút xe máy thôi. Tôi lén đặt điện thoại mở sẵn chế độ ghi âm vào một góc khuất cạnh chỗ họ ngồi. Sau đó bảo với mẹ chồng rằng tôi đi chợ mua thức ăn về làm cơm mời chị chồng ở lại ăn trưa.

Anh rể, tức chồng của chị H, bị tai nạn nghiêm trọng 2 năm trước. Sau vụ tai nạn, anh ấy phải cưa chân đến đầu gối, cả đời ngồi trên xe lăn. Bố mẹ chồng chị H khá có điều kiện, ông bà lại chỉ có anh ấy là con trai. Trước đó anh rể cũng làm ăn giỏi giang kiếm ra tiền, vì thế dù anh mất đi khả năng lao động nhưng chị H chưa hề phải khổ về vật chất ngày nào.

Sau chuyện đó bên nhà ấy lại càng chiều chuộng chị H vì sợ chị bị thiệt thòi. Bố mẹ chồng chị H còn chăm nuôi luôn 2 đứa cháu, chị H không cần phải chịu bất cứ áp lực nào. Vậy mà chị H lại ngoại tình gần 1 năm nay! Kinh khủng hơn cả chị ấy đang lập mưu đào mỏ tài sản của chồng, sau đó ly hôn để đến với người đàn ông kia.

Chị H nói với mẹ đẻ rằng người đàn ông kia rất tốt, có điều kiện lại yêu thương chị ấy thật lòng. Chị ấy không thể sống cả đời với một người chồng tật nguyền, trong khi chị ấy còn quá trẻ. Sự tuyệt tình và nhẫn tâm của chị H khiến tôi không khỏi lạnh người. Mẹ chồng tôi lúc thì can ngăn con gái, lúc lại xuôi xuôi nghe theo.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi không rõ ở nhà anh rể đối xử với vợ ra sao nhưng theo những gì thể hiện bên ngoài thì anh ấy không đến nỗi nào. Ngoài ra tôi còn mang ơn anh ấy, chính anh rể giúp tôi xin được công việc hiện tại. Giờ đây tôi rối bời không biết phải làm sao. Cứ im lặng coi như không biết gì, mặc kệ chuyện nhà chồng hay báo với nhà anh rể để họ biết về âm mưu của chị H mà có hướng giải quyết?