Chỉ 'chiều' vợ sếp một lần đã khiến cuộc đời tôi rơi vào vực thẳm, chị ta liên tục đòi hỏi bất kể ngày đêm và lấy hôn nhân của tôi ra làm vật đe dọa

Tâm sự 30/01/2023 23:24

Vì ly rượu mà vợ sếp đưa, tôi đã vô tình lên giường cùng vợ của sếp mình. Để vợ không biết điều này, tôi phải chấp nhận làm tình nhân của chị ta.

Tôi năm nay 27 tuổi, tôi hiện đang làm nhân viên IT. Tôi mới cưới vợ được hơn 1 năm nay. Vợ tôi hiện đang mang bầu 5 tháng. Hồi mới đi làm ở công ty này, tôi gặp nhiều khá nhiều khó khăn do chưa có kinh nghiệm. Nhờ chăm chỉ lại ham học hỏi, tôi được anh Quân- giám đốc kỹ thuật của công ty tôi tín nhiệm và giao cho làm nhiều dự án quan trọng.

Hiện tại, trong phòng tôi đang trống ghế phó phòng và tôi đang phải cạnh tranh quyết liệt với mấy nhân viên khác. Anh em trong phòng đều bảo, nếu giành được chiếc ghế này, không những tôi sẽ được tăng lương mà còn nhận được nhiều quyền lợi, đặc cách trong công việc.

 

Biết mình đang có cơ hội lên chức phó phòng, tôi ra sức lấy lòng, tạo mối quan hệ với anh Quân và cả chị Oanh - vợ của anh. Chị Oanh - vợ sếp tôi vốn tính hay ghen tuông nên chị ấy có số điện thoại của hầu hết nhân viên trong công ty tôi.

Chỉ 'chiều' vợ sếp một lần đã khiến cuộc đời tôi rơi vào vực thẳm, chị ta liên tục đòi hỏi bất kể ngày đêm và lấy hôn nhân của tôi ra làm vật đe dọa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu không liên lạc được với chồng, chị ấy sẽ gọi điện cho nhân viên chúng tôi để hỏi han. Quả là không ngoa khi nói rằng tai mắt của chị ấy ở khắp nơi. Nói thật, tôi thấy làm chồng của chị ấy tôi thấy cũng tương đối “khó thở”.

Thấy tôi ngoan, hiền, dễ bảo, chị Oanh cũng hay nhờ tôi mua máy tính hoặc sửa máy tính hộ mỗi khi sếp tôi đi công tác vắng nhà. Mỗi lần thấy tôi đến nhà, chị Oanh thường tươi cười, ăn mặc mát mẻ, dáng bộ lả lơi nhưng tôi luôn cư xử rất chừng mực. Làm xong việc chị nhờ, tôi thường xin phép về luôn chứ không ở lại thêm vì sợ bị hiểu lầm.

Vợ tôi biết chuyện cũng đôi chút hờn giận nhưng tôi đã nhanh chóng trấn an vợ. Tôi cũng nói rõ với vợ rằng tôi làm mọi chuyện để lấy chút mối quan hệ và mau thăng tiến trong công việc chứ không có ý gì khác.

Hôm trước, trời mưa lớn, tôi thấy chị Oanh gọi điện nói rằng trời mưa to, nước tràn vào cả nhà, cần tôi tới giúp tát nước ra ngoài kẻo hỏng hết đồ đạc. Tôi ngần ngừ không muốn đi nhưng thấy chị gọi điện nhiều quá nên đành dắt xe đến nhà sếp.

Sau khi công việc xong xuôi, tôi xin phép ra về thì chị Oanh níu tay tôi lại, mời tôi vào nhà uống nước và ăn tối vì lúc đó cũng đã gần 9 giờ tối.

Bước vào phòng bếp của chị, tôi thấy đồ ăn đã được bày biện thịnh soạn trên bàn. Thấy tôi ngồi vào bàn ăn, chị mời tôi một ly rượu vang. Không hiểu sao, sau ly rượu đó, tôi thấy người choáng váng, lảo đảo, tôi hôn môi chị ấy cuồng nhiệt và bế bổng chị ấy lên giường và chuyện gì đến cũng đã đến.

 

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thất kinh khi thấy người phụ nữ nằm bên cạnh mình. Tôi nói lời xin lỗi chị Oanh, mong chị ấy giữ kín mọi chuyện rồi mau chóng trở về nhà mà trong lòng bộn bề nghĩ suy.

Tôi không hiểu trong ly rượu đó có gì và vì sao tôi lại có thể làm chuyện kinh khủng như thế. Tôi thấy đau khổ và có lỗi với vợ tôi vô cùng như không đủ can đảm để thú nhận tất cả mọi chuyện với vợ. Vợ tôi mang bầu, nếu phát hiện tôi phản bội cô ấy, tôi sợ cô ấy không chịu đựng nổi.

Đang buồn bã, mông lung vì những chuyện vừa xảy ra, tôi nhận được tin nhắn từ chị Oanh: “Chị nhớ em, em trai. Tối thứ 7 này anh Quân bay vào Sài Gòn có việc, em lại đến nhé. Em mà không đến, chị sợ chị không thể giúp em giữ bí mật về đêm hôm qua đâu".

Chỉ 'chiều' vợ sếp một lần đã khiến cuộc đời tôi rơi vào vực thẳm, chị ta liên tục đòi hỏi bất kể ngày đêm và lấy hôn nhân của tôi ra làm vật đe dọa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đọc xong dòng tin nhắn mà lưng và trán tôi vã mồ hôi. Giờ tôi biết phải làm sao? Người phụ nữ đó tại sao lại ngoại tình trắng trợn như vậy?

Đang băn khoăn, không biết phải nhắn lại thế nào với người phụ nữ kia thì tôi nghe Hưng - đồng nghiệp của tôi nói nhỏ: “Bà Oanh - vợ lão Quân hôm qua gọi tao đến nhà nhờ tát nước từ trong nhà ra ngoài nhưng tao chối không đến. Tao sợ vợ ghen, với cả nghe đồn bà này chuyên chăn giai trẻ.”

Gạ gẫm chị hàng xóm giàu có để đổi đời, ai ngờ tôi từ chủ động thành bị động, chưa kịp 'xuất chiêu' đã bị chị phủ đầu, trêu đùa bằng lời đề nghị khó cưỡng

Gạ gẫm chị hàng xóm giàu có để đổi đời, ai ngờ tôi từ chủ động thành bị động, chưa kịp 'xuất chiêu' đã bị chị phủ đầu, trêu đùa bằng lời đề nghị khó cưỡng

Thấy chị hàng xóm chỉ ở một mình trong căn biệt thự sang trọng, tôi nảy ra ý định sẽ trở thành tình nhân của chị để đổi đời. Trái với tưởng tượng của tôi, chị lại đưa ra một lời đề nghị khó cưỡng lại được.

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