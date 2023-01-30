Gạ gẫm chị hàng xóm giàu có để đổi đời, ai ngờ tôi từ chủ động thành bị động, chưa kịp 'xuất chiêu' đã bị chị phủ đầu, trêu đùa bằng lời đề nghị khó cưỡng

Đối diện với dãy trọ của tôi có một ngôi biệt thự sang trọng. Nhiều lần để ý, tôi thấy có mỗi chị xinh đẹp sống trong đó. Thỉnh thoảng buổi tối ra ngồi hóng gió trước cổng dãy trọ, tôi để ý thấy chị ấy hay ngồi ở ban công ngắm cảnh một mình.

Tôi năm nay 25 tuổi, chưa có bạn gái, công việc của tôi là thợ xây, thu nhập chỉ đủ trả tiền thuê phòng trọ và chi tiêu hằng ngày. Dù tôi khá đẹp trai nhưng nhìn chiếc xe dream cũ của tôi đi mỗi ngày là không có cô gái nào ngước nhìn.

Vì nghèo nên nghe đến giàu sang là tôi lại thèm khát vô cùng. Tôi tự nhủ tại sao không tìm cách tán đổ chị ấy để thoát khỏi cảnh thuê phòng trọ, được ăn mặc sung sướng, đi xe sang?

Tuần trước, ngồi nói chuyện với chủ nhà trọ, tôi hỏi về chị gái lớn tuổi ở đối diện. Bác chủ trọ nhiệt tình giới thiệu, chị ấy tên Quyên, 40 tuổi, chưa có chồng, nghe nói gia đình rất giàu có.

Trong khi tôi bối rối chẳng biết bắt đầu từ đâu thì chị ấy mở lời hỏi tôi có việc gì thế? Không muốn giấu giếm người đẹp, tôi nói thẳng mục đích là tán tỉnh chị ấy. Bất ngờ chị nói là đã có 4 đứa con của 3 người đàn ông, các con đang ở quê với ông bà ngoại và người giúp việc.

Chị nói làm tôi á khẩu, không biết phải đối đáp thế nào nữa. Chị bảo đã để ý tôi từ một tháng nay, nhìn tôi cũng được, có thể là bạn trai của chị ấy. Nếu tôi muốn làm "phi công" thì chị sẵn sàng cung cấp tiền bạc cho tôi chi tiêu thoải mái. Ở với chị 6 tháng thì chị mua tặng chiếc xe ga xịn. Ở 1 năm thì chị mua cho hẳn ô tô.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi chủ động sang tán tỉnh, thế mà lại chuyển thành bị động. Cứ ngỡ chị chưa chồng, nào ngờ lại có 4 con của 3 ông, tự nhiên tôi thấy không còn hứng thú tán tỉnh chị ấy nữa. Tôi đang tính bài chuồn thì chị cầm tay tôi nói là chỉ có chị ấy mới giúp tôi đổi đời. Nếu không thử vận may một lần thì cả đời cũng chỉ là anh thợ xây thôi, tiền lương cả tháng của tôi không đủ cho một lần chị ấy đi shopping.

Lời nói của chị ấy làm tôi rất phân vân, liệu có nên thử một lần để được đổi đời không? Mọi người cho tôi lời khuyên với?