Lấy chồng rồi vẫn lên giường với tình cũ vì quá nhớ nhung, xong chuyện tôi lại thất thần, cảm thấy tội lỗi trào dâng

Tâm sự 30/01/2023 15:53

Tôi từng có mối tình "khắc cốt ghi tâm" trong quá khứ, nhưng giờ đây cả hai đều đã có gia đình riêng của mình. Tuy nhiên, dù đã có chồng, tôi thú thật vẫn còn rất nhớ nhung tình cũ.

Giống như ta yêu một người, lí tưởng hóa người đó, nghĩ anh ta là thần tượng của mình, cho đến khi phát hiện những tật xấu thì mới ê chề.

Tôi đã từng rơi vào hoàn cảnh như thế khi phải lấy một người đàn ông mình không yêu. Vì lí do tế nhị, tôi chia tay người yêu cũ. Có lúc thương nhớ người cũ, muốn quay lại với anh nhưng anh lại bỏ tôi đi lấy vợ. Tôi bị anh phản bội, nói đúng hơn là thế. Nhưng lòng vì yêu nên cứ nghĩ ra muôn nghìn lý do rằng, anh có nguyên nhân để chia tay với mình.

Lấy chồng rồi vẫn lên giường với tình cũ vì quá nhớ nhung, xong chuyện tôi lại thất thần, cảm thấy tội lỗi trào dâng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh đi lấy vợ, tôi đi lấy chồng nhưng lòng tôi luôn hướng về người cũ. Từng đêm tôi đều thao thức, ngay cả khi gần chồng, tôi cũng vẫn chẳng thiết tha gì cho lắm. Chồng yêu thương tôi, chiều chuộng, quan tâm tôi và luôn nói với tôi những câu nhẹ nhàng, vậy mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được tấm chân tình của anh.

 

Sống với nhau hơn 2 năm, có với nhau một cô con gái ngoan ngoãn, nhưng tôi vẫn chưa hết tình cảm dành cho người cũ. Một mặt quan tâm chồng, nhưng một mặt vẫn nhớ về tình cũ, hi vọng có một ngày được gặp lại anh, để xem anh đang sống ra sao, có hạnh phúc hay không. Lẽ ra tôi nên quên kẻ phản bội đó đi nhưng lại hết lòng nhớ thương anh, có lúc nhớ đến giận chính mình. Đàn bà có chồng như tôi thật bỉ ổi vì thương nhớ người cũ, ngoại tình trong tư tưởng. Không biết chồng có quan sát hành động của tôi hay không nhưng lúc nào anh cũng yêu chiều tôi, quan tâm tôi và luôn cho tôi cảm giác hạnh phúc, lãng mạn.

Đúng là, tình đầu khó quên, vì quá yêu nên hận, hận thành yêu. Tôi bằng mọi cách tìm cách liên lạc với người cũ, muốn gặp anh một lần, để cho anh biết, bây giờ tôi xinh đẹp như thế nào, sang chảnh thế nào, khác hẳn cô gái ngày trước anh đã quen. Thật là suy nghĩ điên rồ nhưng đàn bà hay thế.

Tôi đã làm được điều đó, gặp được anh. Anh cũng phải ngạc nhiên vì bây giờ tôi quá khác. Anh cũng khiến tôi hơi hốt hoảng vì anh nhìn không còn thư sinh như ngày nào, có vẻ phong trần đàn ông và ăn nói sỗ sàng hơn.

Tôi hỏi anh cuộc sống ra sao, anh nói rất hạnh phúc và đang có một mái ấm yên bình. Tôi mừng cho anh và nghĩ mình không còn gì để phải nuối tiếc nữa, vì người ta đang hạnh phúc. Vậy là đủ rồi… Chỉ là, vài ngày sau đó anh gọi cho tôi, anh bảo chúng tôi đi ăn để nói chuyện vui vẻ, coi như là bạn bè sau bao năm gặp nhau. Tôi đồng ý. Ăn xong, tôi hơi ngạc nhiên vì anh bảo không mang theo tiền, để tôi trả. Tôi vui vẻ nhận lời, có là gì đâu, chuyện bình thường mà, dù sao cũng là lần đầu gặp. Chỉ là, do anh hẹn thì tôi nghĩ anh nên mang tiền.

Anh ôm tôi và bảo ‘anh vẫn nhớ em’. Không hiểu sao câu nói đó của anh khiến tôi run lên bần bật. Tôi sợ hãi, hoảng hốt, nhưng lại cứ để anh ôm như thế. Chúng tôi đưa nhau vào nhà nghỉ. Tội lỗi vô cùng nhưng không hiểu sao lúc đó, tôi không dừng lại được. Vì tôi quá yêu hay vì muốn thỏa mãn một lần. Tôi đã gật đầu đồng ý nhanh chóng.

 

Sau đêm trao thân cho người cũ, tôi thấy mình thật đê tiện. Tỉnh dậy, thấy anh ta ngồi bên cạnh và bảo, ‘không ngờ cuối cùng anh cũng có được em’. Tôi không nói gì, đứng lên ra về. Từ đó về sau, anh cũng không liên lạc với tôi nữa nhưng rồi một ngày, anh ta lại gọi cho tôi bảo vay tiền, vì không có tiền trả nợ. Tôi hơi hốt hoảng. Tôi không thân tới mức anh có thể vay tiền tôi như vậy. Và nếu thực sự anh có tình cảm với tôi, thì anh đã liên lạc từ lâu. Đằng này sau tình một đêm, anh mất hút. Tôi không cho anh vay thì anh bảo ‘đúng là đồ đàn bà hư hỏng. Cô ngủ với tôi rồi mà không cho tôi vay tiền à? Chắc cô thiếu thốn lắm nhỉ nên phải tìm đến tôi?’.

Lấy chồng rồi vẫn lên giường với tình cũ vì quá nhớ nhung, xong chuyện tôi lại thất thần, cảm thấy tội lỗi trào dâng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau câu nói đó của anh ta, tôi cúp máy và thay luôn số điện thoại. Quá sợ hãi khi nghe những lời đó thốt ra từ miệng người đàn ông mình yêu thương và nhung nhớ bao lâu nay, phụ cả người chồng tốt tính, chân thành với mình. Tôi đã nhận ra bài học này. Anh ta chỉ lợi dụng tôi, coi tôi là thú vui qua đường chứ không hề còn tình cảm gì với tôi nữa, và chắc chắn là lợi dụng tiền bạc. Thật may tôi tỉnh ngộ sớm, chưa kịp để lại dấu vết gì, nếu không, chồng mà biết chuyện tôi sẽ không còn đường lui.

Tôi đã sai rồi và xin thề, từ nay, cả đời thủy chung với chồng, yêu thương chồng trọn vẹn ân tình. Mong chồng tha thứ cho em!

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