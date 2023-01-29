Trong một lần cùng bạn bè đến quán uống cà phê người đàn ông ấy đã không thể rời mắt trước cô thu ngân xinh đẹp vừa tròn 18. Thường thì người ta lựa chọn mấy em xinh làm lễ tân chứ không mấy ai chọn thu ngân hút hồn như thế nhưng quán này đúng là ngoại lệ. Sau hôm đó ông đến quán thường xuyên và còn chủ động bảo Hương ngồi xuống bàn để hỏi chuyện. Biết ông ấy muốn có ý dụ dỗ mình giống như mấy cô lễ tân ở đây thì Hương đã dập tắt hi vọng của ông ta ngay.

Với ngoại hình ưa nhìn và tính cách hoạt bát Hương đã xin được vào làm thu ngân ở một quán cà phê. Và cũng chính ở đây Hương đã gặp được người đàn ông mà sau này cô quyết định lấy làm chồng.

Thế nhưng khi vừa kết thúc học kì 1 năm nhất thì bất ngờ Hương gặp họa. Hôm ấy trên đường đi làm về cô bất ngờ bị kẻ xấu tấn công. Bình thường đoạn đường ấy rất đông người qua lại vào khoảng tầm giờ đó nhưng hôm ấy chẳng hiểu sao lại không có ai cả. Hương bị 2 kẻ lạ mặt áp sát buộc cô phải dừng xe rồi chúng dí dao vào cổ cướp cái túi xách.

“Chú thông cảm, cháu làm thu ngân nên sẽ làm đúng phận sự của cháu. Còn nếu chú có nhu cầu khác thì chú có thể liên hệ với mấy chị lễ tân kia”. Nói rồi Hương đứng dậy bỏ đi, mặc người đàn ông đứng đó ngẩn người, lần đầu tiên một cô gái trẻ lại có thể phũ ông tới vậy. Tuy nhiên Hương càng tỏ ra từ chối thì ông ấy lại càng muốn tiến gần cô hơn. Nhưng Hương quan điểm trước sau như 1 cô cứng rắn vô cùng và không hề cho ông ấy cơ hội.

Cứ ngỡ chúng cướp túi xong là bỏ đi ai ngờ bọn khốn khiếp ấy lại đòi dở trò đồi bại. Một mình Hương yếu ớt không thể nào chống cự nổi. Đúng lúc nghĩ rằng đời mình thế là hết thì không ngờ có một chiếc ô tô đi ngang qua. 2 kẻ khốn nạn ấy lại làm bộ như cả 3 là bạn đang đi chơi cùng nhau, chúc khoác vai cô thân thiết để đánh lạc hướng nhưng dao vẫn kể cồ. Chiếc xe không hề dừng lại, Hương biết hi vọng cuối cùng của cô đã bị dập tắt.

Nhưng rồi khi chiếc xe vượt lên trước cô chừng 5m thì nó bất ngờ dừng lại. Một người đàn ông xuống xe rồi tiến tới chỗ 3 người. Mắt Hương sáng lên khi nhận ra người quen, còn ông ấy giọng chắc nịch: “Các cậu bỏ ngay bạn gái của tôi ra, không thì đừng có trách”. Thì ra đó chính là người đàn ông theo đuổi cô bấy lâu nay. Một kẻ giơ dao dọa ông ta vì nghĩ 2 thừa thắng 1 nhưng chúng đã nhầm vì người đàn ông ấy tuy lớn tuổi hơn nhưng lại giỏi võ. Chỉ vài đường cơ bản ông đã quật ngã chúng luôn và cho chúng một trận nhừ tử.

“Em lên xe đi tôi chở về phòng trọ, con gái đi đêm là nguy hiểm lắm em biết không”. Hương vẫn chưa hết run sợ về chuyện vừa xảy ra nhưng nếu giờ lên xe ông ấy thì không biết có chuyện xấu gì xảy ra nữa không. Trên ô tô là cô chết chắc có muốn hô người cứu cũng không được, thấy Hương lừng chừng người đàn ông ấy giục: “Em đừng sợ tôi chỉ đưa em về thôi chứ tôi không làm gì em đâu. Tôi muốn hại em thì tôi đã thông đồng với 2 gã khi nãy rồi”.

Lúc này Hương mới bước lên xe và đúng là ông ấy đưa cô về nhà trọ thật. Suốt đoạn đường cô cứ run sợ, về tới phòng mới thở phào nhẹ nhõm. May mà tối đó ông ấy xuất hiện kịp thời không thì đời cô không biết ra sao. Kể từ sau hôm ấy Hương cũng nói chuyện với ân nhân của mình nhẹ nhàng và vui vẻ hơn. Và ông ấy vẫn dành tình cảm cho cô, thậm chí ông còn nói sẽ chờ cho tới khi nào Hương đồng ý thì thôi.

Thấy tình cảm của ông ta chân thành mọi người trong quán cà phê đều vun vào và cuối cùng thì Hương cũng xiêu lòng gật đầu yêu rồi làm đám cưới với ông ấy chỉ trong vòng 2 tháng sau đó. Cưới xong chồng Hương hứa vẫn cho vợ tiếp tục đi học chứ không ép cô phải nghỉ học giữa chừng. Nghe thế thì Hương hạnh phúc lắm.

Đêm tân hôn có lẽ là đêm mong đợi nhất của 2 người. Vừa nhìn thấy vợ ông chồng đại gia đầu 2 thứ tóc đã lao nhanh tới nhưng vừa mới ôm vợ thì mặt ông nhăn nhó rồi ôm bụng. Chồng liền buông Hương ra rồi sang phòng làm việc để lấy thuốc uống. Hương nằm trên giường đợi chồng, đã 15 phút trôi qua vẫn không thấy chồng sang. Cô đoán chắc chồng mình đã già nên chắc đêm nay khó mà tân hôn, tự dưng lại thấy buồn buồn. Thế nhưng thật bất ngờ khi 10 phút sau chồng Hương bước vào với một mớ dây da và băng dính đen trong tay. Cô sửng sốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền hốt hoảng hỏi:

- Anh dùng mấy cái này để làm gì vậy?

- Thế em chưa biết phim “50 sắc thái” à? Đêm nay mình sẽ làm giống phim đó. Em không biết thì để anh mở cho mà xem.

Ảnh minh họa: Internet

Hương cứ ngõ đó là một bộ phim tình cảm lãng mạn nhưng không ngờ nó lại kinh khủng đến thế, và suốt đêm đó ông chồng già bắt cô phải thực hiện giống trong phim. Hương đau đớn kiệt quệ, van xin thậm chí là hét lên sợ hãi nhưng chồng cô vẫn không cởi trói cho vợ mà chỉ buông một câu lạnh lùng:

- Ngoan ngoãn mà chiều chuộng tôi đi rồi có cuộc sống sung sướng không thì tôi vứt cho 2 cái thằng hôm trước chúng nó cho tan nát luôn đấy.

- Ông nói gì, ông biết chúng à?

- Tất nhiên, kịch bản do tôi dàn dựng mà. Đàn bà các cô, đứa nào chả bị mủi lòng bởi mấy cái vụ anh hùng cứu mĩ nhân ấy.

Hương đứng hình hóa ra đây là lý do ông ta có 5 bà vợ xinh đẹp nhưng không bà nào sống với ông ta quá 3 năm, có lẽ vì họ đã tìm ra được bản chất thật của chồng mình. Và cô chỉ là người được đưa về thế chân họ phục vụ ông ta mà thôi, lúc nào ông ta chán thì cũng sẽ đá cô ra ngoài đường không thương tiếc giống như người phụ nữ đó. Hương gục xuống chiếu khóc như mưa, không ngờ số cô lại cay đắng tới vậy.