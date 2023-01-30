Lên giường với đồng nghiệp còn bày kế để chồng phạm lỗi giống mình, cứ tưởng sẽ đắc thắng, khi bước đến bắt gian tôi ngẩn người trước lời nói của anh

Tâm sự 30/01/2023 18:56

Trong một lần quá chén tại liên hoan công ty mà tôi đã lên giường cùng đồng nghiệp của mình. Lo rằng chồng sẽ không tha thứ, tôi bèn lập ra một kế hoạch không tưởng.

Rời tòa án với quyết định ly hôn trên tay, tôi ôm mặt bật khóc. Tôi tự trách mình quá ngu ngốc khi đã hành xử chẳng ra sao để rồi giờ đây bị chồng bỏ, bị người đời cười chê là “sướng quá hóa rồ”.

Cuộc hôn nhân đang yên ổn, hạnh phúc, tôi lại cứ muốn thử lòng chồng… để rồi anh ấy yêu người đàn bà khác và quyết tâm bỏ tôi. Cho đến giờ ngồi ngẫm lại tôi mới thấy mình như người lú lẫn. Tất cả mọi việc chỉ bắt nguồn từ chuyện tôi muốn bắt thóp điểm yếu của chồng.

Lên giường với đồng nghiệp còn bày kế để chồng phạm lỗi giống mình, cứ tưởng sẽ đắc thắng, khi bước đến bắt gian tôi ngẩn người trước lời nói của anh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự thật là, trong một lần đi liên hoan công ty, do say quá tôi đã đi quá giới hạn với anh đồng nghiệp. Tôi sợ hãi, hoảng loạn lắm. Tôi tìm mọi cách để che đậy đi mọi chuyện.

 

Cô bạn thân của tôi bày cách cho tôi, nói rằng tôi nên để chồng ngoại tình. Khi đó, anh ấy là người phạm sai lầm trước, tôi tha thứ, thì lỗi lầm của tôi sau này có bị phát hiện cũng không đáng gì. Lúc ấy là cả hai cũng phạm lỗi, tôi sẽ không bị chồng bỏ nữa.

Nghe lời bạn, tôi gài bẫy để cho chồng ngoại tình. Tôi thuê một em sinh viên trẻ đẹp mồi chài, câu kéo chồng tôi. Thời gian đầu tôi thấy thái độ của anh khá cứng rắn… Nhưng vì mục đích che đậy sai lầm của bản thân, tôi quyết phải đẩy anh đi ngoại tình cho bằng được. Chỉ có như thế chồng tôi mới tha thứ nếu như vụ việc của tôi bị bại lộ.

Sau nhiều lần bày binh bố trận, cuối cùng chồng tôi cũng đã sập bẫy tình của cô gái trẻ kia. Theo thỏa thuận ban đầu, tôi sẽ cho cô ta một khoản tiền lớn để mồi chài chồng mình. Nhưng xong việc hai người họ phải chấm dứt tình cảm thực sự.

Tất nhiên, cô gái đó đồng ý vì cô ta cũng muốn lấy một người chồng đàng hoàng, tử tế chứ không muốn tranh vợ cướp chồng của ai.

 

Hơn 1 tháng trời kể từ khi chồng và cô gái trẻ kia qua lại với nhau tôi lên kế hoạch đi bắt quả tang. Hôm đó tôi còn kéo theo cả em chồng, cả cô bạn thân để làm… bằng chứng. Tôi ập vào căn phòng khách sạn nơi chồng tôi đang hú hí với người tình.

Tôi nghĩ anh chắc sẽ hốt hoảng và sợ hãi lắm bởi từ trước đến nay anh là hình mẫu người chồng lý tưởng. Giờ bị bao người xông vào bắt quả tang thế này anh sẽ xấu hổ và nhục nhã lắm. Có chuyện này rồi thì sau này việc của tôi cũng sẽ được bỏ qua thôi.

Lên giường với đồng nghiệp còn bày kế để chồng phạm lỗi giống mình, cứ tưởng sẽ đắc thắng, khi bước đến bắt gian tôi ngẩn người trước lời nói của anh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nào ngờ, chồng dửng dưng đến kì lạ. Anh thản nhiên mặc áo quần lại rồi nói: “Tôi ngoại tình thế này đã vừa ý cô chưa. Cô muốn làm tôi bẽ mặt chứ gì. Tôi biết thừa chuyện của cô, cũng muốn tha thứ cho cô nhưng cô lại làm tôi nhục nhã. Giờ thì tanh bành rồi đấy, chúng ta chẳng còn gì để ở được với nhau”.

 

Vậy là tôi bị chồng bỏ. Cái câu chuyện về gia đình tôi còn bị người ta chửi rủa. Họ bảo tôi vừa hư hỏng, cắm sừng lên đầu chồng lại còn ngu ngốc để chồng ngoại tình.

Chồng tôi cũng chẳng đến với cô gái kia nhưng anh quyết bỏ tôi vì không thể chấp nhận một người vợ nhiều thủ đoạn như tôi. Tôi đã dùng mọi lời lẽ để xin anh tha thứ… nhưng đều vô nghĩa. Tôi đã phải trả giá quá đắt cho sự ngu ngốc của mình.

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Tôi từng có mối tình "khắc cốt ghi tâm" trong quá khứ, nhưng giờ đây cả hai đều đã có gia đình riêng của mình. Tuy nhiên, dù đã có chồng, tôi thú thật vẫn còn rất nhớ nhung tình cũ.

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