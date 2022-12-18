Chì chiết con dâu 'cau điếc' suốt 5 năm, mẹ chồng bỗng dưng 'hóa đá' khi thấy vật này trong gầm giường

Tâm sự 18/12/2022 11:35

Trong khi đó, mẹ chồng Thảo ngay từ lần đầu gặp mặt đã chẳng ưa gì cô. Bà nói rằng cô thấp bé, nhẹ cân lại trông già hơn so với tuổi nên sẽ khó đường sinh nở.

Thảo lấy chồng đã 5 năm nay. Với một cặp vợ chồng bình thường, chắc họ đã có 1-2 con, tất bật suốt ngày với việc chăm sóc con cái. Thế nhưng vợ chồng Thảo không may mắn có được niềm hạnh phúc đó. Chồng Thảo là con trai duy nhất trong gia đình nên anh sẽ là người hương khói và có trách nhiệm sinh con nối dõi tông đường. Vì vậy việc Thảo chưa mang thai càng khiến cô bị áp lực. 

Trong khi đó, mẹ chồng Thảo  ngay từ lần đầu gặp mặt đã chẳng ưa gì cô. Bà nói rằng cô thấp bé, nhẹ cân lại trông già hơn so với tuổi nên sẽ khó đường sinh nở.

Nay Thảo mãi chẳng có bầu, bà lại càng được thể chê bai. Bà đã không ít lần nói chuyện với chồng Thảo  và cố tình để cô nghe được: “Mẹ đã bảo với con bao nhiêu lần…”, “Mẹ đã bảo với con ngay từ đầu là…”, “thấp bé nhẹ cân thế kia thì đúng là cau điếc rồi”... Mẹ chồng Thảo chắc cũng chịu nhiều áp lực từ họ hàng nên thường xuyên tác động, thúc giục cô sinh con. Thảo cũng đã cố tẩm bổ, thuốc thang, sinh hoạt đều đặn nhưng vẫn chẳng có gì.

Chì chiết con dâu 'cau điếc' suốt 5 năm, mẹ chồng bỗng dưng 'hóa đá' khi thấy vật này trong gầm giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng sức khỏe hoàn toàn bình thường, lại cao to, đẹp trai nên mẹ chồng luôn nghĩ người không thể đẻ chỉ có thể là cô.  Thảo  kể, 5 năm chung sống với mẹ chồng, cô phải nhịn bà như nhịn cơm sống. Mọi việc trong nhà cô làm hết, bà rảnh rang cả ngày, lấy việc tụ họp với các cụ già trong khu phố làm vui. Thế nhưng bà vẫn không hài lòng, luôn phải hạch sách, bắt bẻ và nặng nhẹ với con dâu. Bà luôn kiếm cớ để cãi nhau với con dâu, chê bai và bóng gió đuổi con dâu ra khỏi nhà.

Chờ mãi không có cháu bế, mẹ chồng bắt Thảo  đi khám bằng được. Dù không muốn nhưng cô đành phải nghe lời bà, nếu không bà đâu để cho cô yên.

Kết quả thăm khám của cô hoàn toàn bình thường nhưng vì mong ngóng có cháu bế nên một thời gian sau mẹ chồng lại nóng ruột. Bà bắt đầu nói nhiều hơn về chuyện “thay mái” nọ kia với chồng cô. Những lúc ấy cô chỉ cười nhạt, nhẫn nhịn.

Chì chiết con dâu 'cau điếc' suốt 5 năm, mẹ chồng bỗng dưng 'hóa đá' khi thấy vật này trong gầm giường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cách đây 2 tháng, Thảo đi công tác chục ngày trong miền Trung. Con dâu đi công tác nên không còn cách nào khác là mẹ chồng cô phải cơm nước cũng như dọn dẹp nhà cửa. Thấy phòng con trai bề bộn, mẹ chồng Thảo xắn tay vào quét dọn, vừa làm vừa lẩm bẩm trách cứ con dâu.

Khi bà lùa chổi vào gầm giường thì tình cờ bà thấy một sấp ảnh. Vì tò mò nên mẹ chồng Thảo mở ra xem để rồi choáng váng biết con trai mình là người đồng tính. Bà cũng chẳng thể ngờ sấp ảnh này là do Thảo thuê người theo dõi chồng và phát hiện ra sự thật từ 3 năm trước. 

Hóa ra, từ sau khi cưới con trai bà ít gần gũi với vợ, nếu có thì cũng chỉ qua loa cho có và anh đều dùng biện pháp tránh thai. Đó chính là lý do dù sức khỏe bình thường nhưng Thảo không thể mang thai.

Lâu nay Thảo vẫn nhẫn nhịn mọi o ép của mẹ chồng là bởi chồng đã giúp đỡ gia đình cô rất nhiều. Hồi bố cô ốm nặng, anh không tiếc tiền bỏ hàng trăm triệu chạy chữa cho ông. Hay hồi bố mẹ cô sửa nhà, anh cũng không tiếc tay chi tiền mua hết thiết bị điện tử trong nhà... Và hơn hết, Thảo yêu thương chồng nên chấp nhận mãi sống với những lời chỉ trích cay độc như “cau điếc” của mẹ chồng.

Từ sau khi biết bí mật của con trai, mẹ chồng đã nhận ra sự vô lý của mình và chủ động đến bắt chuyện cũng như xin lỗi Thảo vì lâu nay đối xử không tốt với con dâu. Bà mong Thảo đừng rời bỏ con trai bà vì nếu sự thật vỡ lở thì bà không biết con trai sẽ đối mặt với những lời đàm tiếu và sống tiếp thế nào.

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