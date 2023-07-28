Chê vợ nhà quê nhếch nhác, chồng quyết định 'quay lưng' cưới con gái sếp, ngờ đâu tới ngày ra mắt, anh bật ngửa khi nhìn thấy vị khách quý ấy

Tâm sự 28/07/2023 15:32

Khác lần kết hôn với Hà, lần này có tiền Khang chuẩn bị chu đáo mọi thứ lắm. Dù gì thì cũng là cưới con gái sếp, Khang nghĩ anh phải làm lớn để vênh mặt với đời.

5 năm có lẻ hi sinh mọi thứ vì chồng, Hà cứ nghĩ Việt phải khắc cốt ghi tâm mà trân trọng người vợ tào khang của mình cả đời bởi sự nghiệp, địa vị hiện tại anh có được đều là nhờ 1 tay cô mà anh có. Ngờ đâu anh cũng phũ như bao người đàn ông khác, "giàu đổi bạn, sang đổi vợ", tiếc rằng lúc Hà nhận ra đã quá muộn.

Hà tâm sự, cô với Việt cưới nhau từ khi hai người chỉ có bàn tay trắng. Lúc ấy, Việt làm công nhân xây dựng ở công trường gần chỗ cô trọ. Thương nhau hai người thành đôi. Sau cưới, cô ra sức cày cuốc kiếm tiền lo cho Việt học nâng cao.

Sau 3 năm vật lộn một mình lo kinh tế, Việt ra trường xin được công việc ổn định, thu nhập khá Hà mới vơi bớt gánh nặng.

Chê vợ nhà quê nhếch nhác, chồng quyết định 'quay lưng' cưới con gái sếp, ngờ đâu tới ngày ra mắt, anh bật ngửa khi nhìn thấy vị khách quý ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cứ nghĩ vượt qua khổ tận đã tới ngày cam lai, ngờ đâu có tiền Việt lại bắt đầu quay lưng với vợ.

Hà kể, khi xưa anh luôn miệng nói khi có tiền anh sẽ không để vợ chạy chợ sớm hôm vất vả nữa. Hà đã tin vào những lời chồng hứa hẹn. Chờ đợi mãi Việt cũng thành đạt, tiếc rằng có tiền rồi anh lại coi khinh cô là thứ nhà quê chạy chợ nghèo hèn.

Nhiều lần công ty Việt tổ chức tiệc tùng họp mặt gia đình công nhân viên công ty, vì xấu hổ với nghề nghiệp của vợ, Việt toàn lấy lý do đi một mình, bắt vợ con ở nhà. Chuyện này Hà biết, nhưng cô vui vẻ chấp nhận để giữ thể diện cho anh.

Tiếc rằng Việt ngày càng coi sự hi sinh của vợ là điều hiển nhiên Hà phải làm. Trong mắt anh, Hà chỉ là cô vợ nhà quê nhếch nhác mà anh không muốn nhắc tới trong bất cứ câu chuyện nào anh kể.

Chê vợ nhà quê nhếch nhác, chồng quyết định 'quay lưng' cưới con gái sếp, ngờ đâu tới ngày ra mắt, anh bật ngửa khi nhìn thấy vị khách quý ấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, nhờ vào sự lẻo mép của mình, Việt khá được lòng các sếp. Đặc biệt từ khi anh gặp Trúc – cô con gái tổng giám đốc mới chuyển tới làm cùng bộ phận dự án của anh thì Việt dường như đã bị "say nắng". Anh không chỉ mê mẩn nhan sắc của Trúc mà còn say cả cái danh con rể sếp tổng.

Vậy là Việt tìm cách tiếp cận Trúc. Thấy anh nhiệt tình, Trúc cũng quý mến. Đặc biệt, mỗi khi bên cô, Việt lại than thở chuyện gia đình rằng vợ ngoại tình, đợi con lớn chút nữa, anh sẽ ly hôn.

Mưa dầm thấm lâu, dần dần Trúc bắt đầu thương cảm với Việt. Biết Trúc "sập bẫy", anh về lật luôn bài ngửa với vợ: "Tôi có người phụ nữ khác rồi. Với cô tôi không còn tình cảm. Mình ly hôn đi".

Hà kể, lúc nghe chồng nói thế cô sốc lắm, cảm giác cả thế giới sụp đổ trong tích tắc. Đau khổ, cô van xin Việt nghĩ lại song anh lạnh lùng trợn mắt quát: "Tôi muốn bỏ cô từ lâu lắm rồi. Cô soi gương nhìn lại mình đi, dạng nhà quê bán tôm tép ngoài chợ như cô làm sao xứng đứng cạnh tôi nữa chứ. Bên tôi giờ phải là người đẹp, quan trọng hơn là người đó phải giúp tôi có tiền đồ. Nếu cô ngoan ngoãn chịu ly hôn sớm, tôi sẽ nhường lại nhà này cho cô ở mà nuôi con. Không đừng có trách là tôi vô tình".

Biết chẳng còn gì để níu kéo, Hà chấp nhận buông tay. Thời gian đầu sau khi ly hôn cô khá suy sụp, cũng may có con là chỗ dựa tinh thần nên cô sớm gượng dậy tiếp tục cuộc sống.

Còn Việt bỏ được vợ, anh dồn hết tâm sức chinh phục con gái sếp. Được Trúc đồng ý, anh lập tức chọn ngày đẹp chính thức ra mắt nhà Trúc và nhờ ông bác họ đến nói chuyện người lớn.

Khác lần kết hôn với Hà, lần này có tiền Việt chuẩn bị chu đáo mọi thứ lắm. Dù gì thì cũng là cưới con gái sếp, Việt nghĩ anh phải làm lớn để vênh mặt với đời.

 

Ngày chính thức ra mắt gia đình "vợ tương lai", Việt hào hứng phấn khởi, ngờ đâu vừa bước tới cửa anh sững người thấy Hà cũng có mặt ở đấy. Thấy chồng cũ, cô tỏ ra bất ngờ.

Có nằm mơ Việt cũng không tưởng được, Hà lại là bạn thân của Trúc. Họ chơi với nhau từ nhỏ, quý nhau như chị em ruột. Vào cấp 3, Trúc sang Pháp du học, ở bên đó 10 năm. Về nước, Trúc liên lạc lại với Hà, họ vẫn thân thiết bỏ qua mọi rào cản hoàn cảnh kinh tế gia đình.

Biết Trúc bị Việt lừa dối, Hà kể đầu đuôi sự tình cho Trúc nghe. Cả nhà Trúc đều sốc trước sự trắng trợn, bội bạc của con rể tương lai. Họ lập tức đuổi thẳng Việt ra khỏi cửa. Vị trí trưởng phòng anh ngồi cũng không giữ được nữa.

Việt không ngờ đời mình lại có ngày cùng đường như thế nhưng anh hiểu đó là cái giá anh phải trả cho sự bội bạc của mình. Tiếc rằng lúc anh nhận ra thì cũng đã quá muộn.

 

Tá hỏa vì người giúp việc hàng tháng bụng to lồ lộ, toan đuổi ra khỏi nhà, tôi sững sờ khi nghe câu trả lời ấy

Tá hỏa vì người giúp việc hàng tháng bụng to lồ lộ, toan đuổi ra khỏi nhà, tôi sững sờ khi nghe câu trả lời ấy

Tôi nghĩ cô ta không tập trung làm việc cho nhà tôi mà chỉ biết ra ngoài tìm thú vui với tên đàn ông nào đó.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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