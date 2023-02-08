Chê chồng nghèo rồi ly hôn, tôi một bước lên xe sang bạc tỷ cùng nhân tình rồi thất thần trước cảnh tượng kinh khủng này

Tâm sự 08/02/2023 04:42

Sự hào nhoáng của Lộc khiến trái tim tôi nhanh chóng lạc nhịp và không thể kiềm chế được lòng mình. Chúng tôi đã lên bar cùng nhau, đi du lịch cùng nhau và dĩ nhiên đã lên giường cùng nhau. Những món quà sang xịn, những nhà hàng bóng bẩy cùng căn biệt thự 3 tầng khiến tôi đã quên đi tất cả những lời hứa đồng cam cộng khổ ngày nào bên chồng.

Về chung một nhà rồi nhưng tình cảm của chồng dành cho tôi vẫn như thủa ban đầu, thậm chí còn có phần quấn quýt hơn. Anh ấy đi làm về là giúp đỡ tôi mọi việc trong nhà. Biết tính tôi thích trưng diện, không thích làm việc nhà, anh vẫn chiều chuộng và nói rằng chỉ cần tôi một lòng một dạ với anh là được. Tôi thì đơn giản nghĩ rằng tất cả cũng xuất phát từ việc tôi kiếm được tiền nhiều hơn chồng nên anh ấy thấy áy náy mà giành làm hết việc nhà.

Lấy được chồng tâm lý lại chiều chuộng, chẳng mấy khi bù khú với bạn bè mà tan làm là về nhà giúp vợ nhưng tôi lại thấy trong tâm có điều gì đó không ổn. Ai làm công chức hay lấy người làm công chức sẽ hiểu rõ một điều công việc ấy lương ba cọc ba đồng thế nào. Mang tiếng là hàng tháng chồng nhận lương liền đưa cho tôi nhưng số tiền đó thấm vào đâu so với những khoản cần chi tiêu, nói gì đến những chiếc túi xách sang xịn hay đôi giày tính bằng tiền triệu.

Ngày ngày đi làm nhìn những người làm cùng rõ ràng là kém mình về mọi mặt nhưng rồi họ lại may mắn hơn khi lấy được chồng giàu mà tôi không khỏi chạnh lòng. Nhìn mấy ả cứ vênh vênh váo váo lên khoe chiếc túi xách chồng mới mua cho mà tôi không khỏi ngứa mắt rồi lại hậm hực với chồng.

Đỉnh điểm là khi lần đó tôi đi họp lớp cấp 2 sau bao nhiêu năm xa cách. Ai cũng đã khác xưa quá nhiều, trưởng thành và trổ mã khiến tôi chẳng thể nào nhận ra nổi nếu đi ngoài đường. Nhìn thấy cái Yến "cá sấu", Thơm "Bao Công" trước đây vốn xấu nổi tiếng ở lớp nay được chồng đưa đón bằng xe hơi sang xịn, tôi thấy mình thật lép vế, kém cỏi. Tất cả cũng chỉ tại cái sự dại dột lấy chồng nghèo.

Chê chồng nghèo rồi ly hôn, tôi một bước lên xe sang bạc tỷ cùng nhân tình rồi thất thần trước cảnh tượng kinh khủng này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Buổi họp lớp hôm đó kết thúc bằng một đêm lên bar. Dù chỉ có vài mống ở lại được đến muộn nhưng chúng tôi đều cảm thấy rất vui vì có thể "xõa" sau những ngày tháng mệt mỏi với cuộc sống xô bồ ngoài kia. Đó cũng chính là lúc tôi gặp và bị cuốn vào mối tình với Lộc, cậu trai trẻ chịu chơi, nhiều tiền.

Sự hào nhoáng của Lộc khiến trái tim tôi nhanh chóng lạc nhịp và không thể kiềm chế được lòng mình. Chúng tôi đã lên bar cùng nhau, đi du lịch cùng nhau và dĩ nhiên đã lên giường cùng nhau. Những món quà sang xịn, những nhà hàng bóng bẩy cùng căn biệt thự 3 tầng khiến tôi đã quên đi tất cả những lời hứa đồng cam cộng khổ ngày nào bên chồng.

Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi chưa sinh con vì như thế khi ra tòa sẽ chẳng phải lằng nhằng nhiều chuyện. Chồng tôi khi biết chuyện đã không hề trách móc mà chỉ nói đúng một câu: "Xin lỗi vì đã để em phải thất vọng".

Mọi thủ tục ly hôn người chồng lương ba cọc ba đồng nhanh chóng được xử lý. Tôi không một chút do dự mà đến bên người đàn ông trẻ trung lại có tiền kia. Thế nhưng có lẽ người ta nói đúng, quả báo sẽ không chừa bất cứ người nào.

 

Chỉ vài tuần sau khi chính thức đến bên nhau, tôi cay đắng phát hiện sự thật về người tình giàu có. Hóa ra tất cả vẻ bề ngoài của anh ta đều là giả dối. Anh ta đích thị là một cậu trai lêu lổng, ăn chơi tiêu xài bằng tiền đi vay rồi vài tháng lại về báo nhà trả nợ. Bố mẹ anh ta thậm chí còn từ mặt không nhận con vì nhà ở quê đã không còn đất ở bán. Căn biệt thự kia chỉ là của một bà sếp già cho anh ta mượn lúc đi công tác nước ngoài. Có lẽ bà ấy già và không có chồng con, anh ta đã cặp kè để bòn vài đồng bạc.

Nhận ra tất cả sự thật, tôi cay đắng mà không sao nói nên lời. Tất cả là tại tôi, chỉ vì tham phú mà phụ bần. Ai có thể ngờ được người đàn ông vẻ ngoài hào nhoáng kia hóa ra tất cả chỉ là giả dối. Liệu bây giờ, tôi quay lại xin lỗi, chồng cũ có chấp nhận và tha thứ cho tôi không? Thật lòng tôi vẫn còn tình cảm với anh ấy.

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