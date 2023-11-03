Chấp nhận đến với người phụ nữ ‘một lần đò’ tôi không soi mói quá khứ, càng thương bởi những thiệt thòi, những khổ đau mà cô ấy đã chịu đựng

Tâm sự 03/11/2023 03:38

Cô ấy kết hôn sớm bởi tình yêu đầu đời như mật ngọt. Kết hôn khi cả hai chưa có công việc ổn định, hứa hẹn với nhau chỉ có tình yêu là đủ. Nhưng cơm áo gạo tiền đè nặng, những mâu thuẫn cãi vã thường xuyên.

Khi biết tôi yêu và sắp cưới người phụ nữ đã một lần đổ vỡ, rất nhiều người khuyên tôi nên suy nghĩ thấu đáo. Bao nhiêu người phụ nữ ngoài kia không chọn, lại đi chọn một người đàn bà đã từng có chồng? Hôn nhân tan vỡ ắt hẳn đằng sau đó rất nhiều nội tình. Đàn ông bỏ vợ chắc hẳn người phụ nữ phải ghê gớm, phải hư hỏng hay không biết chăm lo cho gia đình. Một vài người khác lại cười nhếch mép, nửa đùa nửa thật “ai đời lại đi nhai lại của người khác bao giờ".

Tôi hiểu, để thay đổi cái nhìn của người đời thì thật không dễ. Trước đây, tôi cũng không bao giờ nghĩ mình lại đem lòng yêu thương một người từng có một đời chồng như vậy. Nhưng tôi thương cô ấy, thương cả quá khứ đau lòng với người chồng cũ. 

Cô ấy kết hôn sớm bởi tình yêu đầu đời như mật ngọt. Kết hôn khi cả hai chưa có công việc ổn định, hứa hẹn với nhau chỉ có tình yêu là đủ. Nhưng cơm áo gạo tiền đè nặng, những mâu thuẫn cãi vã thường xuyên. Người chồng thoái chí, lao đầu vào bia rượu và có nhân tình bên ngoài. Cô ấy đau đớn một thời gian rồi quyết định ly hôn. Cả hai chưa có con nên việc ly hôn cũng nhanh chóng, dễ dàng.

Để thương một người đàn bà luôn bị ám ảnh bởi quá khứ là điều không hề dễ dàng. Sau cuộc hôn nhân đầu, cô ấy không còn tin vào tình yêu và hôn nhân nữa. Cô ấy luôn từ chối mọi sự quan tâm của người khác giới, kể cả tôi cũng thế. Những bó hoa hồng, những món quà cũng không hề làm cô ấy rung động.

Chấp nhận đến với người phụ nữ ‘một lần đò’ tôi không soi mói quá khứ, càng thương bởi những thiệt thòi, những khổ đau mà cô ấy đã chịu đựng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đàn bà một đời chồng chỉ mở lòng mình khi thật sự tin tưởng. Cô ấy cần hành động để chứng minh tình yêu hơn là những lời nói hoa mỹ. Cô ấy cần một bờ vai, một chỗ dựa nhiều hơn là những món quà, những bữa ăn đắt tiền. Dần dần, tôi đã hiểu điều cô ấy cần và cô ấy đã đáp lại tình yêu của tôi.

Người ta nói rằng cưới một người đàn bà một đời chồng là ngu ngốc, là “xài đồ cũ” nhưng tôi không hề nghĩ như thế. Với phụ nữ, khi yêu thật lòng sẽ hết lòng hết dạ vì tình yêu đó. Đã là cảm xúc thì chẳng có cũ hay mới, chẳng có phân biệt là người đầu tiên hay thứ hai. Tôi không soi mói quá khứ, tôi càng thương bởi những thiệt thòi, những khổ đau mà cô ấy đã chịu đựng.

Yêu một người đàn bà từng đổ vỡ, tôi được nhận lại rất nhiều. Đó là sự ấm áp, bình yên, chân thành của người phụ nữ từng đi qua bão giông. Gặp trắc trở trong quá khứ nên cô ấy rất trân trọng hạnh phúc hiện tại của chúng tôi. Tôi bình yên với những bữa cơm, yên ấm bên một người đàn bà biết vun vén, biết giữ lửa hạnh phúc. Tôi cảm thấy mình may mắn khi có một người phụ nữ như vậy bên đời mình!

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Đáng lẽ ra lúc đó Chi phải lao vào đánh ghen cho mọi người biết hành động tày đình của chồng và cô thư ký. Nhưng nghĩ lại thì Chi không muốn làm ầm lên nên cô lặng lẽ ra về.

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