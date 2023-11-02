Cưới nhau 2 năm vẫn chưa có con, một lần tình lén vào trong căn phòng làm việc ở cuối hành lang của chồng thì chết ngất khi thấy thứ này và đau đớn trước sự thật được phơi bày

Tâm sự 02/11/2023 19:45

Ngày nắm tay anh bước vào lễ đường với sự chúc phúc của mọi người, tôi hạnh phúc vô cùng. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã trải qua 2 năm, nhưng chưa có với nhau đứa con nào.

Cưới nhau được hai năm, chúng tôi vẫn chưa có con. Mặc dù tôi rất muốn nhưng anh vẫn lạnh nhạt. Ở trước mặt mọi người, tôi và anh là đôi vợ chồng hạnh phúc, được nhiều người ngưỡng mộ. Anh quan tâm tôi, tất nhiên chỉ ở trước mặt người khác. Còn khi chỉ có hai đứa, anh xem tôi không khác gì người dưng.

2 năm trước, tôi gặp anh ở buổi đấu thầu của công ty. Anh là người đàn ông trưởng thành, vẻ ngoài có phần lạnh lùng. Nhưng khi tiếp xúc, tôi thấy anh có trái tim rất ấm áp. Cũng vì vậy mà tôi đem lòng thương anh lúc nào không hay. Có một lần, tôi đến công ty anh để đưa hồ sơ liên quan về buổi đấu thầu sắp tới.

Vừa đến trước công ty, tôi thấy anh đang cãi cọ với một cô gái trẻ. Cô gái ôm mặt khóc rồi chạy đi mất. Anh vô cùng tức giận, đấm liên tục vào tường. Thấy mọi người xung quanh chỉ trỏ, anh lập tức đi nhanh vào trong. Đợi một lúc, tôi mới dám đi vào. Thái độ anh thay đổi hẳn, không còn vẻ mặt đáng sợ như khi nãy. Chúng tôi bắt đầu bàn bạc về công việc. Anh là người công tư phân minh, không bao giờ để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Đây cũng chính là điểm khiến tôi say mê.

Cưới nhau 2 năm vẫn chưa có con, một lần tình lén vào trong căn phòng làm việc ở cuối hành lang của chồng thì chết ngất khi thấy thứ này và đau đớn trước sự thật được phơi bày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó, sau khi kết thúc công việc, anh ngỏ ý mời tôi dùng bữa tối. Chúng tôi cùng nhau đến một nhà hàng sang trọng, dùng bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Anh cầm ly rượu vang trên tay xoay vòng, đưa lên miệng uống một ngụm rồi nói.

- Đây là buổi tiệc tôi dành cho cô ấy.

- Anh và cô ấy có chuyện gì sao?

- Chúng tôi bất đồng ý kiến nhiều quá, chắc có lẽ lần này là lần cuối. Chúng tôi chia tay rồi.

Vẻ mặt anh lộ rõ sự nuối tiếc. Có lẽ anh rất xem trọng mối tình này. Đêm đó, anh uống say mèm. Tôi đưa anh đến thuê phòng ở một khách sạn gần đó. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi đã vượt quá giới hạn. Anh nói sẽ chịu trách nhiệm và không lâu sau, chúng tôi kết hôn.

Ngày nắm tay anh bước vào lễ đường với sự chúc phúc của mọi người, tôi hạnh phúc vô cùng. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã trải qua 2 năm, nhưng chưa có với nhau đứa con nào. Tôi đã cố gắng làm tròn trách nhiệm của người vợ nhưng anh lại quá vô tâm. Mặc dù anh không để tôi thiếu thốn bất cứ thứ gì, nhưng điều tôi cần nhất chính là tình cảm thì anh lại không thể thực hiện được.

Một điều kỳ lạ nữa là từ ngày kết hôn đến giờ, anh không bao giờ cho tôi đặt chân đến phòng cuối dãy hành lang. Anh nói căn phòng đó là nơi anh làm việc, chứa rất nhiều hồ sơ mật của công ty nên không cho phép tôi đến gần. Có nhiều lần, anh làm việc đến khuya rồi ngủ ở đó luôn không về phòng. Điều đó khiến tôi vô cùng tủi thân. Linh cảm mách bảo chắc chắn anh đang có rất nhiều bí mật giấu mình. Một hôm, nhân lúc chồng đi vắng, tôi liền lẻn vào phòng làm việc và phát hiện điều vô cùng đau lòng.

Trên tường là bức tranh vẽ một cô gái trẻ. Đó là tình cũ của anh, người mà tôi đã gặp ở trước công ty 2 năm trước. Cô ấy rất xinh đẹp nên chỉ gặp một lần, tôi có thể nhớ rất rõ. Trái tim tôi như có ai đó bóp nghẹt vô cùng khó chịu. Giờ đây, tôi mới lờ mờ nhận ra, anh chưa từng quên người phụ nữ này và cũng chưa từng yêu tôi thật lòng.

Cưới nhau 2 năm vẫn chưa có con, một lần tình lén vào trong căn phòng làm việc ở cuối hành lang của chồng thì chết ngất khi thấy thứ này và đau đớn trước sự thật được phơi bày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bỗng có tiếng mở cửa, tôi giật mình xoay người lại, là anh. Anh tức giận.

- Anh đã cấm em vào đây rồi mà.

Tôi như hóa điên, tháo bức tranh trên tường xuống vứt trước mặt anh.

- Đây là điều mà anh muốn giấu tôi, nên cấm tôi đến căn phòng này sao?

Vẻ mặt anh biến sắc, nhặt bức tranh lên nhìn tôi.

- Đúng đó. Tôi cưới cô chỉ vì trách nhiệm, chứ không hề yêu cô. Cô liệu hồn, đừng chọc tôi điên. Không chịu đựng được thì ly hôn đi, giải thoát cho nhau đi.

Tôi gục xuống khóc nức nở. Anh mang bức tranh đi ra ngoài, đóng sầm cửa. Tim tôi như thắt lại. Không ngờ, bấy lâu nay tôi chỉ là người thay thế, là một người đàn bà ngu ngốc luôn bị anh xem như con rối. Thế nhưng thật sự tôi không muốn mất anh, mất đi cuộc hôn nhân này. Nhưng tôi không thể chịu đựng cuộc sống nhục nhã này mãi được. Tôi phải làm sao đây?

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