Chán chồng cục mịch, lao như 'thiêu thân' vào vòng tay trai đẹp để rồi bất ngờ bị 'tạt gáo nước lạnh'

Tâm sự 06/02/2023 07:16

 Dần dà, tôi bị tình yêu, dục vọng lôi cuốn, tôi chẳng còn nghĩ gì đến tình cảm vợ chồng hay con gái tôi.

Tôi năm nay đã 32 cái xuân xanh, đã có chồng và một cô con gái xinh xắn. Tôi làm nhân viên văn phòng, lương tháng 7 triệu. Chồng tôi làm ở cơ quan nhà nước, lương bao năm cũng chỉ vỏn vẹn 10 triệu, không có hơn. 

Vợ chồng tôi may mắn được bố mẹ hai bên giúp cho chuyện nhà cửa nên chồng sống khá an phận. Tôi giục anh đầu tư, kinh doanh, anh bảo anh không có mối quan hệ, cũng không có kinh nghiệm. Cứ thế, hết giờ làm là anh về nhà đón con, phụ vợ cơm nước. Cuộc sống của vợ chồng tôi êm đềm đến mức tẻ nhạt. Nhìn bạn bè đua nhau mua đất, mua xe...tôi chỉ biết chép miệng thở dài.

Cuộc sống của tôi có lẽ sẽ cứ mãi êm đềm như thế nếu tôi không gặp được Nam. Nam tuy đã 40 tuổi vẫn là 1 trai đẹp phong độ, sự nghiệp thăng hoa, ga lăng hết mực, lại am hiểu tâm lý phụ nữ. 

Hôm đó, tôi về nhà muộn, nhìn chồng ôm con ngủ, tôi cũng hơi áy náy. Nhưng mỗi lần nhân tình gọi tới, nói lời có cánh, ngọt ngào, tôi lại không kìm được lòng. Tôi lại tiếp tục nói dối chồng và phi ngay đến chỗ hẹn. Dần dà, tôi bị tình yêu, dục vọng lôi cuốn, tôi chẳng còn nghĩ gì đến tình cảm vợ chồng hay con gái tôi. Tôi tự nhủ rằng đời người, ai cũng chỉ được sống một lần, sao không sống cho mình, lại cứ phải lo lắng đến chuyện phẩm hạnh, lễ nghĩa. Mấy cái đó có mài ra để ăn được đâu!

Thời gian đó, tôi được sống cuộc sống thần tiên. Ở nhà, chồng tôi sẵn sàng lo hết chuyện nhà cửa, chăm con để vợ "tăng ca". Cứ hết giờ làm, tôi lại có những phút giây nồng say, cuồng nhiệt, thỏa mãn đến tận cùng bên nhân tình.

Khi mới bắt đầu chuyện tình cảm với Nam, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly dị chồng. Bởi tôi còn lưu luyến gia đình, thương con gái, thương cả bố mẹ tôi. Tôi cứ nghĩ rằng đi ăn vụng rồi chùi mép là xong. Vậy mà, càng ở bên Nam, tôi càng yêu anh sâu đậm, càng muốn chúng tôi sớm được đường đường chính chính đến bên nhau. Phải, trong lòng tôi lúc này có một ý định điên rồ đó chính là bỏ chồng để làm vợ anh!

Chán chồng cục mịch, lao như 'thiêu thân' vào vòng tay trai đẹp để rồi bất ngờ bị 'tạt gáo nước lạnh' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhiều lúc tôi nghĩ rằng, tôi sống là vì Nam, mất anh, tôi không sống nổi. Nếu không là vợ, là chồng của nhau thì làm sao tôi có thể giữ anh ở bên mình. Tôi sợ sớm muộn gì anh cũng bỏ rơi tôi, để đến bên ả nhân tình trẻ đẹp khác.

Vậy là tôi quyết định nói chuyện này với Nam. Tôi sẽ chứng minh với anh là tôi có thể bỏ cả thế giới để đến bên anh. Và chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

“Em đừng làm như vậy, anh sợ sẽ mang tội với chồng, con em", Nam băn khoăn nói với tôi.

 “Không đâu, anh không biết em yêu anh đến mức nào ư? Em chỉ muốn làm vợ của anh thôi. Anh đã nói rằng anh yêu em cơ mà", tôi nói với anh.

“Nhưng… anh không muốn kết hôn bây giờ… Anh thậm chí còn chưa bao giờ có ý nghĩ đó…” Nam ngập ngừng.

Tôi khóc, trách Nam không yêu tôi thật lòng. Nam nói: "Chuyện yêu và chuyện cưới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau em ơi. Anh yêu em nhưng sau một lần đổ vỡ, anh sợ hôn nhân rồi. Anh chỉ xác định yêu là yêu thôi, không cưới xin, không trách nhiệm. Trong số những nhân tình của anh, ai cũng nghĩ như vậy. Em là người đầu tiên đòi bỏ chồng để lấy anh đấy!"

 

Nam không bực tức, cũng không giận dữ, anh chơi bài ngửa với tôi luôn: "Anh tưởng em đã biết em với anh đến với nhau chỉ là cho vui thôi. Vậy sao giờ em lại quay ra trách anh? Thôi em đi về với chồng con của em đi. Trò chơi ái tình này có vẻ không hợp với em rồi."

Nói xong những lời cay đắng, Nam bỏ về mặc cho tôi thẫn thờ vì chưa hiểu hết những điều vừa xảy ra. Hóa ra, tất cả cũng chỉ là một cuộc chơi, một trò đùa của gã đàn ông đểu giả!

Đêm đó, tôi về muộn. Vừa mở cửa, tôi thấy chồng đang ngồi ở phòng khách, gương mặt đăm chiêu. Anh nói:"Em về muộn quá! Anh gọi điện, nhắn tin cho em nhưng không được. Anh sợ em bị làm sao". Lòng tôi đau như cắt. 

Lỡ miệng chê khả năng 'chăn gối' của chồng không bằng người cũ, phản ứng của anh ấy ngay sau đó khiến tôi hãi hùng

Lỡ miệng chê khả năng 'chăn gối' của chồng không bằng người cũ, phản ứng của anh ấy ngay sau đó khiến tôi hãi hùng

Tại sao cuối cùng một kẻ lăng nhăng như anh ta lại có kết hậu như thế. Còn tôi lại chọn lấy một người đàn ông vừa nghèo, vừa xấu mà tôi lại không hề yêu? Những suy nghĩ ấy cứ giày vò khiến tâm trạng tôi rối bời điên đảo.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 3 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt