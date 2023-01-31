Chán chồng cứ vấn vương tình cũ, tôi đi uống say tới 1 giờ đêm mới về ngủ, sáng ra nhìn người đàn ông nằm cạnh mà hoảng hốt

Tâm sự 31/01/2023 05:01

Ai ngờ đâu về chung sống thì tôi mới biết hóa ra trong lòng chồng tôi vẫn còn đau đáu về người tình cũ. Bố mẹ anh phản đối chị ta, không cho hai người tiến đến hôn nhân, anh buộc lòng phải chia tay người yêu để làm vui lòng cha mẹ.

Tôi và chồng đến với nhau qua mai mối. Thấy anh cũng bảnh bao, có công ăn việc làm tử tế, lại là con nhà đàng hoàng. Anh khá ga lăng và chu đáo với tôi, nhiều quan điểm và suy nghĩ của chúng tôi rất hợp nhau. Chính vì thế tôi đã nhanh chóng gật đầu về làm vợ anh.

Ai ngờ đâu về chung sống thì tôi mới biết hóa ra trong lòng chồng tôi vẫn còn đau đáu về người tình cũ. Bố mẹ anh phản đối chị ta, không cho hai người tiến đến hôn nhân, anh buộc lòng phải chia tay người yêu để làm vui lòng cha mẹ. Anh lấy tôi nhưng trong lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai hình bóng người cũ.

Còn gì đau đớn hơn việc chồng mình thường xuyên vào Facebook người cũ ngắm ảnh chị ta cơ chứ? Hễ chị ta gặp chuyện buồn trong hôn nhân và tìm chồng tôi tâm sự là anh lại cuống cả lên, lo lắng cho chị ta lắm. Tôi trách móc, ghen tuông thì chồng bảo giữa hai người họ hiện tại chỉ là bạn bè trong sáng. Thậm chí họ còn không hề gặp nhau thì tôi ghen tuông vì lẽ gì? 

Chán chồng cứ vấn vương tình cũ, tôi đi uống say tới 1 giờ đêm mới về ngủ, sáng ra nhìn người đàn ông nằm cạnh mà hoảng hốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm vừa rồi chồng tôi đi công tác xa nhà mấy ngày. Đang chán chồng nên khi cô bạn thân rủ đi uống rượu nghe nhạc, tôi đã đồng ý ngay. Khi tôi về nhà thì cũng khoảng 1 giờ đêm. 

Một đêm ngủ say không mộng mị. Sáng hôm sau là cuối tuần nên tôi dậy khá muộn. Nằm trên giường, mở mắt ra và nhìn xung quanh phòng ngủ, tôi giật mình hoảng hốt khi đập vào mắt là một cảnh tượng lạ lẫm. Đây không phải là phòng ngủ của tôi, suy nghĩ ấy thực sự khiến tôi hoảng sợ. 

Khi quay người nhìn sang bên cạnh, tôi choáng váng muốn ngất đi khi nhìn thấy nằm cạnh mình là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Mà cũng không hẳn xa lạ vì người đàn ông đó chính là anh hàng xóm ở đối diện căn hộ của vợ chồng tôi. 

Tôi theo phản xạ lật chăn kiểm tra bản thân thì thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình vẫn mặc quần áo đầy đủ, như tối qua trước khi ra khỏi nhà. Anh hàng xóm cũng đang mặc đồ kín đáo. Cơ thể tôi không thấy dấu hiệu gì lạ lẫm, nên tôi có thể đoán chắc giữa chúng tôi chưa xảy ra chuyện gì.

Anh hàng xóm thấy tôi tỉnh giấc thì cũng ngồi dậy rồi cười với tôi, một nụ cười rất dịu dàng và quyến rũ. Qua lời anh kể, tôi mới biết hôm qua tôi mở cửa nhầm căn hộ của anh. Thấy có động tĩnh bên ngoài, anh mở cửa ra và nhìn thấy tôi. Tôi lúc ấy hoa mắt chóng mặt, không còn nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, cứ nghĩ mình đã mở được cửa nhà. Thế là tôi hồn nhiên đi vào phòng ngủ rồi đánh một giấc như thể đang ở nhà mình. Cũng bởi vì các căn hộ của khu nhà này đều có kết cấu giống nhau, tôi mới dễ dàng tìm được phòng ngủ của anh hàng xóm.

Chán chồng cứ vấn vương tình cũ, tôi đi uống say tới 1 giờ đêm mới về ngủ, sáng ra nhìn người đàn ông nằm cạnh mà hoảng hốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Về lý do anh ấy nằm cạnh tôi, anh bảo thực ra anh đã có tình cảm với tôi từ lâu rồi. Đêm qua anh chỉ muốn nằm ngắm tôi một lát nhưng rồi lại ngủ thiếp đi mất. Anh bảo thấy tôi sống không hạnh phúc, nhiều lần gặp tôi lén lau nước mắt mà anh rất đau lòng. Sau đó anh bỗng nắm chặt tay tôi thủ thỉ, nếu chồng tôi không thể mang lại hạnh phúc cho tôi thì hãy ly hôn đi, anh sẽ không bao giờ khiến tôi phải khóc như thế cả. 

Nhìn khuôn mặt đẹp trai và ánh mắt đầy trìu mến, dịu dàng của anh hàng xóm mà tôi thấy hoảng hốt trong lòng. Đang chán chồng và có một người đàn ông ưu tú như anh hàng xóm tỏ tình, quả thật tôi đã bị lung lay. Nhất là hành động quân tử của anh ấy đêm qua, không hề lợi dụng lúc tôi say rượu để làm điều quá giới hạn. Chỉ chi tiết đó cũng cho thấy anh ấy thực sự trân trọng tôi và là một người đàn ông tốt. 

Kể cả không có lời tỏ tình bất ngờ của anh hàng xóm thì tôi cũng đã chán ngấy người chồng đồng sàng dị mộng, thân xác ở bên tôi nhưng tâm hồn và trái tim luôn hướng về người yêu cũ của anh ta rồi. Nhưng liệu anh hàng xóm có thật lòng với tôi không nhỉ? Tôi làm thế nào để kiểm chứng lời anh ấy nói đây? Nhỡ anh ấy chỉ muốn chơi đùa với tôi thì sao? Tôi ly hôn rồi liệu có được hạnh phúc khi ở bên anh ấy hay không? 

Rời khỏi nhà anh hàng xóm mà những câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu tôi. Tôi nên làm thế nào đây? Tôi có nên ly hôn chồng và bắt đầu mối quan hệ với anh hàng xóm không hả mọi người?

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Cuối cùng, tôi nghĩ mình phải nhờ người lớn trong nhà. Có thể phụ huynh khuyên can, thì chồng tôi sẽ nghe. Đặc biệt trong gia đình, bố chồng là một người rất cương quyết, tính thẳng thắn, ăn nói còn rành rọt.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu góc tâm sự

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