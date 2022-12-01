Chạm mặt chồng khi vào khách sạn với nhân tình, tôi càng dằn vặt hơn khi thấy phản ứng của anh ấy

Tâm sự 01/12/2022 09:50

Chúng tôi cứ thế lao vào nhau như hai con thiêu thân không biết điểm dừng. Đi đâu cũng có nhau, yêu đương chiều chuộng và dành cho nhau những điều ngọt ngào nhất.

Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngoại tình, thế mà... đúng là cuộc sống không ai học được chữ ngờ! Cuộc sống gia đình tôi không đến nỗi quá tệ nhưng từ ngày chồng lên sếp, anh bỏ mặc tôi cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Rồi, điều gì đến cũng đến. Tôi nhận lời với nhiều người ong ve bên cạnh mình...

Vợ chồng tôi không lo quá nhiều đến gánh nặng kinh tế. Chồng đi chơi thì tôi cũng đi chơi, con cái thì đã có osin lo. Tôi lao vào cuộc chơi với người tình trẻ. Anh đã có gia đình nhưng chắc cũng giống tôi, ham vui với những mối quan hệ bên ngoài. Anh và tôi thường hẹn nhau ăn trưa, những hôm rảnh việc thì đi chơi cùng nhau. Cuối giờ chiều có thể hẹn hò nhau ở một góc lãng mạn nào đó của thành phố. Và có cả những dịp đi chơi chung dưới danh nghĩa đi công tác, đi làm nữa.

Chúng tôi cứ thế lao vào nhau như hai con thiêu thân không biết điểm dừng. Đi đâu cũng có nhau, yêu đương chiều chuộng và dành cho nhau những điều ngọt ngào nhất.

Chạm mặt chồng khi vào khách sạn với nhân tình, tôi càng dằn vặt hơn khi thấy phản ứng của anh ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Oái oăm thay, khi tôi và anh tay trong tay dắt nhau bước vào một khách sạn ven hồ thì vừa lúc gặp chồng tôi bước ra từ đó cùng vài đối tác đang bắt tay tạm biệt nhau. Tôi luống cuống đứng sững lại khi gặp ánh mắt sắc lạnh của chồng. Còn người yêu của tôi khi thấy thế đã ngượng ngùng lùi lại rồi bỏ đi.

Tôi và chồng mình đối mặt với nhau trong hoàn cảnh trớ trêu. Cả hai đều bỏ đi trong im lặng. Khi về nhà, tôi nghĩ rằng mình sẽ đón nhận"cơn mưa" tức giận của chồng nhưng tuyệt nhiên không có. Anh im lặng, tôi cũng vậy, chúng tôi cứ như thế như 2 bóng ma trong nhà suốt hơn một tháng nay.

Tôi không biết chồng mình đang suy nghĩ những gì và sẽ xử lí chuyện vợ ngoại tình như thế nào nữa? Tôi chỉ thấy lo sợ sự im lặng bất thường kia của chồng, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa...

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