Ân ái với cô trợ lý chán chê thì xảy ra chuyện, chồng bắt tôi giải quyết hậu quả với lý do kinh tởm này

Sau khi sinh xong tôi ở nhà luôn vừa chăm con vừa lo cơm nước cho chồng. Chồng tôi làm trong một cơ quan nhà nước. Anh khá đẹp trai lại khéo ăn nói nên được lòng nhiều cô gái. Nhưng từ ngày yêu đến lấy nhau chồng tôi khá chung thủy, nghiêm túc nên tôi hoàn toàn tin tưởng anh. Thời gian tôi có bầu, chồng có kể có em vừa tốt nghiệp được phân về làm trợ lý cho chồng. Chồng khen cô bé khá nhanh nhẹn, lại vui vẻ nên mọi người trong phòng anh ai cũng quý mến.

Tôi lấy chồng được 3 năm và vừa sinh con đầu lòng cách đây 6 tháng. Từ khi lấy chồng tôi đều ở nhà hoặc có đi làm cũng chỉ trong thời gian ngắn. Lý do những công việc mà tôi từng làm đều lương thấp, phải đi sớm về muộn nên chỉ làm được thời gian chồng tôi bắt tôi chuyển hoặc nghỉ việc.

Sau đó tôi sinh con vất vả lại bận rộn nên cũng sao nhãnh việc nói chuyện, quan tâm chồng. Trước khi đi ngủ chồng tôi có thói quen ôm điện thoại đọc báo và lướt facebook. Có hôm đang ngủ tôi giật mình dậy, liếc sang thấy chồng đang chat facebook với bé kia. Lúc này là 12 giờ đêm, thấy tôi khó chịu anh chỉ giải thích là trao đổi công việc.

Sau đó vài ngày anh lại khen cô ta và thỉnh thoảng trong câu chuyện của chúng tôi có xuất hiện của cái tên đó. Khi xem facebook, tôi thấy cô ta chỉ được điểm trẻ tuổi hơn tôi (cô ta đã có chồng) nhưng khá mập, hình thức hoàn toàn bình thường. Chắc chắn đó không phải là mẫu phụ nữ chồng tôi thích và tôi hoàn toàn không bao giờ nghĩ nó có thể là mầm mống cho sự rạn nứt của gia đình tôi. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian sau đó, chồng tôi thường xuyên về muộn, cuối tuần anh cũng kiếm cớ để đi ra ngoài. Vì chuyện này chúng tôi cãi nhau rất lớn. Tôi nghi ngờ chồng có mối quan hệ ngoài luồng nhưng suy nghĩ lại tôi không biết là anh ta ngoại tình với ai và lúc nào. Tôi quyết tâm phải xem được điện thoại của chồng.

Tôi tìm cách vào facebook cá nhân của chồng để xem. Thì ra, anh ta và cô trợ lý kia trò chuyện với nhau liên tục. Họ chát với nhau ngay cả khi đang làm việc ở cơ quan. Cô ta có giọng điệu nhí nhảnh, nhõng nhẽo kiểu trẻ con mà tôi không có. Chồng tôi chiều cô ta lắm. Cô ta dỗi anh rối rít xin lỗi, rủ đi ăn đề "xin lỗi" còn tôi với chồng cãi nhau anh chưa một lần nào xin "xuống nước" trước. Họ đi chơi, đi ăn uống cùng nhau sau giờ làm việc trong khi giờ đó anh phải về nhà phụ vợ chăm con. Vì sợ bị phát giác tôi đành thoát ra và trả điện thoại lại chỗ cũ. Vì sau hôm đó, tôi đăng nhập vào facebook của anh một lần nữa thì thấy đoạn chát đã bị xóa hết.

Việc này càng khiến tôi nghi ngờ. Tối hôm đó, chồng đi làm về tôi hỏi thẳng anh. Tất nhiên chồng tôi còn mắng ngược bảo tôi không biết thương chồng, anh ta đi làm vất vả nuôi cả nhà còn tôi ở nhà ăn rỗi nằm không kiếm chuyện vu oan cho chồng.

Sau sự cố đó, chồng tôi biết "chùi mép" hơn. Anh ít ra ngoài buổi tối, sau giờ làm về thẳng nhà chăm vợ chăm con. Anh thường xuyên quan tâm tôi hơn bằng những món quà, giúp vợ những công việc nhỏ...hoàn toàn khác với chồng tôi như trước kia. Tuy nhiên, bằng giác quan của phụ nữ tôi biết chồng tôi chưa hẳn đã chấm dứt với người phụ nữ kia.

Vì bận ở nhà chăm con tôi đã nhờ 2 cậu em họ theo dõi chồng. Đúng như tôi dự đoán, sau một thời gian yên ắng chồng tôi với cô ta lại tiếp tục hẹn hò. Buổi trưa hôm đó, sau khi ăn cơm chồng tôi bắt taxi ra khỏi cơ quan. Cậu em thứ nhất của tôi được phân công bám theo. Sau khi đi vòng vèo anh ta vào một nhà nghỉ tận trong ngõ sâu. Chỉ tầm 15 phút sau cô ta cũng bắt xe đi. Lần này, cậu em còn lại của tôi bám theo. Cô ta dừng ở đầu ngõ và đi bộ vào nhà nghỉ nơi chồng tôi vào trước. Hai cậu em tôi sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã gọi điện cho tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Chiều hôm đó tôi cầm xấp ảnh chụp cảnh chồng tôi và cô ta làm ầm ĩ lên. Khi biết bị lộ, anh ta không những không ân hận mà còn tỏ thái độ "vì cô thế này...vì cô thế kia nên anh ta mới ngoại tình". Tôi gào thét, chửi bới nhưng nghe được những lời đó của chồng tôi suy sụp hẳn. Tôi chỉ yếu ớt yêu cầu anh chấm dứt nếu không tôi sẽ nói với chồng cô ta. Anh dường như không sợ còn thách thức: "Tùy cô".

Đêm đó anh bỏ mặc mẹ con tôi và ra ngoài nhà nghỉ ngủ. Khi anh lấy đồ đạc tôi thấy anh còn gọi điện cho cô ta. Tôi khóc rất nhiều, cảm giác mình một lòng vì chồng vì con bị phản bội đau đớn vô cùng. Tức mình, tôi mò mẫm tìm facbook của chồng cô ta rồi chát. Anh đó cũng rất bất ngờ vì cũng hoàn toàn tin tưởng vợ. Sau 1 tuần anh ta âm thầm điều tra thì hoàn toàn xác nhận chuyện vợ ngoại tình. Anh ta về đánh cho bồ của chồng tôi một trận tơi bời và tra hỏi. Hoảng sợ cô ta thú nhận có qua lại với chồng tôi còn khai rõ những lần đi nhà nghỉ "vui vẻ" với nhau. Việc này tôi được biết vì anh ta có gọi điện kể cho tôi.

Tuy nhiên không như tôi, anh chồng kia không tha thứ cho tội lăng loàn của vợ. Anh ta sẽ ly hôn và chồng tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc phá vỡ hạnh phúc gia đình anh ta. Anh ta yêu cầu chồng tôi công khai xin lỗi nếu không anh ta sẽ tố cáo với cơ quan nơi chồng tôi và người tình đang làm việc. Chồng tôi là người có chút chức quyền và đang phấn đấu để lên chức. Nếu chuyện này xảy ra chắc gì anh đã giữ được công việc nói gì đến chuyện thăng chức, tăng lương.

Khi nghe như vậy, tôi lo lắng vô cùng. Trong thâm tâm mình tôi còn yêu chồng rất nhiều. Tôi muốn giữ chồng, muốn gia đình hạnh phúc. Như chồng tôi nói, anh ngoại tình cũng do tôi chửa đẻ tôi bỏ bê chồng. Ngoại hình tôi xấu xí hơn hồi còn con gái, chúng tôi lười quan hệ, ngoài ra cơm nước, quần áo của chồng tôi cũng không chăm chút được như trước kia. Tôi biết anh và cô kia không hề yêu đương gì, chỉ là giải tỏa.

Về phía chồng tôi, anh quyết không xin lỗi tình địch cho dù tôi thuyết phục, khuyên nhủ. Anh nói rằng việc này do tôi gây ra nên tôi phải đi giải quyết. Trong khi đó, chồng của cô kia đang sắp xếp bằng chứng tố cáo chồng tôi trước cơ quan giờ tôi phải phải làm sao đây anh ta kiên quyết không tha thứ cho vợ anh ta và chồng tôi?