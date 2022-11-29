Phóng túng ân ái với người lạ trong một đêm say, tôi bất ngờ 'chết lặng' khi tình cờ gặp lại anh ấy

Tâm sự 29/11/2022 18:19

Nửa đêm tôi tỉnh dậy, cũng thấy hối hận vì những chuyện phóng túng quá đà như thế. Tôi chẳng có tình cảm gì với người ta mà cũng ngủ với anh như đúng rồi. Tôi nói với Tuấn đây chỉ là tình một đêm, xong rồi rời đi.

Tôi vừa xin nghỉ việc cách đây không lâu, hiện tại vẫn chưa kiếm được chỗ làm nào, sự nghiệp gần như là bị “đóng băng” vậy. Chuyện kể ra thì chẳng ngắn mà cũng không quá dài, nhưng nó lại vượt quá sức tưởng tượng của tôi.

Tôi là con một trong nhà, thành ra được bố mẹ khá là chiều chuộng. Được cái tôi không vì thế mà sinh tật kiêu ngạo hay hống hách gì cả. Chỉ có điều tính tôi thích tự do, ghét bị gò bó. Bố mẹ biết thế nên cũng không ép buộc tôi chuyện gì, chỉ ngoại trừ việc yêu đương với kết hôn là tôi hay bị giục lên giục xuống. Đến giờ, tôi mới khoảng 25 tuổi, nhưng vẫn chưa trải qua một mối tình nào. Nói là không thích thì không đúng, chính xác hơn là tôi chưa tìm được ai đủ tin tưởng và gợi đủ cảm xúc để tôi phải thấy yêu đến chết đi sống lại. Còn trẻ mà, nên cái gì tôi cũng muốn nhiệt huyết sôi trào thì mới được.

Mẹ tôi hay cằn nhằn, thậm chí nhiều khi còn nghe mấy lời nói kháy, nói đểu của hàng xóm với họ hàng, rồi về đay nghiến tôi vụ mãi mà chưa có người yêu. Tôi cũng khó chịu lắm, nhưng chẳng biết phải nói thế nào với mẹ nên đành nhịn. Chắc là vì tôi cũng cứng đầu quá nên không chỉ mẹ tôi mà bạn bè tôi cũng bám riết không buông tha, xui tôi đi tìm bạn trai đi, đừng để thanh xuân trống vắng mà hối tiếc.

Phóng túng ân ái với người lạ trong một đêm say, tôi bất ngờ 'chết lặng' khi tình cờ gặp lại anh ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù là kiểu người tự do, nhưng tôi vẫn biết chừng mực và giới hạn của mình. Tôi cũng đã lui tới bar, pub vài lần, nhưng tất cả đều là ăn chơi đàn đúm cùng lũ bạn chứ chưa hề có ý định giao lưu, tiếp xúc gì với những người lạ khác. Hôm đó, chẳng biết trời run rủi thế nào mà tôi lại gặp được anh. Tôi không biết một tí gì về anh ngoài cái tên, Tuấn.

Tối hôm đó, tôi vừa nghỉ việc ở chỗ làm cũ, vừa đậu được vòng phỏng vấn ở chỗ làm mới, thế nên tôi rủ rê đám bạn đi nhậu một chút để ăn mừng. Nào ngờ cả đám không những không chúc tụng tôi, mà còn thi nhau trêu chọc tôi là đồ chưa có bồ, lại còn thất nghiệp. Tôi biết là đùa thôi, nhưng mà trêu nhiều thì tôi cũng sẽ đâm ra bực mình. Tôi quyết định sẽ vượt giới hạn của mình, chơi lớn một lần cho chúng nó biết mặt.

Sau đó tôi gặp được Tuấn, nói chuyện cùng anh vài câu, tôi thấy cũng hợp ý. Tôi và anh vừa nói chuyện vừa uống, cuối cùng thì chẳng biết là tôi say hay là anh say, hoặc là cả hai đều say. Tôi với Tuấn đã đi thuê phòng.

Nửa đêm tôi tỉnh dậy, cũng thấy hối hận vì những chuyện phóng túng quá đà như thế. Tôi chẳng có tình cảm gì với người ta mà cũng ngủ với anh như đúng rồi. Tôi nói với Tuấn đây chỉ là tình một đêm, xong rồi rời đi.

Phóng túng ân ái với người lạ trong một đêm say, tôi bất ngờ 'chết lặng' khi tình cờ gặp lại anh ấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tưởng thế là xong, nhưng hình như duyên phận của tôi với anh chưa kết thúc ở đấy được. Vì ngay ngày hôm sau, tôi gặp lại anh trong phòng phỏng vấn của công ty mới, với cương vị là người ứng tuyển cùng với người quản lý nhân sự. Tôi há hốc mồm, không biết làm thế nào. Tuấn thì vẫn tỏ ra bình thường, thậm chí còn bảo tôi trả lời rất tốt. Tôi hú hồn, nghĩ rằng anh sẽ việc nào ra việc nấy, công tư phân minh, nhưng hóa ra tôi đã lầm.

Tuấn hỏi tôi một câu làm tôi chết điếng người. Anh ấy bất ngờ bày tỏ mong muốn được tiếp tục làm người tình của tôi, tức là không cần yêu đương, chỉ cần quan hệ chăn gối là đủ. Làm sao tôi có thể đồng ý với yêu cầu đó được? Tôi từ chối, thậm chí chấp nhận việc mình sẽ không được nhận vào đây làm, chỉ cần không phải gặp Tuấn là đủ. Nhưng anh đeo bám tôi không buông tha. Anh thích điều gì ở tôi mà cứ bám riết thế không biết, đã vậy lại còn không yêu đương gì cả, chỉ đơn thuần là quan hệ xác thịt.

Từ hôm bấy đến giờ, anh không nhắn tin khủng bố điện thoại tôi, thì cũng tìm đến nhà tôi. Tôi tắt máy, khóa cổng, chặn đủ mọi đường thì anh sẽ chờ tôi ở đầu ngõ. Tôi thậm chí còn không ra đường được chứ đừng nói đến đi xin việc ở đâu nữa.

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