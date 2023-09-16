Cay đắng vì làm bạn với chồng cũ sau ly hôn, nghe điều anh ta thổ lộ lúc say, tôi cười cay đắng vì gã đàn ông bỉ ổi

Người phụ nữ có tên Mai Lan tâm sự trên một diễn đàn: "Như người ta vẫn nói, tôi chính là một người đàn bà đã cũ, cũ từ thể xác lẫn tâm hồn. Đến nay tôi đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, cân bằng được mọi thứ, tôi mới nhận ra, ly hôn là quyết định đúng đắn nhất từ trước tới giờ.

Ly hôn không còn là điều kinh khủng như chúng ta vẫn tưởng tượng. Nhất là trong xã hội hiện đại, không thể làm vợ chồng, các cặp đôi vẫn có thể làm bạn sau ly hôn. Nhưng làm bạn theo cách nào thì chỉ người trong cuộc, từng trải qua mới biết.

Vậy là chúng tôi chia tay trong êm đẹp, tài sản chia đôi, lúc ấy tôi đang có bầu 7 tháng. Tôi chỉ biết cười, cười trong nước mắt bởi khóc đủ rồi, giờ là lúc tôi cần đứng lên, mạnh mẽ và chẳng ai có thể giúp tôi ngoài chính mình. Cũng vì tôi có bầu nên chồng cũ vẫn làm tròn trách nhiệm. Mối quan hệ của chúng tôi chính xác là chỉ thay đổi chút chút ở 2 nơi: 1 là bàn ăn, 2 là giường ngủ. Còn lại anh ấy vẫn đón con, giúp tôi việc nhà, chỉ không ăn cơm và ngủ cùng thôi. Kể ra tôi cũng may mắn đấy chứ!

Chồng tôi ngoại tình. Không phải những anh chàng ham của lạ mà lạc bước bên một bờ vai nõn nà khác. Một ngày chồng tôi trở về nhà, nhìn thẳng tôi đối diện và khẳng định 'lâu lắm rồi anh mới có cảm giác yêu một ai đó'. Đau lắm!

Thấm thoắt cũng đến ngày tôi trở dạ, tôi không gọi cho anh, một tin nhắn cũng không. Nhưng với cái sĩ diện của một thằng đàn ông, anh ta tự nguyện lăn lộn. Vì anh ta vẫn muốn hình ảnh mình tươi đẹp trong mắt các con. Cũng phải thôi, ai bảo anh ta gieo sóng gió.

Cứ như thế chúng tôi chọn cách làm bạn với nhau, vì con cái. Đến khi con trai thứ 2 của tôi được 1 tuổi thì anh ta lấy vợ. Ngày chồng cũ cưới, tôi vẫn lịch sự đến chúc mừng. Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ sự văn minh của chúng tôi. Nhưng không, tôi chỉ đang cố đóng vai chính diện trong cuộc đời đen tối của mình, trong chuỗi những đau khổ mà anh ta mang đến cho tôi. Sao tôi có thể bình thường coi như không có gì xảy ra được chứ!

Tôi ở gần nhà ngoại nên được ông bà hỗ trợ con cái nhiều. Thậm chí tôi còn rất thảnh thơi hơn hẳn so với ngày có chồng dù đã có thêm bé thứ 2. Người ta nói tôi ngày càng đẹp lên, mặn mà hơn và tính cách có phần ôn hòa hơn trước. Nhưng người ta chẳng hiểu được những thứ mà tôi phải trải qua đã tôi luyện con người tôi như thế nào.

Tôi nghe nói vợ anh ta có bầu mà chả hiểu sao anh ta lại cứ thích quấn quýt bên nhà vợ cũ. Tôi có nhắc nhở anh ta nhưng anh ta nói chỉ làm tròn trách nhiệm của người cha chứ không đi quá giới hạn. Và rồi trong lần sinh nhật 2 tuổi của con tôi, anh ta say mềm, đòi ngủ lại, nắm tay tôi tâm sự đủ thứ trên đời. Cuối cùng, anh ta cố gắng ôm tôi rồi khóc - giọt nước mắt đáng khinh bỉ của một gã đàn ông tồi. Anh ta nói lấy cô nàng kia rồi mới biết hôn nhân nó khác tình nhân nhiều thế nào. Anh ta bế tắc, anh ta muốn làm lại từ đầu với tôi. Nực cười thật!

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta – người đàn ông nhất quyết ly hôn khi tôi mang thai 7 tháng và bây giờ anh ta lại muốn ly hôn người anh ta gọi là 'chân ái' đúng lúc cô ấy cũng có bầu 7 tháng. Còn ai tàn nhẫn hơn anh ta.

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'Tất cả những đau khổ của ngày hôm nay là kết quả do năm xưa anh tự tay gieo trồng. Tôi làm bạn với anh không có nghĩa anh còn cơ hội. Mọi vấn đề của anh hiện tại không còn liên quan đến tôi nữa. Anh đã có gia đình của anh, tổ ấm riêng mà anh mong đợi, nơi này không còn là nhà của anh, hãy về với ngôi nhà mà anh đã lựa chọn'.

Có lẽ câu nói ấy đã khiến anh ta tỉnh rượu. 2 giờ sáng anh ta ra khỏi nhà tôi cùng lời xin lỗi muộn màng. Tôi đã chịu tổn thương, cuộc sống hiện tại của tôi giờ rất ổn. Thế nên không thể vì thù hằn quá khứ mà tôi khiến 1 đứa trẻ vô tội chưa ra đời tiếp tục không có bố. Người đàn ông đã cũ kia tôi không cần, họ hạnh phúc hay sứt mẻ tôi cũng chẳng quan tâm. Vì hôm nay đã khác hôm qua rồi…".

Một câu chuyện rất thật, nhẹ nhàng, không có quá nhiều drama khiến chúng ta mệt mỏi, ngao ngán nhưng để lại nhiều điều suy ngẫm. Quả thật, so với nhiều người đàn ông phản bội ông chồng trong câu chuyện trên vẫn còn có trách nhiệm với con cái, vẫn còn chút tử tế hơn. Thế nhưng, giữ được bản lĩnh và sự cứng rắn như cô vợ trên thì không phải ai cũng làm được.

Sau ly hôn luôn là quãng thời gian khó khăn nhất với người phụ nữ. Bên cạnh việc đối mặt với đủ thứ gian truân đàn bà hậu ly hôn còn phải giữ vững lòng trước những vấn đề tình cảm dù là cả chồng cũ và những người đàn ông khác. Và cuối cùng, tha thứ hay không, tái hợp hay làm bạn vẫn chỉ có phụ nữ mới đủ khả năng để quyết định cho mình lựa chọn đúng đắn nhất, miễn sao đừng dùng sai lầm này để cứu vớt một sai lầm khác.