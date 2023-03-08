Ả nhân tình của chồng tôi chỉ hơn con gái đầu của chúng tôi vài tuổi. Mặt mũi non choẹt, ăn mặc hở hang. Chẳng hiểu vì "ma đưa lối quỷ dẫn đường" hay sao mà anh lại sa vào con bé đó.

Có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ có ngày mình lại rơi vào tình huống bi đát như thế này: chồng ngoại tình. Trước kia, tôi đã từng dại khờ tự hào về cái gọi là lòng chung thủy của chồng. Khi ngồi nghe người ta kể chuyện đàn ông phản bội, tôi đã nói với họ rằng: “Chồng tôi sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với tôi”. Nhưng cuộc đời có ai nói trước được điều gì. Người chồng hết mực tử tế, thương yêu vợ con của tôi bỗng dưng một ngày lại thay đổi. Anh đã không còn là người cha mà các con hết mực kính trọng. Anh đi sớm về khuya, thường xuyên say xỉn. Anh viện lí do công việc để qua đêm bên ngoài. Tiền bạc của anh cũng chẳng đưa tôi lo toan cho gia đình. Nghi ngờ chồng có nhân tình, tôi đã lén lút theo dõi và đau đớn phát hiện chồng phản bội.

Ảnh minh họa: Internet Ả nhân tình của chồng tôi chỉ hơn con gái đầu của chúng tôi vài tuổi. Mặt mũi non choẹt, ăn mặc hở hang. Chẳng hiểu vì "ma đưa lối quỷ dẫn đường" hay sao mà anh lại sa vào con bé đó. Tôi còn biết được rằng anh ta mua xe tay ga, mua sắm đủ thứ để cô ta chưng diện. Chiều chiều sau giờ làm, chồng tôi lại ghé chở cô ta đi chơi, đi ăn. Sa vào ngoại tình, chồng tôi như biến thành một con người khác hẳn. Cáu gắt, khó chịu với vợ con, xao nhãng trách nhiệm làm chồng, làm cha của mình. Khi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng. Anh còn bảo rằng nếu tôi khôn ngoan thì im lặng, anh ta còn đi đi về về chứ làm um sùm mọi chuyện thì chẳng giữ được gia đình này. Tôi uất nghẹn vì chồng mình đã sai còn không biết lỗi.

Ảnh minh họa: Internet Tôi nhớ lại những ngày vợ chồng mới cưới, chỉ có hai bàn tay trắng cuộc sống khổ cực vô cùng. Chúng tôi thuê nhà trọ để ở, tôi và chồng phải cong lưng làm rất nhiều việc để mưu sinh. Ngày đó, bữa ăn chỉ toàn rau. Hiếm hoi lắm mới có miếng thịt, miếng cá nhưng vợ chồng thương yêu, san sẻ. Có giai đoạn, chồng tôi bị tai nạn gãy chân phải nằm ở nhà mấy tháng. Tôi phải nhận thêm việc làm thêm ban đêm mới đủ chi tiêu. Hai đứa con ra đời, gánh nặng càng lớn nhưng vợ chồng biết quan tâm, gánh vác cùng nhau nên cũng vượt qua được. Khó khăn lắm chúng tôi mới có được ngày hôm nay. Tôi đã ngỡ mình là người đàn bà hạnh phúc. Trải qua bao nhiêu cực khổ, giờ tôi có thể tận hưởng được cuộc sống bình yên bên một người chồng tốt cùng 2 đứa con ngoan. Nhưng rồi, tình nghĩa trăm năm vợ chồng cũng chẳng là gì với tình dục vài ngày. Có nhân tình, anh gạt qua hết những tháng ngày khó khăn, giông bão đã trải qua cùng nhau. Con cái, gia đình chẳng là gì so với một người đàn bà ngoài đường. Tôi gạt nước mắt viết đơn ly hôn. Tôi còn giữ làm gì một người đàn ông lòng dạ đã bạc bẽo như vôi?

Chợt thấy chiếc điện thoại cũ trong ngăn tủ, vừa mở ra tôi choáng váng trước kế hoạch tàn độc của người vợ mà mình luôn yêu quý Lần đó, tôi xin phép nghỉ vài hôm vì Thanh bị thoát vị đĩa đệm. Tôi phải ở nhà chăm con, rồi dọn dẹp nhà cửa đỡ đần vợ. Trong lúc dọn dẹp, tôi phát hiện một chiếc điện thoại cũ trong ngăn tủ. Nhìn thoáng qua đã biết chiếc điện thoại của vợ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cay-ang-phat-hien-chong-ngoai-tinh-toi-tham-thoat-cau-noi-tinh-nghia-tram-nam-voi-anh-ta-khong-bang-tinh-duc-vai-ngay-562641.html