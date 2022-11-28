Cẩn thận ‘giữ mình’ suốt 30 năm, đêm tân hôn chồng già thỏ thẻ một sự thật nghiệt ngã, nghe xong tôi mặc vội quần áo, nép gọn vào góc rồi khóc nức nở cả đêm

Tâm sự 28/11/2022 10:53

Tôi cứ ngỡ anh chính là người đàn ông mà mình tìm kiếm trong suốt hơn 30 năm nay, nhưng lời thú nhận của anh vào đêm tân hôn lại khiến tôi chìm vào đau khổ.

Hơn 30 tuổi vẫn "độc thân quyến rũ", thú thật tôi đã qua cái giai đoạn áp lực việc chồng con. Nếu như những ngày 24, 25 tuổi, việc lấy chồng rồi sinh con của bè bạn còn khiến tôi sốt ruột thì sang đến tầm tuổi này, tôi đã không còn quan tâm đến chuyện đó.

Bố mẹ tôi ngày đó hiếm muộn nên mãi mới nặn được một mụn con. Cha già con cọc, nay lại mãi không thấy con gái í ới gì chuyện chồng con nên bố mẹ tôi lo lắng lắm. Không chỉ đánh tiếng gần xa mà bố mẹ tôi còn nhờ người quen rồi bạn bè thân thiết tác động.

Thú thật, tôi cũng từng trải qua vài ba mối quan hệ song không đi đến đâu, có lẽ là duyên chưa tới. Bẵng đi một thời gian vùi đầu vào công việc, ngoảnh lại đã thấy mình đến tuổi "băm".

Thế rồi tôi được một người thím họ giới thiệu cho anh Hưng - giám đốc một trung tâm ngoại ngữ. Hưng hơn tôi 15 tuổi và chưa từng lập gia đình. Tài giỏi lại tính tình được, điều này khiến tôi đặt ra một dấu hỏi lớn vì sao đến giờ anh lại chưa có ai. Thế nhưng nghe thím tôi nói thì anh và bố mẹ đều khá khó tính, được rất nhiều người giới thiệu song chưa ưng ai.

Cẩn thận ‘giữ mình’ suốt 30 năm, đêm tân hôn chồng già thỏ thẻ một sự thật nghiệt ngã, nghe xong tôi mặc vội quần áo, nép gọn vào góc rồi khóc nức nở cả đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ấy vậy mà tôi lại được bố mẹ anh quý mến ngay từ lần đầu gặp mặt. Thật sự buổi gặp mặt đó tôi không được báo trước mà đơn giản chỉ tưởng là đến nhà chú thím ăn cơm. Hóa ra bố mẹ anh là chỗ quen biết của gia đình thím.

Chúng tôi gặp gỡ và liên lạc với nhau nhiều hơn sau lần gặp đó. Có lẽ đã không còn trẻ trung gì nên chuyện tình yêu của chúng tôi không có những rung động mãnh liệt như ngày còn trẻ. Hai đứa cứ thế ngầm biết tình cảm của nhau và rồi tiến đến kết hôn sau một lần anh cầu hôn.

Tính đến ngày kết hôn, hai đứa tôi tính ra mới chỉ bên nhau được hơn 3 tháng, cũng chưa làm điều gì quá giới hạn. Hưng và tôi đều quá bận với công việc và thông cảm với đối phương vì điều đó. Chính vì vậy, đêm tân hôn lại càng trở nên ý nghĩa.

Tôi đã hồi hộp vô cùng trước cái giây phút trở thành một người đàn bà. Mấy đứa bạn thân thiết vẫn trêu tôi vì không tin giờ này vẫn có người 30 tuổi vẫn còn trinh tiết. Song tôi không quan tâm vì ngẫm ra tôi cũng là "trâu chậm uống nước trong", muộn nhưng lấy được chồng "ngon lành" phải không?

Thế nhưng chính đêm tân hôn đó, tôi đã không thể nói lời nào khi nghe anh thú nhận lúc hai đứa chuẩn bị vào "việc chính". Chồng tôi là người đồng tính.

Hưng nói chính bản thân anh cũng không biết điều đó vì ngày đi học anh cũng từng thích các bạn gái giống như những cậu trai khác. Thế nhưng năm 21 tuổi, khi anh bị nghiện game và mạng ảo, anh đã lao vào mối quan hệ với một người đàn ông và nhận ra con người thật của mình.

Cẩn thận ‘giữ mình’ suốt 30 năm, đêm tân hôn chồng già thỏ thẻ một sự thật nghiệt ngã, nghe xong tôi mặc vội quần áo, nép gọn vào góc rồi khóc nức nở cả đêm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Họ đã bên nhau suốt gần 5 năm trời, không hề để bất cứ ai biết về mối quan hệ đó. Hưng đã từng nghĩ đến chuyện hai đứa sẽ ra nước ngoài song chẳng thể ngờ, một ngày người bạn trai kia nói lời chia tay đột ngột và sau đó chỉ 1 tháng, anh ta đã lấy vợ.

Cảm thấy bị phản bội, bị bỏ mặc, bị cả thế giới quay lưng, từ đó anh không thể mở lòng với bất kỳ ai. Bố mẹ anh không biết chuyện này nên rất mong chờ ngày anh lập gia đình rồi có cháu cho ông bà bế. Ngày gặp tôi, anh đã quyết định sẽ kết hôn vì anh nói cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh tôi. Hưng tin chúng tôi sẽ là những người bạn tốt.

Mới đầu tôi tưởng tình cảm sâu đậm có thể giúp anh mở lòng hơn, thay đổi được bản thân song sau một thời gian, tôi đã khẳng định được chuyện anh không có cảm hứng chuyện nam nữ.

Tôi đồng ý ở lại, giữ kín mọi chuyện. Hưng đã sang tên cho tôi một căn nhà ở ngoại ô và nói khi nào cả hai sẵn sàng, anh sẽ đưa tôi đi thụ tinh nhân tạo. Hưng muốn làm tròn trách nhiệm một người con với bố mẹ. Nhìn chìa khóa căn nhà trong tay, tôi không biết mình có làm đúng không nữa.

Phát hiện con không phải của chồng, tôi quỳ sụp xuống mong được tha thứ, anh không hề giận dữ mà chỉ buông một câu sắc lạnh, nghe xong không biết nên cười hay nên khóc

Phát hiện con không phải của chồng, tôi quỳ sụp xuống mong được tha thứ, anh không hề giận dữ mà chỉ buông một câu sắc lạnh, nghe xong không biết nên cười hay nên khóc

Ngay cả bản thân tôi cũng không hề hay biết đứa con mà mình mang nặng đẻ đau lại là sản phẩm của người yêu cũ cho đến khi nó ra đời.

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