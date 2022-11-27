Phát hiện chồng ngoại tình, vợ ăn diện sang chảnh đến trước cửa khách sạn, khi cả 3 chạm mặt cô không đánh ghen mà nhẹ nhàng cầu xin một thứ khiến cả chồng và ả nhân tình xám mặt

Tâm sự 27/11/2022 23:38

Cứ tưởng khi 3 người này chạm mặt nhau thì một cuộc “đại chiến” sẽ xảy ra. Tuy nhiên, “đàn bà hơn nhau ở bản lĩnh” cô vợ lại không hề đánh ghen mà cũng đủ sức khiến chồng và nhân tình từ bỏ mối quan hệ sai trái này.

Gia đình anh Sơn, chị Vân vốn là gia đình kiểu mẫu của khu, là ước mơ của biết bao cặp vợ chồng trẻ. Mọi người ở cùng khu vẫn hay trêu vợ chồng anh chị là "vừa có tiền vừa có quyền" khi anh làm việc trong khối nhà nước còn chị là phó giám đốc một công ty tầm cỡ ở bên ngoài.

Nhà có điều kiện nhưng bao năm sống ở đây, mọi người chưa ai phải một lời ý kiến về cách sống của gia đình chị. Anh chị sống rất hoà đồng với mọi người xung quanh. Cô con gái mới lên lớp 10 cũng rất ngoan ngoãn tuy có phần hơi rụt rè.

Phát hiện chồng ngoại tình, vợ ăn diện sang chảnh đến trước cửa khách sạn, khi cả 3 chạm mặt cô không đánh ghen mà nhẹ nhàng cầu xin một thứ khiến cả chồng và ả nhân tình xám mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh chị đến với nhau từ khi hai người còn mới chỉ có đôi bàn tay trắng. Vợ chồng cùng nhau phấn đấu đi lên, cùng nhau trải qua bao gian khó mới có được cơ ngơi này. Cũng chính bởi vậy mà chị rất tin vào con người anh. Chị tin quãng thời gian khó khăn kia đã chứng minh anh là con người như thế nào.

Quả thật, anh Sơn được rất nhiều người yêu quý. Người ta mến anh không phải bởi anh mau mồm miệng hay nói những lời có cánh mà người ta mến cái sự chân thành của anh. Thế rồi, cái chuyện chẳng ai ngờ đến đã xảy đến với gia đình anh chị.

Gần hai mươi năm bên nhau, chị Vân quá hiểu chồng mình. Thời gian gần đây, chị thấy anh có những biểu hiện rất lạ. Anh vốn là người đứng đắn, chị tin điều đó nhưng mọi thứ giờ đây khiến chị không thể không suy nghĩ.

Anh tiêu nhiều tiền hơn, cảm xúc lại thay đổi rất đột ngột. Có khi yêu đời anh còn hát véo von suốt buổi, có khi vợ hỏi anh lại cáu gắt bất thường. Chị cũng cảm thấy xa lạ hơn với anh. Anh đi làm, đi họp rồi công tác nhiều hơn. Đứa con gái mới lên lớp 10 có khi cả tuần không thấy mặt bố vì bố về thì con đã ngủ.

Đỉnh điểm là khi trong một lần xích mích, anh đã lớn tiếng rồi bảo chị làm đơn ly hôn. Chị Vân đứng lặng người, chị không thể tin vào những lời chồng mình nói. Chỉ là chị góp ý vì gần đây anh cư xử lạ, con gái lại mới vào cấp 3, đang trong giai đoạn không nên để con phân tán tư tưởng. Vậy mà anh quát nạt nói chị ly hôn.

Linh tính của một người vợ mách bảo chị rằng anh có mối quan hệ ngoài luồng. Ngay ngày hôm sau, chị đã tìm đến một công ty thám tử tư để thuê người điều tra. Trong lòng chị vẫn rất mong, câu trả lời của họ sẽ là chồng chị đang vì một số chuyện khúc mắc trong công việc mà trở nên như vậy. Thế nhưng ...

Sau một tuần điều tra, phía thám tử đã gửi cho chị đầy đủ ảnh thân mật của chồng chị và thông tin của cô nhân tình bé nhỏ kia. Cô ta là sinh viên năm cuối một trường đại học tầm trung, xuất thân con nhà nghèo nhưng đang sống rất sung sướng trong một căn chung cư cao cấp.

Mọi việc quả đúng như những gì linh tính mách bảo. Chiều hôm đó, khi đang ở công ty họp, bên thám tử gọi cho chị báo chồng chị vừa vào khách sạn với nhân tình. Chị suy nghĩ một lát rồi bảo họ cứ ở đấy, chị sẽ đến ngay.

Sự xuất hiện của chị khiến anh cũng bất ngờ. Hai người thám tử tư đang ngồi bên quán nước không khỏi tiếc thay cho người đàn ông đang vui vẻ cùng nhân tình trong khách sạn kia.

Phát hiện chồng ngoại tình, vợ ăn diện sang chảnh đến trước cửa khách sạn, khi cả 3 chạm mặt cô không đánh ghen mà nhẹ nhàng cầu xin một thứ khiến cả chồng và ả nhân tình xám mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chị xuất hiện với chiếc váy màu đỏ rất tôn lên vóc dáng. Chị ăn mặc sang trọng nhưng cách hành xử luôn khiến những người xung quanh không cảm thấy bị lạc lõng. Chị ngồi xuống quán trà đá bên đường, nhẹ nhàng nói: "Bà cho con xin 1 cốc trà thật lạnh nhé!" khiến bà cụ bán nước không khỏi ngỡ ngàng. Chẳng ai có thể ngờ được, đây là một người phụ nữ đi bắt quả tang chồng ngoại tình.

Trong lúc chờ đợi, người ta không thấy chị khóc lóc hay ca thán về người chồng. Chị vẫn nói về anh với những lời hết sức tôn trọng. Chị kể chuyện vui cho mọi người đỡ căng thẳng và tuyệt nhiên không đả động gì đến người thứ ba kia.

Ngồi được gần 1 tiếng thì chồng chị bước từ khách sạn ra, tay trong tay cùng cô nhân tình. Ai cũng nghĩ rằng, chị sẽ phải đến làm ầm lên, cấu xé họ hay ít nhất cho hai người kia đôi cái bạt tai. Thế nhưng không, việc chị làm khiến ai cũng không khỏi nể phục.

Chị bước đến phía chồng, khoác tay anh mở một nụ cười rồi hỏi: "Anh mệt không?". Khi hai người kia còn đang quá bất ngờ không biết phải làm thế nào, chị rút ví ra, lấy 2 triệu đưa cho cô gái. "Đây là của em. Chị sẽ gặp em sau. Giờ vợ chồng chị phải về luôn đón con kẻo muộn".

Sự nhẹ nhàng mà khéo léo của chị khiến tất cả đều không nói nên lời. Sau lần đó, anh Sơn đã hối hận không còn dám tơ tưởng đến những người phụ nữ bên ngoài. Cô nhân tình kia dĩ nhiên đã được một phen dựng tóc gáy. Ngay tối hôm đó chị Vân đã nhận được tin nhắn xin lỗi của cô ta, thề không bao giờ gặp lại chồng chị.

Vung tiền của chồng già để bao trai trẻ, đang quay cuồng trong đê mê thì nhận được một tin nhắn từ chồng, đọc xong mà tôi hốt hoảng, 3 chân 4 cẳng chạy về nhà

Vung tiền của chồng già để bao trai trẻ, đang quay cuồng trong đê mê thì nhận được một tin nhắn từ chồng, đọc xong mà tôi hốt hoảng, 3 chân 4 cẳng chạy về nhà

Quả thật tôi xem ông xã vừa là người đầu gối tay ấp, vừa là ân nhân của đời mình vì đã giúp tôi đổi đời. Tuy nhiên, xúc cảm thì không thể cưỡng cầu.

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