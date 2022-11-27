Vung tiền của chồng già để bao trai trẻ, đang quay cuồng trong đê mê thì nhận được một tin nhắn từ chồng, đọc xong mà tôi hốt hoảng, 3 chân 4 cẳng chạy về nhà

Tâm sự 27/11/2022 23:24

Quả thật tôi xem ông xã vừa là người đầu gối tay ấp, vừa là ân nhân của đời mình vì đã giúp tôi đổi đời. Tuy nhiên, xúc cảm thì không thể cưỡng cầu.

Chẳng ai có thể ngờ được, một đứa con gái làm ở tiệm cắt tóc như tôi lại có ngày đứng trước cơ hội đổi đời, một bước thành vợ đại gia. Người đàn ông đó chính là khách hàng của tiệm tóc nơi tôi làm việc.

Tôi chỉ mới vào tiệm đó làm theo sự giới thiệu của một người cùng làng. Xác định được chuyện học hành không hợp với mình nên tôi đã sớm đi học nghề để sau này có được công việc nuôi sống bản thân. Đầu tiên tôi học may nhưng công việc đó không kiếm được là bao, môi trường lại toàn con gái rất khó sống. Được 3 năm, tôi quyết định thay đổi vì nếu cứ mãi gắn bó với nghề ấy, chẳng biết khi nào tôi mới có thể lấy chồng.

Đúng là may hơn khôn, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tiệm cắt tóc đó chính là cơ hội giúp mình có thể quen với chú Vũ, người đàn ông mà sau này tôi nên duyên. Những ngày đầu mới làm, tôi vẫn quen gọi những người lớn tuổi là chú dù bị chị chủ quán nhắc nhở nhiều.

Chú Vũ chủ động xin số điện thoại của tôi để nhắn tin làm quen. Người đàn ông đó đã ngoài 40 tuổi, hơn tôi 23 tuổi mà vẫn chưa lấy vợ. Trò chuyện qua lại một thời gian, tôi bắt đầu quen việc gọi là anh Vũ và thấy thích thú khi nhận được sự quan tâm của anh.

Anh không ngần ngại tặng tôi những món quà đắt tiền mà tôi chưa từng nghĩ đến, đưa tôi đến những nơi nhà hàng sang trọng để ăn các món tây, tàu. Hôm đó là đúng dịp sinh nhật lần thứ 22, anh nói lời cầu hôn tôi sau 5 tháng quen biết.

Mọi việc đến quá nhanh vì chúng tôi mới chỉ hiểu sơ sơ về nhau nhưng phải thú thật đó là cơ hội quá tốt. Không thể để lỡ vận may ngàn năm có một này, tôi đồng ý với lời cầu hôn của anh và nhanh chóng lên xe hoa cùng người đàn ông gần bằng tuổi bố mình.

Vung tiền của chồng già để bao trai trẻ, đang quay cuồng trong đê mê thì nhận được một tin nhắn từ chồng, đọc xong mà tôi hốt hoảng, 3 chân 4 cẳng chạy về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đám cưới được tổ chức rất hoành tráng cả ở quê tôi và trên thành phố nơi anh ở. Bố mẹ rồi họ hàng tôi nở mày nở mặt lắm, ai cũng chúc mừng cho sự may mắn của tôi. Cưới xong tôi về sống với anh trong một căn biệt thự ở khu ngoại ô.

Lấy được chồng đại gia rồi, dĩ nhiên tôi không còn nghĩ đến việc đi làm. Giờ tôi đã là bà chủ của cả một cơ ngơi, việc gì phải đi làm việc cho người khác rồi cuối tháng chờ vài triệu đồng. Chồng tôi rất cưng chiều tôi, anh sẵn sàng cho tôi những thứ tôi muốn, chưa khi nào bày tỏ thái độ về việc tôi không học hành nhiều hay chuyện bố mẹ tôi đều là nông dân cả.

Được chồng cưng chiều nên đương nhiên tôi sung sướng vô cùng. Giờ tôi đã hiểu vì sao nhiều người lại chỉ thích lấy chồng già là vậy. Nếu như những người lấy chồng trẻ luôn phải lo lắng việc chồng mình ngoại tình hay chán chường vì sự vô tâm của anh ta thì tôi có thể thoải mái trong sự chiều chuộng của chồng mà chẳng phải lo anh sẽ có người phụ nữ khác. Có được vợ trẻ trung lại xinh đẹp như tôi, có lẽ nào anh ấy lại dám phản bội?

Mới cưới được một thời gian nhưng anh đã nói muốn tôi sinh con vì với anh, đứa con rất quan trọng, là sợi dây kết nối mọi thành viên trong gia đình. Có con thì cũng thích đấy nhưng tôi đang còn trẻ trung thế này, giờ mà đẻ con xong còn đâu là dáng dấp chữ S, thân hình nuột nà này nữa. Không chỉ vậy, cuộc sống xung quanh 4 bức tường rồi chỉ suốt ngày quanh quẩn bỉm với sữa sẽ khiến tôi chẳng khác nào bà thím ở nhà. Tôi lấy được chồng giàu đâu phải để tự làm khổ mình như vậy.

Tôi nói với anh về việc mình còn trẻ và chưa muốn có con vội. Anh không nói gì nhưng tôi biết anh không bằng lòng lắm nên thời gian này phải tranh thủ hưởng thụ kẻo đến lúc có con rồi sẽ không làm được gì.

Qua vài người bạn chịu chơi, tôi bắt đầu tìm đến các quán bar, học chơi hàng hiệu để đúng với đẳng cấp của một bà chủ như mình. Ở đó, tôi gặp được những người đàn ông trẻ trung, hào hoa và rất đẹp trai. Không ai trong họ nghĩ rằng cô gái trẻ trung như tôi lại là người đã có nơi chốn nên không ngừng tán tỉnh. Được chồng chu cấp tiền không tiếc nên tôi chẳng ngại vung tay cho những người tình trẻ của mình. Tôi cứ nghĩ chồng mình chẳng để ý đến bao giờ cho đến ngày kiểm tra tài khoản mà hoảng loạn.

Vung tiền của chồng già để bao trai trẻ, đang quay cuồng trong đê mê thì nhận được một tin nhắn từ chồng, đọc xong mà tôi hốt hoảng, 3 chân 4 cẳng chạy về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh đã cắt khoản tiền lẽ ra bình thường phải được chuyển vào tài khoản tôi vào đầu tháng. Chưa kịp gọi lại cho chồng để xem điều gì đang xảy ra, tôi đã nhận được tin nhắn của anh.

Anh nói xin lỗi vì tất cả quãng thời gian vừa qua, đã để tôi phải sống bên một người chồng già. "Có lẽ anh đã nhìn nhầm người. Chúc em sớm tìm được cuộc sống mới phù hợp với mình". Có lẽ nào, cuộc sống sung sướng bên người chồng đại gia của tôi đã kết thúc rồi sao? Tôi có thể làm gì để anh tha lỗi cho tôi đây?

Cố chấp lấy chồng già dù ai cũng ngăn cản, đêm về tôi quằn quại vì bị anh 'hành' đủ đường, hút cạn sức lực đến mệt mỏi

Cố chấp lấy chồng già dù ai cũng ngăn cản, đêm về tôi quằn quại vì bị anh 'hành' đủ đường, hút cạn sức lực đến mệt mỏi

Tôi đồng ý kết hôn với anh là vì tình yêu thật sự, tuy nhiên tính gia trưởng của anh lại khiến tôi vô cùng đau khổ cả ban ngày lẫn ban đêm.

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